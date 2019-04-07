توقع موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 شهر شعبان : متي نزول وايداع وصرف الضمان الاجتماعي 1440 ..رابط الاستعلام صرف المساعدات المقطوعة 1440 برقم الطلب لشهر رجب 1440 .. اخر اخبار الضمان الاجتماعي اليوم

مع بزوغ صباح اليوم تبدأ وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بإيداع وصرف مبالغ الضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة وبرامج الدعم المساند في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين لشهر شعبان 1440 هجرياً. (تحديث جديد 7 ابريل 2019)
أعلنت “العمل والتنمية” عن صرف مبالغ معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في الأحد المقبل الموافق 7 ابريل 2019 ميلادياً، كما أجابت عن سبب تأخر موعد صرف المساعدات المقطوعة لشهر رجب حتي الآن بأنه لم يتم تحديد موعد معين لصرفها. (تحديث جديد 1 ابريل 2019)
نتابعكم من جديد بـ آخر اخبار الضمان الاجتماعي اليوم 1440 وكافة الانباء التى تهم مستفيدي ومستفيدات دعم برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ونجيب عبر هذا المقال علي من يسألوا عن توقع موعد صرف المساعدة المقطوعة رجب 1440 هجرياً.
إذ عودتنا وزارة التنمية الاجتماعية قيامها بالتصديق علي عمليات صرف المساعدات المالية المقطوعة في أول أيام كل شهر هجري ووفقا لما ورد من مستجدات لـ “كابتن نيوز” وآلية الصرف المتبعة في البلاد السعودية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، فمن المتوقع أن يتم صرف مبالغ المساعدة المقطوعة 1440 لجميع من قاموا بالتقديم علي المساعدات في التاريخ ما بين 9-2-1439 هجرياً، وحتي 24-3-1439 هجرياً، ويمكن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1440 من الرابط المرفق أسفل هذا المقال. (تحديث جديد 3-11-2019)
توقع موعد صرف المساعدة المقطوعة دفعة شهر رجب 1440
من المتوقع أن يتم صرف مبالغ المساعدات المقطوعة 1440 لدفعة شهر رجب 1440 في غرة شهر رجب بمشيئة الله تعالي.
ووفقاً لما جاء من متابعات لـ “كابتن نيوز” فيما يخص آليات الصرف لمبالغ دعم المساعدات المقطوعة المتبع في قوائم الإنتظار لدي “وزارة العمل والتنمية”، فمن المقرر أن يتم صرف المساعدات لجميع من قاموا بتقديم طلبات الحصول علي المساعدة المقطوعة في الفتر من 9 صفر 1439 هجرياً إلي التاريخ 23 ربيع الاول 1439 هجرياً في الدفعة الجديدة من دعم المساعدة لشهر رجب المنتظر إيداعها في حسابات المستفيدين بأمر الله تعالي.
تجدر الإشارة إلي أن الوزارة كانت قد قامت بالإعلان عن الوائح التنفيذية الجديدة الخاصة بـ “الضمان الاجتماعي” في الشهر المنصرم، وهو الشهر الذي شهد عدداً من التغييرات في آليات وضوابط إستحقاق مبالع المساندة من الوزارة لجميع المستفيدين والمستفيدات.
وتسهيلاً من الوزارة علي المستفيدين الراغبين بـ الاستعلام عن حالة المساعدة المقطوعة 1440 خصصت طريقيتن لذلك، الطريقة الأولي هي الاتصال عبر الهاتف علي الرقم (19911)، والطريقة الثانية هي الدخول إلي رابط استعلام حال طلب المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لدفعة جمادي الآخرة 1440 برقم الطلب عبر الولوج إلي هذا الرابط. (تحديث جديد 5/3/2019)
جدير بالذكر أن آخر التصريحات الواردة كانت أوضحت موعد صرف مبالغ معاش الضمان الاجتماي وبدل غلاء المعيشة لشهر جمادي الأور 1440 هجريا معلنه بأنه سيكون فى صباح الاثنين المقبل الموافق 7 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 1 جمادي الأول 1440 هجرياً. (تحديث جديد 3-1-2019)
أعلنت الوزارة السعودية “العمل والتنمية” عن موعد صرف معاشات الضمان الإجتماعي بعد إتمام سحب تأدية ربيع الأول موضحة بأن مبالغ الضمان سيتم إيداعها فى حسابات المستفيدين الأحد الموافق 9/12/2018. (تحديث جديد 8-12-2018)
يسأل الكثير من مواطني المملكة العربية متي موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 ونزولها فى الحسابات, وبخصوص هذا الشأن سنواليكم عبر موقعنا “كابتن نيوز” بكل جديد, يذكر بأن “وزارة العمل والتنمية” فى البلاد السعودية أعلنت مؤخراً بأنها أودعت في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي مبالغ المساعدات تزامناً مع صرف المساعدة المقطوعة لهذا الشهر, إذ تم الصرف فى هذه الدفعة للمستفيدين الذين قاموا بتقديم الطلبات من التاريخ 10 رمضان 1438 .
حيث أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أكدت في الفترة الأخيرة أنها قامت بصرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي دفعة شهر ربيع الأول، وقد تم صرف هذه الدفعة لمن قاموا باستكمال جميع إجراءاتهم بدءً من العاشر من رمضان 1438 حتى 16 شهور 1438.
توقع متي موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440, صرح الدكتور ابراهيم بن محمد الشافي, وكيل الوزارة لبرنامج “الضمان الاجتماعي” بالمملكة العربية السعودية موضحاً بأن الوزارة أودعت ما يقرب من 199 مليون ريال سعودي فى حسابات مستفيدي المساعدات المقطوعة 1440 لدفعة شهر ربيع الأول 1440, إذ اشتلمت هذه الدفعة علي 15 الف حالة مسجلة لدي الوزارة.
إذ خرجت وزارة العمل والتنمية السعودية بتصريح جديد لها صباح اليوم أعلنت خلاله عن إيداع وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة 1440 لدفعة ربيع الأول 1440 هجرياً فى حسابات الآلاف من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي, إذ اشتملت الدفعة الجديدة التى تم صرفها لمستفيدي المساعدة المقطوعة علي عدد كبير من مقدمي طلبات المقطوعة في شهر 9 و 10 من العام الهجري 1438 هجرياً, والمستفيدين المسجلين فى قوائم الإنتظار بالوزارة ممن استوفوا أهلية الاستحقاق. تحديث جديد 12 نوفمبر 2018
أوضحت وزارة “العمل والتنمية” بالمملكة العربية السعودية فى آخر تصريحاتها الموجهة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المقطوعة 1440, بأنها ستقوم بإستئناف صرف المساعدة المقطوعة 1440 لشهر ربيع الأول 1440 لجميع الذين قاموا بتقديم طلبات الحصول علي المساعدات المقطوعة فى شهر رمضان 1438 خلال يومين من الآن, إذ ستبدأ الحالات المعتمدة للصرف بالتغير إلي قائم. (تحديث جديد 7 نوفمبر 2018)
إذ خرج الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي, وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي, موضحاً فى تصريح جديد المبالغ المالية المودة فى حسابات مستفيدو الضمان الاجتماعي المقطوعة بأنها بلغت ما يقرب من 149985665 ريال سعودي.(تحديث)
كما أوضح “الشافي” بأن الحالات التى استقبلت حسابتها مبالغ الدعم المالي من برنامج المساعدات المقطوعة بلغت 11300 مستفيد, وهم المستفيدين الذين كانوا علي قوائم الإنتظار والذين استوفوا كامل أهليه استحقاق دعم المساعدة المقطوعة.(تحديث)
كما بين “الشافي” بأن العمل والتنمية علي الدوم ما تقوم بإيداع مبالغ المساعدات المقطوعة فى حسابات المستفيدين من الضمان البنكية مباشرة. (تحديث)
جدير بالذكر بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية,قد قامت فى مساء يوم الثلاثاء, بالإعلان عن صرف المساعدات المقطوعة 1439 لشهر ذي الحجة 1439 هجريا, بإيداع مبالغ فى دفعة جديدة لمستفيدي برنامج المساعدات المقطوعة لشهر ذو الحجة 1439هجرياً, وذلك لعدداً من المستفيدين والمستفيدات الضمان الاجتماعي, والحالات التى تم صرف المساعدة المقطوعة لها هي التى كانت علي قوائم الإنتظار, والتى قد اتمت كافة الشروط اللازمة لكي تكون فى أهلية الاستحقاق للمساعدة المقطوعة لهذا الشهر, كما قامت الوزارة بإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة بشكل مباشر فى الحسابات البنكية الخاصة بمستفيدي ومستفيدات المساعدات المقطوعة.
ينتظر مستفيدي الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة صرف مبالغ الدعم لهم, فالجميع يسأل “متي موعد صرف المساعدة المقطوعة 1439”, ولهذا فقط خرجت الوزارة بتصريح جديد أفادت خلاله صرف مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي تزامناً مع بداية العام الهجري الجديد 1440, إذ أوضحت بأن مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي سيتم إيداعها فى حسابات المستفيدين فى 1 محرم 1440 هـ, وفيما يخص مبالغ دعم المساعدات المقطوعة 1439 فنوافيكم بالتفاصيل خلال هذا التقرير.
إذ أوضحت المصادر من داخل وزارة العملة والتنمية الإجتماعية بأن الوزارة قد بدأت بالفعل فى إيداع المبالغ الخاصة بالمساعدات المالية المقطوعة لجميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي السعودي الذي تم تسجليهم فى ضمن قوائم الإنتظار والذين تمت الموافقة عليه من قبل الضمان الاجتماعية وهؤلاء هم الذين ستصرف لهم مبالغ المساعدات المقطوعة لشهر محرم 1440 هجرياً.
إذ يأتي إرتقاب الجميع الآن لصرف مبالغ المساعدات المقطوعة والضمان الاجتماعي تزامناً مع خروج بعض المصادر من داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بتصريحات جديدة أفادت فيها عن إعتزام الوزارة صرف دفعة جديدة من مبالغ المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي فى خلال الأيام القليلة القادمة, حيث سيتم صرف هذه الدفعة لمقدمي الطلبات من التاريخ 15 رجب 1438 هجريا وحتي 15 شعبان 1438 هجريا.
موعد صرف المساعدات المقطوعة 1440
جدير بالذكر بأنه فى وقت سابق قامت الوزارة بالإيضاح بأن صرف المساعدة المقطوعة سيتم هذه المرة لدفعة كبيرة من المستفدين والمستفيدات الذين قاموا بتقديم طلبات المقطوعة فى الأشهر (2 و 3 و 4 و 5 و 6) من العام الهجري المنصرم 1438هجرياً, إذ قد بدأت عمليات الإيداع بشكل مباشر فى الحسابات البنكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال مصرف الراجحي وباقي المصارف الأخري فى المملكة العربية السعودية.
مواعيد إيداع معاشات الضمان الاجتماعي 1440
وأوضحت مصادر من وزارة العمل بأنه نظراً لكبر الدفعة الحالية, سيتم العمل علي إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة فى حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي علي دفعات تدريجية إلي أن يتم إكتمال كافة أعداد المستفيدين والمنتفعين من الأشهر التى تمت الموافقة فيها علي الصرف لهم.
كما ورد من مستجدات اخبار ايداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي ولمن يسألوا متي موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1439 فى حالات الانتظار لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي اللذين تقدمو بطلب المساعدة المقطوعة منذ اشهر او حتى سنوات , لميعاد نزول وصرف المقطوعة لشهر رمضان 1439هـ.
توقع متي موعد صرف مبالغ دعم المساعدة المقطوعة 1440
إذ اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه قبل ساعات من فجر اليوم الثلاثاء بتاريخ 6 رمضان 1439 – 22 مايو 2018 , بايداع وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة لجميع المتقدمين بطلب لها وسبق وتمت الموافقه عليهم باستحقاق الصرف لشهر رمضان الجاري .
اخر اخبار الضمان الاجتماعي اليوم ومواعيد صرف المساعدة المقطوعة 1440
ولقد اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه هذا اليوم عن ايداع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة الذي عادة لايكون له وقت محدد من كل شهر او كل ستة اشهر يتم فيها صرف المبالغ , الا انه سبق ونوهت الوزارة لعزمها صرف برنامج المساعدات النقديه المقطوعة خلال ايام الشهر الفضيل وذلك لعددٍ من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بدون تحديد فئات معينه منهم .
وباعتبار ان جميع الحالات التي تم صرف المساعدات المقطوعه لهم قد تمّ إيداع مبلغ الدعم المالي لها في الحسابات البنكية مباشره , وتعريفهم من خلال رسائل نصية بانهاء عملية الايداع لمبلغ المساعد والتاكيد على ذلك بالاسم الرباعي ورقم السجل المدني ورقم الطلب مع المبلغ المخصص لشهر رمضان في المساعدة المقطوعة .
وفي سياق آخر خرجت وزارة العمل والتنمية بتصريحات جديدة بإعلانها عن وضع إستراتيجية جديدة لبرنامج “الضمان الاجتماعي المقطوعة” مخصصة للكشف عن اللصوص والمحتالين فى البرنامج وملاحقتهم, وهم الأشخاص الذين يحصلون علي مبالغ المساعدات المقطوعة بدون وجه حق علي الإطلاق, كما أوضحت الوزارة بأنها ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتي يتم استعادة اي مبالغ مالية تم صرفها لهؤلاء الأشخاص المحتالين الذين لا يستحقون أن يصرف لهم أية مبالغ من الضمان الاجتماعي . (تحديث)
وفيما يخص صرف برنامج المساعدات المقطوعة، مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة , فان وزارة العمل والتنمية الاجتماعي تنوي صرف المبالغ لهم “لمن تبقى منهم” خلال شهر شوال 1439 .
وتجدر الاشاره الى ان عمليات صرف برنامج المساعدات المقطوعة يتصل مباشره بمستفيدي الضمان الاجتماعي وياتي ضمن البرامج المساندة المتوفره لدى وكالة الضمان الاجتماعي , وهو برنامج تم اطلاقه قبل سنوات للمساعدة على تحسين الظروف المعيشية لاصحاب الدخل المحدود من مستحقي الضمان الاجتماعي سواء كانوا اسرة او تابع .
رابط الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة 1440 برقم الطلب
ولكل من يستفسر عن موعد ظهور رقم طلبه في المساعدات المالية المقطوعة , فاننا نوفر لكم هنا رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لجميع الاشهر , من خلال الرابط ادناه , يمكنكم الان الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني ورقم الطلب بشكل مباشر عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ..
هذا رابط استعلام صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1440 ( من هنا ).
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رابط استعلام موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 بالسجل المدني
التعليقات
كلنا نحتاج المقطوعة الصراحه انا لي سنتين مسجله ومانزلت والله يلعم الحال
بس الحمدالله
انا مقدم على المقطوعه السنه الي فاتت شهر ٨ والسنه متا تنزل في السنه ذي
الله يوفقك الي بيرد بصدق انا قدمت في المقطوعه شهر ٦عام ١٤٣٩ تكفون متى تجي انا زوجي مسجون واقسم بلله ان ظروفي صعبه
صباح الاخير للجميع اخوي انا رقعت اميل بتاريخ 12/5/1440 باستعجال امقطوعه بتقرير طبي وموافقه مير مكتب الظمات وقاللولي ثلاث ايام تنزل ولحد الحين مانزل شي
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته اخوي قدمت طلباستعجال للمقطوعه بموجب تفرير وعق
اجار وليس لي دخل الا الظمان في تاريخ 12/61440 باميل من مكتب الظمان بعد موافثه المير لظروفي ولم ينزل شي متي تنزل
انا مقدم من ١/٨/١٤٣٩ ولم ينزل شي
لي سنتين واربعه شهو من تاريخ 9\3\1438 ولا شفت شي حتى الان مكتوب مراجع
انا مقدم شهر٢/١٤٣٩ متا تنزل
يااخوان انامقدم من شهر ٢ ١٤٣٩ متا تنزل المقطوعه
سلام عليكم يسعد صباح الجميع انا الي سنه وشهرين اول مقطوعه ممكن تفيدونا متى نزول اليعانه من سيدي خادم الحرمين الشريفين أطال اللله في عمره
أنا مقدم على مساعدة مقطوعة في شهر 1/1/1440الحالة تغيرت من تحت الدراسة ولاكن لم يشير إلى إسم الحالة افيدوني
استعلم زوجي عن المساعده قالوله قيد الصرف بالرغم انه مقدم شهر 5/1439 ولحد الحين ماقد نزلت ماادري ايش المشكله
السلام عليكم ورحمة الله بركاته اخوني واخواتي انا مطلقه ولديه ثلاثة اطفال وبنت في الجامعه وانا ظروفي صعبه جدآ لاني عليه ديون كثير وانا في اشد الحاجه للمقطوعه انا مقدمه عليه من سنه وثلاثة شهور ويعلم الله بحاجتي ارجوا من يقرأ رسلتي ان يرحم حالي ارجكم اصروفوها لي في اقرب وقت لاني تعبت نفسين من الناس الذين يطلبوني بحقهم وما عد اعرف اش اقول
الله يعطيكم العافيه الي يعرف مته تنزل المقطوعه انا مقدم في 7/4/1437
الله يسعدكم علمووووتا متى راح تنزل المقطوعه انا مقدمه في تاريخ15-1-1439هـ ولحد الان لم ينزل لي شي واخرمقطوعه 3-12-1437هـ ليه سنتين وكم شهر من تلريخ الاستلام ولا ندري اين وصل الصرف من يعرف ارجو الرد علينا
جاكم الفراج للي تاخرت عليه المقطوعة يرفع شكوى على ديوان الملكي صور بطاقة احولك ورسالها بعد كتابة المشكلة مع رقم طلب ورقم الهوية الوطنية خلال فترة و المقطوعة تنزل في حسابك الديوان الملكي .. يطلق موقعه الالكتروني للتواصل الفوري و
تقديم أي شكوى او مطالبة
أو طلب علاج .
ولا تنسوني من دعواتكم
https://tawasol.royalcourt.gov.sa
انا اخر مقطوعه استلمتها بتاريخ 18/9/1438
وقدمت عليها بتاريخ 26/12/1439
افيدوني متى التاريخ المتوقع للصرف
انا اخر مقطوعه استلمتها بتاريخ 18/9/1438
وقدمت عليها بتاريخ 26/12/1439
متى التاريخ المتوقع للصرف ارجوكم افيدوني 😢
إنشاءالله تنزل يارب
اناليا سنه و4شهور إنشاءالله تنزل يارب مع أنه اول مره مقدم
خالد ممكن تخبرني هل نزلك مقطوعة
انامقدمه علي المقطوعه متى تنزل ١٤٣٦
انا مقدم من شهر 2/1439متي بتنزل انشاء الله الحين لي سنه وشهرين الله يجزاكم خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا مقدم في شهر 10/1439
متى تتوقعون تنزل إذا استعلمت برقم الطلب يقول لي مراجع تحت الدراسة
ياليت الي يعرف متى ممكن تنزل يفيدنا و الله يرزقني و يرزقكم من واسع فضله انه على كل شيء قدير
انا دايم اراجع الضمان واخوياي يداومون بضمان ومستعلم عن المقطوعة نازلة لثنين شهر اثنين ١٤٣٩ هجري
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ياجماعة الخير الله يسعدكم ويوفقكم جميعا للي عنده معلومه عن المساعدة المقطوعه يفيدنا للا اي شهر وصلو علمنا بانني مقدمه بتاريخ 15/1/1439هـ الله يجزكم الف خير افيدونا
واصلين ٢ قبل فترة استعلمت وقالو اثنين الحين وين واصلين الله واعلم
خذ من الفرع رقم الطلب حقك واستعلم بموقع الضمان وتجد التفاصيل لطلبك كامله
ابشرو بالخير
اللي مقدم ١٤٣٨/١٠/٢٣
الي ١٤٣٨/١٢/٢٧. يقلون تنزل لهم هالأسبوعين. ان شاء الله
يارب تفرج لكل محتاج
لاتنسوني من دعواتكم
انا مقدم علي المقطوعه 1439 متا تنزل لي
السلام عليكم ورحمة الله
الي يعرف تكفون يفيدني
انت مقدم 1438/10/25
وإلى اليوم ما نزل شئ
باقي شهر ١١ و١٢
بنت حائل وصل الدفع عند
١٤٣٨/١٠/٢٠
والله اني مقدمه من تاريخ15/1/1439 ولحد الان مانزال شي ابي تفيدوني اخر من استلم وفي اي شهر كان مقدم او وين وصلت المساعدات المقطوعه هل هو شهر 11او شهر 12
هل يوافقون على تقديمي على المساعده وباقي من عمري اربعه اشهر ويكتمل ٣٥ سنه
الحمد لله نزلت اليوم. انا مقدمه من يوم 18 |شهر10 / 1438 عقبال الجميع يارب
انا قدمت من شهر 10 1438.
واليوم نزلت الحمد لله والشكر لله عقبالكم يارب
الي يبي يسال. متى مقدم. يتصل على أرقم ١٩٩١
كلمت الضمان اللي بشهر ١١
عام١٤٣٨ بعد شهرين الحين دفعت شهر ١٠. من تاريخ ١٦الى٢٣
والله ما عرفت عن التقديم المقطوعه الا تونى حنا ع بالنا تنزل مثل اول لتقائيا المفروض ينزلون لنا حنا اولى الا لنا ٣ سنوات ما استلمناها احقيها لنا في الحقيقه
أنا قدمه في ١٤٣٨/١١/١٨ مانزل شي الله يرزقنا. طولة حيييل
انا متقدم ٥/١/١٤٣٩ وإلى الآن لم تنزل وانا اول مره متقدم للمساعده المقطوعه واستقر عن طريق قوقل يفيدني انه يتم الصرف ١محرم ١٤٤٠ والان ربيع الثاني افيدوني امتى تنزلي المقطوعه
انا مقدمه في ١٤٣٨/١٢/١
ولا نزل لي شي للحين
اختي هدى مقدمين طلبات شهر 12/1438 تنزلهم بداية شهر 6 الجاي
انامقدم شهر 10/1438 والوالده بدايه شهر 11 توها نزلت لنا أمس وبقية المقدمين شهر 11وشهر 12 لعام 38 تنزلهم الدفعه الجايه بداية شهر 6/1440
يعني ربيع ثاني نزلت المقطوعه
طلب سرعة صرف المساعد المقطوعه والله يعلم أني في حاجه ماسه وليس لي أي دخل اخر
مسؤوله عن خمس اولاد وعندي ايجار وفواتير واقساط قرض
وكل شهر اتسلف عشان مصروف المدارس
نزلوها لنا الله يسعدكم
هذا المقال من رمضان وانا أقرأه نفسه ونفس التواريخ ونفس كل شي
نطالب الوزير بسرعه الصرف للمساعدت المقطوعه والله انني بحاجه لها وانا مطلقه
وعندي اولاد ومحتاجه جدا جدا لها
والله صدق اخونا عبدالعزيز
نسوي مناشده عن طريق تويتر
عشان يصرفو لنا المقطوعه
للي يعرف بتويتر يناشدون الوزير
عشان يصرف المساعدات المقطوعه
نتمنا منكم تعملون مناشده والله اننا بحاجه ماسه جدا جدا للمقطوعه
ننأشد الوزير جميعا” بأننا بحاجه ماسه للمساعده المقطوعه واقسم بالله لي كم يوم اتسلف وحالتي حاله ولايعلم عن ظروفي غير الله سبحانه وتعالى ومن هذا المنبر نناشد الوزير في صرف المساعدات المقطوعه لعام ١٤٣٨-١٤٣٩ وعسى ربي ان يوفقه التوفيق المبارك ويجعلها في موازين حسناته علما” بأننا جميع لنا فوق السنه والسنين لم نستلم مقطوعه والله يوفقه لما يحبه ويرضى
انامقدم من عام1439 والى الحين مانزل شي اخرمقطوعه عام1437 يعني متى تنزل
ولله لي سنه وأربع شهور ومانزلت للحين
السلام عليكم انا مقدم من شهر متى تنزل والله لولا الحاجه ما حد قدم لكن الله كريم
متي تنزل الضمان سنه1438/12/26للحين مانزلت متي تنزل للي والله محتاجتها افيدوني الله يسعدكم
والله مقدم من شهر واحد عام 1439والاالحين مانزلت الحين سنه وشهرين
من 1437 الى تاريخ اليوم 21/3/1440 اراجع يقولون كل بياناتك تمام وقدمت طلب استعجال على الايميل وجاني رد بانه تم استلام الطلب ابغى اعرف متى تنزل دام كل شي تمام من بياناتي الي اخر تحديث اليوم مسويه توهقت بديون
من 1437 الى تاريخ اليوم 21/3/1440 اراجع يقولون كل بياناتك تمام وقدمت طلب استعجال على الايميل وجاني رد بانه تم استلام الطلب ابغى اعرف متى تنزل دام كل شي تمام من بياناتي الي اخر تحديث اليوم مسويه
انا سجلت عندهم من شهر 1- 1439 متى تنزل المقطوعه والله انا محتاجه انا مطلقه ومعي اطفال
انا مقدم في1/1/1439هجري واخر مساعده في 3/12/1437هجري ولحد الان لم ينزل لي شي ندعو الله سبحانه وتعالى ان ينزلو لنا هذا الشهر ربيع الثاني اقسم بالله انني بحاجه ماسه للمقطوعه
الي مقدم في 1438/10/25
احد نزل له شئ
الله يفرج هم الجميع وييسر اموركم
انا مقدم من ١٤٣٨/١١/١ والحاله مراجع متى بمشيئة الله يكون توقع نزولها لان اعول كبيره ونحن يشهد الله بامس الحاجه افيدونا وفقكم الله واثابكم
واو مرا تتأخر انا قبل فترة قدمت على الضمان ماأعرف حاجة فيه اول مرا اقدم على المقطوعة كمان من فين اعرف أني مؤهلة او لأ
واللي مقدم من شهر ذو الحجه 1438 متى تنزل افيذوني الله يستر حالكم
الحمد الله
السلام عليكم يا اخواني الضمان ينزل المقطوعه بجدوله كل شهر تستلم مجموعه عل حسب الاقدميه ولي لهم ظروف متعسره مثلا هذاء الشهر يسلمو للي مقدمين من شهر1438/رجب/15
الى1438/شعبان/15
ومن ثم 1438/شعبان/16
الى1438/رمضان/16
وهكذا ان شاء اني افدتكم وكل واحد عرف متى يستلم هذاء نظام للي مقدمين اول مره والله اعلم
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد
يااخوان الحمدلله كل شي فيه خير جاي لاتستعجلو الامورطيبه
انا قدمت في رمضان عام 39 بس والله مدري اي يوم أتوقع في بدايه رمضان هل ينزل لُي شي
ليش نقصوا من معاشي
من ٣٠٠٠ إلى ١٦٠٠
اخواني أنا قدمت شهر ١٧/١٠/١٤٣٨ والى الان ما شفت شي علما باني ذهبت الى الضمان وسألتهم قالوا لي قريب
لي الان سنه وخمسه شهور
ماقد ستلمت من قبل
تكفووون افذ وني
الله يجزيكم خير
اصبري وصابري فان فرج الله قريب خلال هل يومين انشاالله
انا مقدم على المقطوعة1439/3 وكان يطلع مراجع والان تغير بدل مراجع طلب مافهمت كيف هذه الطريقة
السلام عليكم الارملة ظروفي صعبة وزوجي متوفي عليه ديون وعندي خمسة عيال قدمت على المقطوعه في شهر٤ عام ١٤٣٩ ولانزلي شي والله ماعندي دخل غيرالضمان فيه إيجارات فواتير مصروف بيت ومدارس تكفون ساعدوني الله يجزيكم الجنه
يارب تنزال سنتين
ليت تزل والله طولت لي سنتين ولاشي
ومن يتوكل علي فهوه حسبه خال كل شي علي وسغفر وشكر الله انا زيكم مانزل شي الحمد علي كل حال
السلام عليكم ورحمة الله إنا مقدم على المقطوعة في 15/10/1438ولحد الحين ما نزلي شيء موظف الضمان الاجتماعي يقول لي الحين ينزلون شهر 8 الله يعين بس على التأخير من الوزارة الشؤون الاجتماعية
اخواني الي يقدر يفيدني جززاه الله خير انا مقدم على مساعده مقطوعه من شهر 2 /1438 والى الان مانزلي شي والشركه الى كنت اعمل بها فلست وانهو عقدي والديون والاجارات تجمعت علينا وخدماتي موقفه وضروفي مايعلمها الى الله فارجوكم الى عنده خبر عن موعد نزولها يفيدنا وحالة الطلب عندي مراجع
السلا م عليم من يعرف متي نزول المساعده المقطوعه او عنده كشف بالاسماء المستحقه
الي يسال عن متى قدم بامكانك معرفة تاريخ التقديم من رقم الطلب من اليسار اول رقمين السنه والي بعدها الشهر مثلا 3811 يعني سنة 1438 والشهر 11 وقس على ذلك 4001 عام اربعين شهر واحد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير ان مقدم عليه 1437 ولانزل لي شيء الئ اليوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير انا لي من تاريخ 1437 ولم استلم المقطوعه ورحت لمكتب الضمان الاجتماعي ولافيه فايده
انا مقدم في 3/12/1437 والي الان مانزل شي افيدوني يالله الفرج والله اني بحاجه وعتدي 8اطفال وايجار ولست بوظيفه يالله ارزقنا جوال 0531180642
السلام عليكم انا مقدم شهر١٠/١٤٣٩ متى من المتوقع تنزل لي
هي بالترتيب تنزل يعني قبل رمضان مشو دفعات اربعه شهور الي مقدمين فيها انا قدمت شهر شعبان يوم اربعه 1438 وصل الدور لين عندي ولله الحمد وستلمت شهر ذي الحجة ولحين باقي يصرفو على دفعات يعني ماقد وصلو شهر عشره الا اذا مشو دفعات اكبر راح يجي الخير
انا مقدم 1/9/1438 متى تنزل
السلام عليكم انت نزل لك المقطوعه دا الشهر
متى تنزل المساعدة المقطوعة