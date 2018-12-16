تعرف متي ايداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي 1440 .. ننشر رابط الاستعلام عن مواعيد نزول و صرف المساعدة المقطوعة 1440 دفعة شهر ربيع الثاني لمقدمي الطلبات بشهري شوال و ذو القعدة عام 1438

كابتن نيوز – متابعات معاشات الضمان الاجتماعي 1440/2019

خرجت “العمل والتنمية” السعودية بالإعلان عن صرف معاشات الضمان الاجتماعي 1440 في صباح الأحد المقبل الموافق 2 ربيع الثاني 1440 هجرياً, وذلك بعد إتمامها لعمليات سحب تأدية معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول للعام الهجري 1440. (تحديث جديد 6/12/2018)

تزامناً مع إقتراب صرف رواتب شهر نوفمبر بالسعودية, يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن صرف مبالغ الضمان الاجتماعي المقطوعة 1440, يذكر بأن مؤخراً أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تصريحاً جديداً بأنها قامت بإيداع و صرف مبالغ المساعدة المقطوعة 1440 للمستفيدين الذين قاموا بتقديم طلبات الحصول علي المساعدات المقطوعة فى شهر رمضان 1438 إستئنافاً لـ صرف المساعدة المقطوعة دفعة شهر ربيع الأول 1440هجرياً. (تحديث جديد 12/11/2018)

كما ورد فى اخر مستجدات المساعدات المقطوعة، صرحت وزارة العمل والتنمية السعودية تصريحاً جديداً فيما يخص سحب تأدية معاش الضمان الاجتماعي لشهر ذو القعدة 1439 هجرياً فى سجل المدفوعات الخاص بالأشهر لجميع المستفيدين, وذلك علي الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي فى إطار التمهيد لصرف المعاشات قريباً.

إذ بينت “العمل والتنمية الإجتماعية” فى هذا التصريح موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي والبدلات الأخري, حيث سيتم إيداع تلك المعاشات فى الحسابات الخاصة بالمستفيدين فى يوم الأحد الموافق 12-8-2018 وهو الموافق 1 ذو الحجة 1439 هجرياً.

جاء ذلك بعد تصريحات من مصادر داخل “وزارة العمل والتنمية” بالمملكة العربية السعودية عن إعتزام الضمان الاجتماعي بصرف دفعات جديدة من مبالغ المساعدات المقطوعة فى خلال الأيام القليلة القادمة, وستكون هذه الدفعات للمستفيدين الذين قاموا بتقديم طلبات التقديم للمساعدة المقطوعة من التاريخ 15 رجب 1438 هـ ,وحتي 15 شعبان 1438هـ.

لجميع المنتظرين والسائلين متي ايداع وصرف المساعدة لمقطوعة لدفعة شهر رمضان الكريم 1439 خرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية معلنه بأنها قامت بصرف المساعدة المقطوعة لدفعة جديدة من متنفعي الضمان الاجتماعي ومستحقين دفعة هذا الشهر رمضان 1439 الجاري الذين قاموا بتقديم طلبات المقطوعة فى أول ثلاث شهور من العام الهجري 1438 .

فلمن يسأل متي موعد صرف المساعدة المقطوعة ومعاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قامت اليوم الأربعاء 16-5-2018 بإيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لهذا الشهر المبارك بالفعل فى الحسابات الخاصة لجميع المنتفعين من برامج الضمان الاجتماعي.

إذ تم ضم كلاً من المساعدات المالية النقدية وتسديد الأجزاء من الفواتير الكهربائية فى حساب واحد يشمل أيضا علي بدل غلاء المعيشية,وذلك يأتي فى إطار تنفيذ الأمر الملكي الكريم الذي ينص علي إضافة بدل غلاء المعيشة لحسابات المستفيدين من الضمان الإجتماعي فى المبلغ المخصص لهم شهرياً, وبارك الله فى القيادة السعودية حفظها الله.

رابط الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة 1439

فى جديد ما ورد من مستجدات أخبار برنامج الضمان الاجتماعي المقطوعة فى السعودية, خاصة مع تسائل الكثير عن موعد ايداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1439,والمساعدات المقطوعة المالية لشهر رمضان المبارك 2018, خرجت مصادر فى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بتصريح جديد لها منذ قليل عن معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان الكريم 1439موضحة فيه بأن الساعات القليلة القادمة ستشد صرف وإيداع معاشات مستفيدي المساعدة المقطوعة لشهر رمضان المبارك وستكون شاملة صرف معشات الضمان لهذا الشهر, كما تضمنت بدل لغلاء المعيشية وتسديد جزء من الفواتير الكهربائية والمساعدات الكاش (النقدية).

موعد ايداع مبالغ المساعدة المقطوعة 1440

كما أفادت تلك المصادر ايضاً بأن موعد ايداع وصرف المعاشات الضمانية والمساعدات المقطوعة تكون دائماً مع دخول أول أيام من الشهر الهجري الجديد وفقاً للتوقيت الخاص بأم القري, ولا يرتبط موعد الإيداع بما يتعلق بمسألة رؤية الأهلة, وبالتالي سيتم صرف المعاشات والبدلات الأخري لجميع مستفيدي ومستفيدات المساعداة المقطوعة 1439 فى خلال هذا اليوم الأربعاء الموافق 16-5-2018 عبر إيداعها بشكل مباشر فى الحسابات البنكية لجميع المنتفعين من البرنامج.

هذا وقد دعت الوزارة جميع المستفدين من برنامج الضمان الاستعلام عن المعاشات والبدلات الأخري من خلال الولوج إلي الموقع الرسمي للوزارة عبر سجل المدفوعات الشهري, إذ أتاحت الوزارة لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن المبالغ المخصصة للمعاش الضماني وبدل الغلال وبدل فواتير الكهرباء وغيرها من المساعدات المقدمة لجميع مستفيدي الدعم بعد تسجيل الدخول علي البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية.

ويمكن لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي الاستعلام عن مبالغ المعاش المخصص لبرنامج الضمان والدعم المقدم للمساعدات الاخري لشهر رمضان 1439 من خلال الدخول إلي الموقع الإلكترونية ومن ثم تسجيل الدخول وأخيرا سجل المدفوعات الشهري من خلال هذا الرابط من هنا.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 ومعاشات الضمان الاجتماعي

وكما تعودتم علي الدوم منا, نقدم لكم خلال هذا المقال رابط الدخول والاستعلام عن موعد ايداع معاشات الضمان الاجتماعي شهرياً بالإضافة إلي رابط الاستعلان عن نزول المساعداة المقطوعة بحسب بالاسم ورقم الهوية الوطنية فقط..

وفيما يخص بالمبلغ الذي تم صرفة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المخصص للمستفيدين فى شهر رمضان, فقط أوضحت العمل والتنمية بأنها صرفت ما يزيد عن 1.938 مليار ريال سعودي وهذا المبلغ جاء كإستحقاق للمنتفعين من برامج الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1439 الذي يفوق عددهم عن 902.5 ألف منتفع ومنتفعة فى مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

وعن تفاصيل المبلغ المخصص لمساعدات دعم الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج, فقد أوضحت الوزاره بأنه قدر بـ 1.3 مليار ريال, وتم تخصيص 304 مليون ريال كمساعدات لبدل غلاء المعيشية, وصرف 95 مليون ريال لفواتير الكهرباء, وصرف 182 مليون ريال كمساعدات للسلة الغذائية.

تحديث هام

وللراغبين بالإستعلام عن صرف مبالغ معاشات الضمان لشهر ذو القعدة 1439 هحريا نوفر لكم الآن علي كابتن نيوز رابط البوابة الإلكترونية للوزارة لتسجيل الدخول ومن ثم النقر علي سجل المدفوعات الشهر عبي هذا الرابط.

ويمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي استعلام مبالغ معاش الضمان والمساعدات الأخرى لشهر ذو الق

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