موعد بدء الدراسة في السعودية حسب التقويم الدراسي 1440 1439 متى تبدأ بداية الدراسة 2018 – 2019 بالمدارس والجامعات السعودية

التقويم الدراسي 1440, فى آخر المتابعات الإخبارية الخاصة بالتعليم السعودي, ننشر لكم اليوم موعد بدء الدراسة وفقاً لـ التقويم الدراسي 1439 / 1440 هجرياً للمملكة العربية السعودية, إذ خرجت الوزارة التعليمية السعودية فى تصريحات جديدة فيما يتعلق بشأن تحديد موعد بداية الدراسة فى المدارس والجامعات السعودية.

وتضمنت هذه التصريحات إعلان موعد رجوع المعلمين والمعلمات إلي التدريس فى الجامعات والمدارس السعودية بأن يكون فى الإثنين الموافق 16/12/1439 هجرياً.

التقويم الدراسي 1439 – 1440

وفيما يخص موعد بدء الدراسة فقررت الوزارة التعليمية السعودية بأن موعد بداية الفصل الدراسي الأول سيبدأ اعتباراً من يوم 22/12/1439 هجرياً.

متي موعد بدء الدراسة في مدراس السعودية للعام الدراسي الجديد 1440

كما قامت وزارة التعليم السعودية بالإشارة عبر الصفحة الرسمية لها علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” حول ما يخص موعد اجازة اليوم الوطني السعودي بأن تكون فى الأحد الموافق 13 محرم من العام الهجري 1440 للعام الدراسي الجديد 1439/1440.

هذا جدول التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1440-1439 هـ

الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي هذا موعد بداية العام الدراسي الجديد 22 ذو الحجة 1439 2-9-2018 ميعاد إجازة اليوم الوطني السعودي 13 محرم 1439 23-9-2018 موعد إجازة منتصف العام الدراسي السعودي 20 ربيع الآخر 1440 27-12-2018 موعد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 30 ربيع الآخر 1440 16-1-2019 موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 16 شعبان 1440 21-4-2019 ميعا إجازة نهاية العام 27 شعبان 1440 2-5-2018

وفيما يخص مواعيد إمتحانات الفصل الدراسي الأول فى السعودية لكلاً من (المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية) فى التاسع من شهر ربيع الثاني للعام الهجري 1440, علي أن تستمر الدراسة بشكل طبيعي فى مدارس رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية منها.

وبينت بأن موعد اجازة نصف العام الدراسي فى السعودية ستكون فى الثلاثاء الموافق 18 ربيع الثاني من العام الهجري 1440 هجرياً وفقا لما جاء فى جدول التقويم الدراسي الجديد السعودي, علي أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني فى الثلاثين من ربيع الثاني 1440 هجرياً, وموعد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني سيتم إجرائها فى 16 شعبان 1440هجرياً.

التقويم الدراسي 1440

ونوهت الوزارة التعليمية السعودية عبر تغريدتها الخاصة بمواعيد بدء الدراسة بأن موعد اجازة نهاية العام الدراسي فى السعودية سيكون فى 25 من شعبان 1440 هـ لجميع طلاب وطالبات مدارس وجامعات البلاد.