متي موعد صرف العلاوة السنوية للموظفين 1440 في السعودية مواعيد إيداع رواتب شهر ديسمبر 2018 متي مواعيد صرف العلاوات السنوية للعام الهجري 1440 .. تصريحات وزارة الخدمة المدنية

كابتن نيوز – متابعات صرف العلاوات السنوية 1440

في إطار المتابعات المستمرة لمستجدات صرف وإيداع العلاوة السنوية للموظفين، بدأت البنوك السعودية بإيداع رواتب الشهر الجاري (ديسمبر 2018) كآخر الرواتب التى يتم صرفها فى عام 2018 لجميع الموظفين والعاملين فى السعودية.

إذ سيتم صرف العلاوة السنوية للموظفين 1440 مع رواتب شهر يناير القادم بالعام الميلادي الجديد 2019 وفقاً للتوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين.

في إطار المتابعات المستمرة لاخر مستجدات وزارة “الخدمة المدنية” فى البلاد السعودية من تصريحات صادرة لها بخصوص موعد صرف العلاوة السنوية للموظفين 1440 هجرياً، ونتابعكم في هذا التقرير بكافة التفاصيل الخاصة عن موعد صرف العلاوة وكم تبلغ العلاوة السنوية 1440 للعام الهجري الجاري.

موعد صرف العلاوة السنوية 1440

إذ أوضحت بأن صرف العلاوات السنوية 1400 من المتوقع أن تكون فى بداية العام الميلادي الجديد 1 يناير 2019، وهذا الموعد تم تحديده بناءاً علي قرار صرف العلاوة المجدول فى بداية السنة المالية الجديدة بالبلاد السعودية.

كم العلاوة السنوية للموظفين 1440

كما أوضحت المصادر بأن العلاوة السنوية للموظفين سوف تتراوح ما بين الـ 135 إلي 865 ريال سعودي، يتم إضافهتم إلي رواتب الموظفين بالسعودية مع بداية كل سنة ميلادية .

علي أن يتم تطبيق لائحة تقويم الأداء الوظيفي لنهاية العام المالي الجاري 2018 علي كافة المستخدمين والموظفين المعينين علي بنود الأجور والوظائف المؤقت سواء كانوا سعوديين أو الأجانب فى كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية السعودية والهيئات العامة .

وفي نفس السياق, خرجت الناطق الرسمي بإسم وزارة الخدمة المدنية بالسعودية، الدكتور سلطان الظاهر، بالتأكيد علي أن تقويم الأداء الوظيفي لموظفي السعودية هذه السنة، سيكون مع إنتهاء العام المالي الجاري.

إذ سيتم التعميم بذلك لكافة الجهات الحكومية السعودية.