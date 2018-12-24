متي موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 ننشر مواعيد نزول و ايداع صرف مبالغ الضمان الاجتماعي المقطوعه 1440 رابط الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة 1440 برقم الطلب .. اخر اخبار الضمان الاجتماعي اليوم

كابتن نيوز – متابعات برامج المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1440

أعلنت الوزارة السعودية “العمل والتنمية” عن موعد صرف معاشات الضمان الإجتماعي بعد إتمام سحب تأدية ربيع الأول موضحة بأن مبالغ الضمان سيتم إيداعها فى حسابات المستفيدين الأحد الموافق 9/12/2018. (تحديث جديد 8-12-2018)

يسأل الكثير من مواطني المملكة العربية متي موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 ونزولها فى الحسابات, وبخصوص هذا الشأن سنواليكم عبر موقعنا “كابتن نيوز” بكل جديد, يذكر بأن “وزارة العمل والتنمية” فى البلاد السعودية أعلنت مؤخراً بأنها أودعت في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي مبالغ المساعدات تزامناً مع صرف المساعدة المقطوعة لهذا الشهر, إذ تم الصرف فى هذه الدفعة للمستفيدين الذين قاموا بتقديم الطلبات من التاريخ 10 رمضان 1438 .

حيث أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أكدت في الفترة الأخيرة أنها قامت بصرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي دفعة شهر ربيع الأول، وقد تم صرف هذه الدفعة لمن قاموا باستكمال جميع إجراءاتهم بدءً من العاشر من رمضان 1438 حتى 16 شهور 1438.

توقع متي موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440, صرح الدكتور ابراهيم بن محمد الشافي, وكيل الوزارة لبرنامج “الضمان الاجتماعي” بالمملكة العربية السعودية موضحاً بأن الوزارة أودعت ما يقرب من 199 مليون ريال سعودي فى حسابات مستفيدي المساعدات المقطوعة 1440 لدفعة شهر ربيع الأول 1440, إذ اشتلمت هذه الدفعة علي 15 الف حالة مسجلة لدي الوزارة.

إذ خرجت وزارة العمل والتنمية السعودية بتصريح جديد لها صباح اليوم أعلنت خلاله عن إيداع وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة 1440 لدفعة ربيع الأول 1440 هجرياً فى حسابات الآلاف من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي, إذ اشتملت الدفعة الجديدة التى تم صرفها لمستفيدي المساعدة المقطوعة علي عدد كبير من مقدمي طلبات المقطوعة في شهر 9 و 10 من العام الهجري 1438 هجرياً, والمستفيدين المسجلين فى قوائم الإنتظار بالوزارة ممن استوفوا أهلية الاستحقاق. تحديث جديد 12 نوفمبر 2018

أوضحت وزارة “العمل والتنمية” بالمملكة العربية السعودية فى آخر تصريحاتها الموجهة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المقطوعة 1440, بأنها ستقوم بإستئناف صرف المساعدة المقطوعة 1440 لشهر ربيع الأول 1440 لجميع الذين قاموا بتقديم طلبات الحصول علي المساعدات المقطوعة فى شهر رمضان 1438 خلال يومين من الآن, إذ ستبدأ الحالات المعتمدة للصرف بالتغير إلي قائم. (تحديث جديد 7 نوفمبر 2018)

إذ خرج الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي, وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي, موضحاً فى تصريح جديد المبالغ المالية المودة فى حسابات مستفيدو الضمان الاجتماعي المقطوعة بأنها بلغت ما يقرب من 149985665 ريال سعودي.(تحديث)

كما أوضح “الشافي” بأن الحالات التى استقبلت حسابتها مبالغ الدعم المالي من برنامج المساعدات المقطوعة بلغت 11300 مستفيد, وهم المستفيدين الذين كانوا علي قوائم الإنتظار والذين استوفوا كامل أهليه استحقاق دعم المساعدة المقطوعة.(تحديث)

كما بين “الشافي” بأن العمل والتنمية علي الدوم ما تقوم بإيداع مبالغ المساعدات المقطوعة فى حسابات المستفيدين من الضمان البنكية مباشرة. (تحديث)

جدير بالذكر بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية,قد قامت فى مساء يوم الثلاثاء, بالإعلان عن صرف المساعدات المقطوعة 1439 لشهر ذي الحجة 1439 هجريا, بإيداع مبالغ فى دفعة جديدة لمستفيدي برنامج المساعدات المقطوعة لشهر ذو الحجة 1439هجرياً, وذلك لعدداً من المستفيدين والمستفيدات الضمان الاجتماعي, والحالات التى تم صرف المساعدة المقطوعة لها هي التى كانت علي قوائم الإنتظار, والتى قد اتمت كافة الشروط اللازمة لكي تكون فى أهلية الاستحقاق للمساعدة المقطوعة لهذا الشهر, كما قامت الوزارة بإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة بشكل مباشر فى الحسابات البنكية الخاصة بمستفيدي ومستفيدات المساعدات المقطوعة.

ينتظر مستفيدي الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة صرف مبالغ الدعم لهم, فالجميع يسأل “متي موعد صرف المساعدة المقطوعة 1439”, ولهذا فقط خرجت الوزارة بتصريح جديد أفادت خلاله صرف مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي تزامناً مع بداية العام الهجري الجديد 1440, إذ أوضحت بأن مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي سيتم إيداعها فى حسابات المستفيدين فى 1 محرم 1440 هـ, وفيما يخص مبالغ دعم المساعدات المقطوعة 1439 فنوافيكم بالتفاصيل خلال هذا التقرير.

إذ أوضحت المصادر من داخل وزارة العملة والتنمية الإجتماعية بأن الوزارة قد بدأت بالفعل فى إيداع المبالغ الخاصة بالمساعدات المالية المقطوعة لجميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي السعودي الذي تم تسجليهم فى ضمن قوائم الإنتظار والذين تمت الموافقة عليه من قبل الضمان الاجتماعية وهؤلاء هم الذين ستصرف لهم مبالغ المساعدات المقطوعة لشهر محرم 1440 هجرياً.

إذ يأتي إرتقاب الجميع الآن لصرف مبالغ المساعدات المقطوعة والضمان الاجتماعي تزامناً مع خروج بعض المصادر من داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بتصريحات جديدة أفادت فيها عن إعتزام الوزارة صرف دفعة جديدة من مبالغ المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي فى خلال الأيام القليلة القادمة, حيث سيتم صرف هذه الدفعة لمقدمي الطلبات من التاريخ 15 رجب 1438 هجريا وحتي 15 شعبان 1438 هجريا.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440

جدير بالذكر بأنه فى وقت سابق قامت الوزارة بالإيضاح بأن صرف المساعدة المقطوعة سيتم هذه المرة لدفعة كبيرة من المستفدين والمستفيدات الذين قاموا بتقديم طلبات المقطوعة فى الأشهر (2 و 3 و 4 و 5 و 6) من العام الهجري المنصرم 1438هجرياً, إذ قد بدأت عمليات الإيداع بشكل مباشر فى الحسابات البنكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال مصرف الراجحي وباقي المصارف الأخري فى المملكة العربية السعودية.

الضمان الاجتماعي 1440



وأوضحت مصادر من وزارة العمل بأنه نظراً لكبر الدفعة الحالية, سيتم العمل علي إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة فى حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي علي دفعات تدريجية إلي أن يتم إكتمال كافة أعداد المستفيدين والمنتفعين من الأشهر التى تمت الموافقة فيها علي الصرف لهم.

كما ورد من مستجدات اخبار ايداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي ولمن يسألوا متي موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1439 فى حالات الانتظار لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي اللذين تقدمو بطلب المساعدة المقطوعة منذ اشهر او حتى سنوات , لميعاد نزول وصرف المقطوعة لشهر رمضان 1439هـ.

توقع متي موعد صرف مبالغ المساعدات المقطوعة 1440

إذ اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه قبل ساعات من فجر اليوم الثلاثاء بتاريخ 6 رمضان 1439 – 22 مايو 2018 , بايداع وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة لجميع المتقدمين بطلب لها وسبق وتمت الموافقه عليهم باستحقاق الصرف لشهر رمضان الجاري .

اخبار الضمان الاجتماعي ومواعيد صرف المساعدة المقطوعة 1440



ولقد اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه هذا اليوم عن ايداع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة الذي عادة لايكون له وقت محدد من كل شهر او كل ستة اشهر يتم فيها صرف المبالغ , الا انه سبق ونوهت الوزارة لعزمها صرف برنامج المساعدات النقديه المقطوعة خلال ايام الشهر الفضيل وذلك لعددٍ من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بدون تحديد فئات معينه منهم .

وباعتبار ان جميع الحالات التي تم صرف المساعدات المقطوعه لهم قد تمّ إيداع مبلغ الدعم المالي لها في الحسابات البنكية مباشره , وتعريفهم من خلال رسائل نصية بانهاء عملية الايداع لمبلغ المساعد والتاكيد على ذلك بالاسم الرباعي ورقم السجل المدني ورقم الطلب مع المبلغ المخصص لشهر رمضان في المساعدة المقطوعة .

وفي سياق آخر خرجت وزارة العمل والتنمية بتصريحات جديدة بإعلانها عن وضع إستراتيجية جديدة لبرنامج “الضمان الاجتماعي المقطوعة” مخصصة للكشف عن اللصوص والمحتالين فى البرنامج وملاحقتهم, وهم الأشخاص الذين يحصلون علي مبالغ المساعدات المقطوعة بدون وجه حق علي الإطلاق, كما أوضحت الوزارة بأنها ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتي يتم استعادة اي مبالغ مالية تم صرفها لهؤلاء الأشخاص المحتالين الذين لا يستحقون أن يصرف لهم أية مبالغ من الضمان الاجتماعي . (تحديث)

وفيما يخص صرف برنامج المساعدات المقطوعة، مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة , فان وزارة العمل والتنمية الاجتماعي تنوي صرف المبالغ لهم “لمن تبقى منهم” خلال شهر شوال 1439 .

وتجدر الاشاره الى ان عمليات صرف برنامج المساعدات المقطوعة يتصل مباشره بمستفيدي الضمان الاجتماعي وياتي ضمن البرامج المساندة المتوفره لدى وكالة الضمان الاجتماعي , وهو برنامج تم اطلاقه قبل سنوات للمساعدة على تحسين الظروف المعيشية لاصحاب الدخل المحدود من مستحقي الضمان الاجتماعي سواء كانوا اسرة او تابع .

رابط الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة 1440 برقم الطلب مباشرة



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رابط استعلام موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 بالسجل المدني