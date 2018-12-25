متي موعد بدء الدراسة في السعودية 1440 متي مواعيد التقويم الدراسي السعودي 1440 .. ننشر جدول مواعيد بداية الدراسة 2018 – 2019 بالسعودية والاجازة في المدارس والجامعات السعوديه للعام الدراسي 1440

كابتن نيوز – متابعات المواعيد الدراسية السعودية 1440

متي موعد بداية الدراسة بالسعودية 1440 وجدول التقويم الدراسي 1440, متابعة لآخر مستجدات اخبار التعليم والدراسة فى السعودية, أوضحت وزارة التعليم فى المملكة العربية السعودية موعد بداية الدراسة في السعودية 1440, إذ نشرت جدولت التقويم الدراسي 1440 هجرياً, وفي خلال هذا المقال سنوضح لكم الجدول والمواعيد.

إذ أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد بداية الدراسة فى الجامعات والمدارس السعودية, والتفاصيل عبر هذا المقال.

وتضمنت هذه التصريحات إعلان موعد رجوع المعلمين والمعلمات إلي التدريس فى الجامعات والمدارس السعودية بأن يكون فى الإثنين الموافق 16/12/1439 هجرياً.

وفيما يخص موعد بدء الدراسة فقررت الوزارة التعليمية السعودية بأن موعد بداية الفصل الدراسي الأول سيبدأ اعتباراً من يوم 22/12/1439 هجرياً.

كما قامت وزارة التعليم السعودية بالإشارة عبر الصفحة الرسمية لها علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” حول ما يخص موعد اجازة اليوم الوطني السعودي بأن تكون فى الأحد الموافق 13 محرم من العام الهجري 1440 للعام الدراسي الجديد 1439/1440.

موعد بدء الدراسة بالسعودية 1440

الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي هذا موعد بداية العام الدراسي الجديد 22 ذو الحجة 1439 2-9-2018 ميعاد إجازة اليوم الوطني السعودي 13 محرم 1439 23-9-2018 موعد إجازة منتصف العام الدراسي السعودي 20 ربيع الآخر 1440 27-12-2018 موعد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 30 ربيع الآخر 1440 16-1-2019 موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 16 شعبان 1440 21-4-2019 ميعا إجازة نهاية العام 27 شعبان 1440 2-5-2018

وفيما يخص مواعيد إمتحانات الفصل الدراسي الأول فى السعودية لكلاً من (المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية) فى التاسع من شهر ربيع الثاني للعام الهجري 1440, علي أن تستمر الدراسة بشكل طبيعي فى مدارس رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية منها..

موعد بداية الدراسة فى السعودية 1440

وبينت بأن موعد اجازة نصف العام الدراسي فى السعودية ستكون فى الثلاثاء الموافق 18 ربيع الثاني من العام الهجري 1440 هجرياً وفقا لما جاء فى جدول التقويم الدراسي الجديد السعودي, علي أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني فى الثلاثين من ربيع الثاني 1440 هجرياً, وموعد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني سيتم إجرائها فى 16 شعبان 1440هجرياً.

التقويم الدراسي 1440

ونوهت الوزارة التعليمية السعودية عبر تغريدتها الخاصة بمواعيد بدء الدراسة بأن موعد اجازة نهاية العام الدراسي فى السعودية سيكون فى 25 من شعبان 1440 هـ لجميع طلاب وطالبات مدارس وجامعات البلاد.