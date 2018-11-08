كابتن نيوز – متابعة

خرج برنامج “حساب المواطن” ملعناً عن موعد صرف حساب المواطن “الدفعة الثانية عشر” دفعة شهر فبراير 2018 لجميع المستفيدين من البرنامج, إذ أوضح البرنامج بأنه سيتم إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير 2018.

هذا وقد قام البرنامج بدعوة المواطنين بالتسجيل للإلتحاق بالدفعة الثالثة عشر من برنامج حساب المواطن حتي التاريخ 11/11/2018.

كما أكد البرنامج بأن تحديث البيانات يتم من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

وفيما جاء بردود البرنامج حول زيادة الدعم مع التقدم بالعمر, أكد بأن القيمة المحددة لمبالغ الدعم غير مرتبطة بالعمر أو السن, وانما يتم تحديدها فقط بناءاً علي بيانات الدخل وأهلية المستفيد.

موعد صرف حساب المواطن

سيتم صرف الدفعة الثانية عشر من دعم حساب المواطن فى يوم الأحد المقبل الموافق 11/11/2018