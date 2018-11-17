توقع موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 .. متي ايداع صرف مبالغ الضمان الاجتماعي المقطوعه دفعة شهر ربيع الأول 1440 رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1440 برقم الطلب .. مستجدات اخبار الضمان اليوم

كابتن نيوز – متابعة
توقع موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440, صرح الدكتور ابراهيم بن محمد الشافي, وكيل الوزارة لبرنامج “الضمان الاجتماعي” بالمملكة العربية السعودية موضحاً بأن الوزارة أودعت ما يقرب من 199 مليون ريال سعودي فى حسابات مستفيدي المساعدات المقطوعة 1440 لدفعة شهر ربيع الأول 1440, إذ اشتلمت هذه الدفعة علي 15 الف حالة مسجلة لدي الوزارة.
إذ خرجت وزارة العمل والتنمية السعودية بتصريح جديد لها صباح اليوم أعلنت خلاله عن إيداع وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة 1440 لدفعة ربيع الأول 1440 هجرياً فى حسابات الآلاف من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي, إذ اشتملت الدفعة الجديدة التى تم صرفها لمستفيدي المساعدة المقطوعة علي عدد كبير من مقدمي طلبات المقطوعة في شهر 9 و 10 من العام الهجري 1438 هجرياً, والمستفيدين المسجلين فى قوائم الإنتظار بالوزارة ممن استوفوا أهلية الاستحقاق. تحديث جديد 12 نوفمبر 2018
أوضحت وزارة “العمل والتنمية” بالمملكة العربية السعودية فى آخر تصريحاتها الموجهة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المقطوعة 1440, بأنها ستقوم بإستئناف صرف المساعدة المقطوعة 1440 لشهر ربيع الأول 1440 لجميع الذين قاموا بتقديم طلبات الحصول علي المساعدات المقطوعة فى شهر رمضان 1438 خلال يومين من الآن, إذ ستبدأ الحالات المعتمدة للصرف بالتغير إلي قائم. (تحديث جديد 7 نوفمبر 2018)
إذ خرج الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي, وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي, موضحاً فى تصريح جديد المبالغ المالية المودة فى حسابات مستفيدو الضمان الاجتماعي المقطوعة بأنها بلغت ما يقرب من 149985665 ريال سعودي.(تحديث)
كما أوضح “الشافي” بأن الحالات التى استقبلت حسابتها مبالغ الدعم المالي من برنامج المساعدات المقطوعة بلغت 11300 مستفيد, وهم المستفيدين الذين كانوا علي قوائم الإنتظار والذين استوفوا كامل أهليه استحقاق دعم المساعدة المقطوعة.(تحديث)
كما بين “الشافي” بأن العمل والتنمية علي الدوم ما تقوم بإيداع مبالغ المساعدات المقطوعة فى حسابات المستفيدين من الضمان البنكية مباشرة. (تحديث)
جدير بالذكر بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية,قد قامت فى مساء يوم الثلاثاء, بالإعلان عن صرف المساعدات المقطوعة 1439 لشهر ذي الحجة 1439 هجريا, بإيداع مبالغ فى دفعة جديدة لمستفيدي برنامج المساعدات المقطوعة لشهر ذو الحجة 1439هجرياً, وذلك لعدداً من المستفيدين والمستفيدات الضمان الاجتماعي, والحالات التى تم صرف المساعدة المقطوعة لها هي التى كانت علي قوائم الإنتظار, والتى قد اتمت كافة الشروط اللازمة لكي تكون فى أهلية الاستحقاق للمساعدة المقطوعة لهذا الشهر, كما قامت الوزارة بإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة بشكل مباشر فى الحسابات البنكية الخاصة بمستفيدي ومستفيدات المساعدات المقطوعة.
ينتظر مستفيدي الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة صرف مبالغ الدعم لهم, فالجميع يسأل “متي موعد صرف المساعدة المقطوعة 1439”, ولهذا فقط خرجت الوزارة بتصريح جديد أفادت خلاله صرف مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي تزامناً مع بداية العام الهجري الجديد 1440, إذ أوضحت بأن مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي سيتم إيداعها فى حسابات المستفيدين فى 1 محرم 1440 هـ, وفيما يخص مبالغ دعم المساعدات المقطوعة 1439 فنوافيكم بالتفاصيل خلال هذا التقرير.
إذ أوضحت المصادر من داخل وزارة العملة والتنمية الإجتماعية بأن الوزارة قد بدأت بالفعل فى إيداع المبالغ الخاصة بالمساعدات المالية المقطوعة لجميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي السعودي الذي تم تسجليهم فى ضمن قوائم الإنتظار والذين تمت الموافقة عليه من قبل الضمان الاجتماعية وهؤلاء هم الذين ستصرف لهم مبالغ المساعدات المقطوعة لشهر محرم 1440 هجرياً.
إذ يأتي إرتقاب الجميع الآن لصرف مبالغ المساعدات المقطوعة والضمان الاجتماعي تزامناً مع خروج بعض المصادر من داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بتصريحات جديدة أفادت فيها عن إعتزام الوزارة صرف دفعة جديدة من مبالغ المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي فى خلال الأيام القليلة القادمة, حيث سيتم صرف هذه الدفعة لمقدمي الطلبات من التاريخ 15 رجب 1438 هجريا وحتي 15 شعبان 1438 هجريا.
متي موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440
جدير بالذكر بأنه فى وقت سابق قامت الوزارة بالإيضاح بأن صرف المساعدة المقطوعة سيتم هذه المرة لدفعة كبيرة من المستفدين والمستفيدات الذين قاموا بتقديم طلبات المقطوعة فى الأشهر (2 و 3 و 4 و 5 و 6) من العام الهجري المنصرم 1438هجرياً, إذ قد بدأت عمليات الإيداع بشكل مباشر فى الحسابات البنكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال مصرف الراجحي وباقي المصارف الأخري فى المملكة العربية السعودية.
آخر مستجدات أخبار الضمان الاجتماعي 1440
وأوضحت مصادر من وزارة العمل بأنه نظراً لكبر الدفعة الحالية, سيتم العمل علي إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة فى حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي علي دفعات تدريجية إلي أن يتم إكتمال كافة أعداد المستفيدين والمنتفعين من الأشهر التى تمت الموافقة فيها علي الصرف لهم.
كما ورد من مستجدات اخبار ايداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي ولمن يسألوا متي موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1439 فى حالات الانتظار لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي اللذين تقدمو بطلب المساعدة المقطوعة منذ اشهر او حتى سنوات , لميعاد نزول وصرف المقطوعة لشهر رمضان 1439هـ.
توقع موعد صرف مبالغ المساعدات المقطوعة 1440
إذ اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه قبل ساعات من فجر اليوم الثلاثاء بتاريخ 6 رمضان 1439 – 22 مايو 2018 , بايداع وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة لجميع المتقدمين بطلب لها وسبق وتمت الموافقه عليهم باستحقاق الصرف لشهر رمضان الجاري .
أخبار الضمان الاجتماعي وصرف المساعدة المقطوعة 1440
ولقد اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه هذا اليوم عن ايداع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة الذي عادة لايكون له وقت محدد من كل شهر او كل ستة اشهر يتم فيها صرف المبالغ , الا انه سبق ونوهت الوزارة لعزمها صرف برنامج المساعدات النقديه المقطوعة خلال ايام الشهر الفضيل وذلك لعددٍ من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بدون تحديد فئات معينه منهم .
وباعتبار ان جميع الحالات التي تم صرف المساعدات المقطوعه لهم قد تمّ إيداع مبلغ الدعم المالي لها في الحسابات البنكية مباشره , وتعريفهم من خلال رسائل نصية بانهاء عملية الايداع لمبلغ المساعد والتاكيد على ذلك بالاسم الرباعي ورقم السجل المدني ورقم الطلب مع المبلغ المخصص لشهر رمضان في المساعدة المقطوعة .
وفي سياق آخر خرجت وزارة العمل والتنمية بتصريحات جديدة بإعلانها عن وضع إستراتيجية جديدة لبرنامج “الضمان الاجتماعي المقطوعة” مخصصة للكشف عن اللصوص والمحتالين فى البرنامج وملاحقتهم, وهم الأشخاص الذين يحصلون علي مبالغ المساعدات المقطوعة بدون وجه حق علي الإطلاق, كما أوضحت الوزارة بأنها ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتي يتم استعادة اي مبالغ مالية تم صرفها لهؤلاء الأشخاص المحتالين الذين لا يستحقون أن يصرف لهم أية مبالغ من الضمان الاجتماعي . (تحديث)
وفيما يخص صرف برنامج المساعدات المقطوعة، مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة , فان وزارة العمل والتنمية الاجتماعي تنوي صرف المبالغ لهم “لمن تبقى منهم” خلال شهر شوال 1439 .
وتجدر الاشاره الى ان عمليات صرف برنامج المساعدات المقطوعة يتصل مباشره بمستفيدي الضمان الاجتماعي وياتي ضمن البرامج المساندة المتوفره لدى وكالة الضمان الاجتماعي , وهو برنامج تم اطلاقه قبل سنوات للمساعدة على تحسين الظروف المعيشية لاصحاب الدخل المحدود من مستحقي الضمان الاجتماعي سواء كانوا اسرة او تابع .
رابط الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة 1440 برقم السجل المدني مباشرة ورقم الطلب
ولكل من يستفسر عن موعد ظهور رقم طلبه في المساعدات المالية المقطوعة , فاننا نوفر لكم هنا رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لجميع الاشهر , من خلال الرابط ادناه , يمكنكم الان الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني ورقم الطلب بشكل مباشر عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ..
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رابط استعلام موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 بالسجل المدني
التعليقات
متى تنزل الدفعة الجديدة لشهر 8
لعام 1438 افيذوني جزاكم الله خير
السلام عليكم ممكن الي عندو السثني كيف يستعلم علي المقطوعة ممكن تفدوني
السلام عليكم من رمضان العام 1438 ولم تنزل سنة وثلال شهور انتظار خبروني هل فية دفعات جديدة في هذا الشهر
بتنزل في هالاسبوعين ولاكن الاكيد يوم واحد من الشهر الجاي هذا علم أكيد اليوم علمني الموظف
نعم يوم 3/3 /1440
السلام عليكم.
انا مقدم من شهر ٣ عام ١٤٣٩.
وما نزلي شي إلا الآن على متى تنزل
ياليل مطولك اول كانت 4اشهر وتجيك الحين تجلس تعد الشهور والسنين الكلام ناس معنده دخل غير المقطوعة الله المستعان
اول كانت تجلس ثلاث شهور وتنزل لكن حالياً مع الأسف تجلس مدة سنه واكثر وماتنزل..
انا مقدم من 1/1/1439إلا الان منزلي شي متي تنزل
انا برضوا مثلك قدمت يوم ١/١/١٤٣٩
ولين الحين م نزل لي شيء .
غير يامسيب جاي الخير
ليه المقطوعه تتأخر سنين؟ ؟
كان يامكان
انا مقدم شعبان 1438 وقالوا تنزل نهاية ذي الحجة 1439 الله يسر الامر ويغنينا من واسع فضله يارب
ابو عزوز أنا نزلتلي نفس اللي قدمت عليه أنت
كل شخص تاخرت عليه المقطوعة يقدم خطاب الى ديوان الملكي الى الملك سلمان أو ولي العهد محمد بن سلمان ويرسال الخطاب عبر البريد السعودي ويذكر المشكلة للي حاصله معه في ضمان ورقم طلب ويحط صورة من الهوية الوطنية مع الخطاب ويرساله عبر البريد المسجل بقيمة 50 ريال وباذن الله سبحانه خلال شهرين وتنزل المقطوعة في حسابك انا اعرف شخص قدم خطاب وشهرين ونزلت في حسابه
انا مقدم 1438/8/16وجاتني رساله تاكيد حسابي ولانزل شي ياليت الي بيده شي يفيدني والله كل يوم اشيك حسابي مافي شي ياليت اذا في احد بيده شي يفيدني
انا مقدم من ٧/١/١٤٣٩
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
والله مانزل شي انا سجلتها شهر ذي الحجة ١٤٠٩
انا مقدم من شهر 6 1439 الين دحين اخش برقم الطلب مراجع و تحت الدراسه
انا مقدم من شهر11 / 1438 مكتوب مراجع تحت الدراسه له 3شهور الى الان الوضع مزري
مازلنا فى الانتظار .. يارب ي كريم
ليش ما نزلت المقطوعه مقدمه في رمضان عام 1439 …متى تنزل ..
ام وعد. هل نزلت لك او باقي
مقدم ١٤٣٨/٩/٢ المساعدة المقطوعة متى تنزل ان شاء الله
انا مثلك لسا ما نزلت الى حد الآن
انا مقدم ٩/٢٠ عام ٣٨
مانزل لي شي يارب تجيب الخير
قدمت السنه ولان. انا لي سنة و 7 أشهر ولا شفت شيء
مقدم من رمضان ومانزلي شي ويعلم الله اني عايش على الشحنه لاوظيفه ولاشي والحمدلله ابو عبدالحمن
الحمدالله وشكر يارب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متى موعد صرف المساعدة انا قدمت بتاريخ 1439/1/15
من تاريخ آخر مساعده استلمها. كم تجلس لو قدمت مره ثانيه افيدوني جزاكم الله خير.
عندي توقيف خدمات
هل تنزل المقطوعة
وهل اقدر استلمها
انا قدمت.. لكن في خانة الاستفسار في الموقع ما تطلع لي اي نتيجة… وش يعني
ماش
فيها وفيها مليئه بالغموض
السلام عليكم اخواني اخواتي أنا مطلقه ومعي ٨ اطفال وقدمت من شهر ٥ ١٤٣٨ تكفون ابي اعرف متي تنزل تكفون ساعدوني عليه ديون وايجار بيت ومهدده بالخروج من الشقه انا واطفالي وين اروح تكفون ياهل الخير ابلاغي علما انني ليس لدي دخل غير الضمان الاجتماعي فقط ١٦٦٥لوحدي لان اطفالي مسجلين مع طليقي لاهل القلوب الرحيمه تكفون ساعدوني ابعرف متي تنزل ربي يفرج عنكم مربع من كرب يوم القيامه
السلام عليكم ، انا قدمت عالمقطوعه بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٣٨
ارجو منكم افادتي عن موعد صرف المقطووعه
خاااصه انها طولت سنه وشهرين تقريبآ ، افيدوني جزا الله من يفيدني جناة النعيم ،
انامقدم ي شهر 2_1439ه ولا الان مانزل شي رحت راجعت مكتب الضمان بجده قال لي الموظف لس انت رفعت اوراقك في سهر سته 1439بس تنزل بعد سنه وسته شهور هذا الي فهمت من الموظف
متى تنزل المقطوعه انامقدم من شهر 1/ الحين سنه وهذا شهر 1يعني كملت سنه واول مره مقدم
الله يعينً ويرزقنا وياكم بجنات النعيم
الحين كملت سنه واول مره مقدم على المقطوعه إنشاءالله تنزل في هذا الشهر لاني مقدم من شهر واحد الي فات والحين شهر واحد من السنه الجديده كملت سنه إنشاءالله تنزل
ابشرو ابشرو تنزل قريب بذن الله ابشروابشرو كلكم بتنزلكم
انت تقول ابشرو ابشرو عندك علم يعني انهابتنزل قريب
يآخوان الي يبي يعرف تاريخ التسجيل في المقطوعة وشلون… لاني مسجل بس مو عارف في شهر كم افيدوني جزاكم اللة خير
السلام عليكم مواطن سعودي من ذوي الحتيجات الخاصه متزوج معي ابنتان مقدم علي مقطوعة من الضمان في شهر١٤٣٩٨مانزلت اولا تقديمه لي والله محتاج المساعده ٠٥٦٥٢٧١٢٨٥
الله يوفقكم ان شاء الله ويوفقنا معكم ويرزقكم ويرزقنا معكم قولو امين
من 1437/8/14 مانزل شي ياليت تنزل مطفر
ربك يسهل
الله العالم متى تنزل كل شويه وحنا نقول الشهر هذا ويجي الشهر ولاشي كماكنت الله يخارجنا بس
هلا
وانا رح رمضان9 شهر مقطوعة المساعدة
ضمان الاجتماعي
ياموضفين الضمان متى نستلم المقطوعه انامقدم اول مره والحين صار سنه وشهر ولانزلي شي
الله المستعان
والله العظيم اني محتاج والي رفع السموات بدون عمد اني محتاج على مبلغ المساعده المقطوعه بااي وسيله مقدم اول مره ولانزلي شي الله الواحد الاحد الفرد الصمد يعلم اني في امس الحاجه للمساعده هذي
الله يرزقنا من فظله والله ياجماعة اني ابحث عن وظيفه المقطوعة ماتنفع لكن نسأل الله من فظله
الله يرزقنا من فظله
زوجي جاته رساله نصيه ادخل الرمز من وزاره العمل
يعني ايه ياليت تفيدوني
انا مقدم من شهر واحد عام 1439ه ولاحتى الآن مانزل شي لي ممكن الأفاده
1434 نزلي نصف المبلغ 1439 مانزلي شى
صارلي سنه والحين الشهر الثاني ولاشفنا المقطوعه مع العلم اني مقدم اول مره على المساعده المقطوعه
وانا مقدم اول مره ولي سنه وشهرين ما شفت شي
متى تنزل المساعدة المقطوعة
انا مقدم 1/9/1438 متى تنزل
هي بالترتيب تنزل يعني قبل رمضان مشو دفعات اربعه شهور الي مقدمين فيها انا قدمت شهر شعبان يوم اربعه 1438 وصل الدور لين عندي ولله الحمد وستلمت شهر ذي الحجة ولحين باقي يصرفو على دفعات يعني ماقد وصلو شهر عشره الا اذا مشو دفعات اكبر راح يجي الخير
السلام عليكم انا مقدم شهر١٠/١٤٣٩ متى من المتوقع تنزل لي
انا مقدم في 3/12/1437 والي الان مانزل شي افيدوني يالله الفرج والله اني بحاجه وعتدي 8اطفال وايجار ولست بوظيفه يالله ارزقنا جوال 0531180642
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير انا لي من تاريخ 1437 ولم استلم المقطوعه ورحت لمكتب الضمان الاجتماعي ولافيه فايده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير ان مقدم عليه 1437 ولانزل لي شيء الئ اليوم
الي يسال عن متى قدم بامكانك معرفة تاريخ التقديم من رقم الطلب من اليسار اول رقمين السنه والي بعدها الشهر مثلا 3811 يعني سنة 1438 والشهر 11 وقس على ذلك 4001 عام اربعين شهر واحد
السلا م عليم من يعرف متي نزول المساعده المقطوعه او عنده كشف بالاسماء المستحقه
اخواني الي يقدر يفيدني جززاه الله خير انا مقدم على مساعده مقطوعه من شهر 2 /1438 والى الان مانزلي شي والشركه الى كنت اعمل بها فلست وانهو عقدي والديون والاجارات تجمعت علينا وخدماتي موقفه وضروفي مايعلمها الى الله فارجوكم الى عنده خبر عن موعد نزولها يفيدنا وحالة الطلب عندي مراجع
السلام عليكم ورحمة الله إنا مقدم على المقطوعة في 15/10/1438ولحد الحين ما نزلي شيء موظف الضمان الاجتماعي يقول لي الحين ينزلون شهر 8 الله يعين بس على التأخير من الوزارة الشؤون الاجتماعية
ومن يتوكل علي فهوه حسبه خال كل شي علي وسغفر وشكر الله انا زيكم مانزل شي الحمد علي كل حال
ليت تزل والله طولت لي سنتين ولاشي
يارب تنزال سنتين
السلام عليكم الارملة ظروفي صعبة وزوجي متوفي عليه ديون وعندي خمسة عيال قدمت على المقطوعه في شهر٤ عام ١٤٣٩ ولانزلي شي والله ماعندي دخل غيرالضمان فيه إيجارات فواتير مصروف بيت ومدارس تكفون ساعدوني الله يجزيكم الجنه
انا مقدم على المقطوعة1439/3 وكان يطلع مراجع والان تغير بدل مراجع طلب مافهمت كيف هذه الطريقة
اخواني أنا قدمت شهر ١٧/١٠/١٤٣٨ والى الان ما شفت شي علما باني ذهبت الى الضمان وسألتهم قالوا لي قريب
لي الان سنه وخمسه شهور
ماقد ستلمت من قبل
تكفووون افذ وني
الله يجزيكم خير
اصبري وصابري فان فرج الله قريب خلال هل يومين انشاالله
ليش نقصوا من معاشي
من ٣٠٠٠ إلى ١٦٠٠
انا قدمت في رمضان عام 39 بس والله مدري اي يوم أتوقع في بدايه رمضان هل ينزل لُي شي
يااخوان الحمدلله كل شي فيه خير جاي لاتستعجلو الامورطيبه
السلام عليكم يا اخواني الضمان ينزل المقطوعه بجدوله كل شهر تستلم مجموعه عل حسب الاقدميه ولي لهم ظروف متعسره مثلا هذاء الشهر يسلمو للي مقدمين من شهر1438/رجب/15
الى1438/شعبان/15
ومن ثم 1438/شعبان/16
الى1438/رمضان/16
وهكذا ان شاء اني افدتكم وكل واحد عرف متى يستلم هذاء نظام للي مقدمين اول مره والله اعلم
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد
الحمد الله
واللي مقدم من شهر ذو الحجه 1438 متى تنزل افيذوني الله يستر حالكم