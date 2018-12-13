متي ايداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي 1440 .. رابط الاستعلام عن مواعيد نزول و صرف المساعدة المقطوعة 1440 دفعة شهر ربيع الثاني لمقدمي الطلبات فى شوال و ذو القعدة عام 1438

كابتن نيوز – متابعات
خرجت “العمل والتنمية” السعودية بالإعلان عن صرف معاشات الضمان الاجتماعي 1440 في صباح الأحد المقبل الموافق 2 ربيع الثاني 1440 هجرياً, وذلك بعد إتمامها لعمليات سحب تأدية معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول للعام الهجري 1440. (تحديث جديد 6/12/2018)
تزامناً مع إقتراب صرف رواتب شهر نوفمبر بالسعودية, يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن صرف مبالغ الضمان الاجتماعي المقطوعة 1440, يذكر بأن مؤخراً أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تصريحاً جديداً بأنها قامت بإيداع و صرف مبالغ المساعدة المقطوعة 1440 للمستفيدين الذين قاموا بتقديم طلبات الحصول علي المساعدات المقطوعة فى شهر رمضان 1438 إستئنافاً لـ صرف المساعدة المقطوعة دفعة شهر ربيع الأول 1440هجرياً. (تحديث جديد 12/11/2018)
كما ورد فى اخر مستجدات المساعدات المقطوعة، صرحت وزارة العمل والتنمية السعودية تصريحاً جديداً فيما يخص سحب تأدية معاش الضمان الاجتماعي لشهر ذو القعدة 1439 هجرياً فى سجل المدفوعات الخاص بالأشهر لجميع المستفيدين, وذلك علي الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي فى إطار التمهيد لصرف المعاشات قريباً.
إذ بينت “العمل والتنمية الإجتماعية” فى هذا التصريح موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي والبدلات الأخري, حيث سيتم إيداع تلك المعاشات فى الحسابات الخاصة بالمستفيدين فى يوم الأحد الموافق 12-8-2018 وهو الموافق 1 ذو الحجة 1439 هجرياً.
جاء ذلك بعد تصريحات من مصادر داخل “وزارة العمل والتنمية” بالمملكة العربية السعودية عن إعتزام الضمان الاجتماعي بصرف دفعات جديدة من مبالغ المساعدات المقطوعة فى خلال الأيام القليلة القادمة, وستكون هذه الدفعات للمستفيدين الذين قاموا بتقديم طلبات التقديم للمساعدة المقطوعة من التاريخ 15 رجب 1438 هـ ,وحتي 15 شعبان 1438هـ.
لجميع المنتظرين والسائلين متي ايداع وصرف المساعدة لمقطوعة لدفعة شهر رمضان الكريم 1439 خرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية معلنه بأنها قامت بصرف المساعدة المقطوعة لدفعة جديدة من متنفعي الضمان الاجتماعي ومستحقين دفعة هذا الشهر رمضان 1439 الجاري الذين قاموا بتقديم طلبات المقطوعة فى أول ثلاث شهور من العام الهجري 1438 .
فلمن يسأل متي موعد صرف المساعدة المقطوعة ومعاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قامت اليوم الأربعاء 16-5-2018 بإيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لهذا الشهر المبارك بالفعل فى الحسابات الخاصة لجميع المنتفعين من برامج الضمان الاجتماعي.
إذ تم ضم كلاً من المساعدات المالية النقدية وتسديد الأجزاء من الفواتير الكهربائية فى حساب واحد يشمل أيضا علي بدل غلاء المعيشية,وذلك يأتي فى إطار تنفيذ الأمر الملكي الكريم الذي ينص علي إضافة بدل غلاء المعيشة لحسابات المستفيدين من الضمان الإجتماعي فى المبلغ المخصص لهم شهرياً, وبارك الله فى القيادة السعودية حفظها الله.
رابط الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة 1439
فى جديد ما ورد من مستجدات أخبار برنامج الضمان الاجتماعي المقطوعة فى السعودية, خاصة مع تسائل الكثير عن موعد ايداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1439,والمساعدات المقطوعة المالية لشهر رمضان المبارك 2018, خرجت مصادر فى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بتصريح جديد لها منذ قليل عن معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان الكريم 1439موضحة فيه بأن الساعات القليلة القادمة ستشد صرف وإيداع معاشات مستفيدي المساعدة المقطوعة لشهر رمضان المبارك وستكون شاملة صرف معشات الضمان لهذا الشهر, كما تضمنت بدل لغلاء المعيشية وتسديد جزء من الفواتير الكهربائية والمساعدات الكاش (النقدية).
موعد ايداع مبالغ المساعدة المقطوعة 1440
كما أفادت تلك المصادر ايضاً بأن موعد ايداع وصرف المعاشات الضمانية والمساعدات المقطوعة تكون دائماً مع دخول أول أيام من الشهر الهجري الجديد وفقاً للتوقيت الخاص بأم القري, ولا يرتبط موعد الإيداع بما يتعلق بمسألة رؤية الأهلة, وبالتالي سيتم صرف المعاشات والبدلات الأخري لجميع مستفيدي ومستفيدات المساعداة المقطوعة 1439 فى خلال هذا اليوم الأربعاء الموافق 16-5-2018 عبر إيداعها بشكل مباشر فى الحسابات البنكية لجميع المنتفعين من البرنامج.
هذا وقد دعت الوزارة جميع المستفدين من برنامج الضمان الاستعلام عن المعاشات والبدلات الأخري من خلال الولوج إلي الموقع الرسمي للوزارة عبر سجل المدفوعات الشهري, إذ أتاحت الوزارة لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن المبالغ المخصصة للمعاش الضماني وبدل الغلال وبدل فواتير الكهرباء وغيرها من المساعدات المقدمة لجميع مستفيدي الدعم بعد تسجيل الدخول علي البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية.
ويمكن لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي الاستعلام عن مبالغ المعاش المخصص لبرنامج الضمان والدعم المقدم للمساعدات الاخري لشهر رمضان 1439 من خلال الدخول إلي الموقع الإلكترونية ومن ثم تسجيل الدخول وأخيرا سجل المدفوعات الشهري من خلال هذا الرابط من هنا.
رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 ومعاشات الضمان الاجتماعي
وكما تعودتم علي الدوم منا, نقدم لكم خلال هذا المقال رابط الدخول والاستعلام عن موعد ايداع معاشات الضمان الاجتماعي شهرياً بالإضافة إلي رابط الاستعلان عن نزول المساعداة المقطوعة بحسب بالاسم ورقم الهوية الوطنية فقط..
- رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرسمي
- رابط الاستعلام عن موعد ايداع معاشات الضمان الاجتماعى
- رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة
وفيما يخص بالمبلغ الذي تم صرفة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المخصص للمستفيدين فى شهر رمضان, فقط أوضحت العمل والتنمية بأنها صرفت ما يزيد عن 1.938 مليار ريال سعودي وهذا المبلغ جاء كإستحقاق للمنتفعين من برامج الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1439 الذي يفوق عددهم عن 902.5 ألف منتفع ومنتفعة فى مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.
وعن تفاصيل المبلغ المخصص لمساعدات دعم الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج, فقد أوضحت الوزاره بأنه قدر بـ 1.3 مليار ريال, وتم تخصيص 304 مليون ريال كمساعدات لبدل غلاء المعيشية, وصرف 95 مليون ريال لفواتير الكهرباء, وصرف 182 مليون ريال كمساعدات للسلة الغذائية.
تحديث هام
وللراغبين بالإستعلام عن صرف مبالغ معاشات الضمان لشهر ذو القعدة 1439 هحريا نوفر لكم الآن علي كابتن نيوز رابط البوابة الإلكترونية للوزارة لتسجيل الدخول ومن ثم النقر علي سجل المدفوعات الشهر عبي هذا الرابط.
ويمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي استعلام مبالغ معاش الضمان والمساعدات الأخرى لشهر ذو الق
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التعليقات
للأسف لم يتم صرف المساعدة المقطوعة لوالدتي من عام 1435 وقد قمنا بمراجعة الضمان الاجتماعي في نجران قسم النساء وقالو تم تسجيلك وللأسف لم يسجلوها بسبب اهمالهم الموظفات امل حل مشكلتي
اذا ربي كتب بتنزل ان شاء الله
ونعم بالله
ماراح تنحل مشكلتك الين تقدم طلب جديد هذا شروط الضمان اما الطلب السابق يخلف الله عليك
انا متزوجه وعندي بنت واحتاج المساعده اقدر اقدم بس على المساعده السنويه ولا لاء والله محتاجتها تكفون ساعدونى وإيجار بيت وكهرباء ومويه
الله يجزاك بالخير ياملكنا
ابغى الاعانة حقت رمضان
انا برضو ابغي المقطوعه عندي 7 اولاد وبحاجتها عشان اصرف عليهم مره طويله كل سنتين ولا الموظف مايحدث ويجدد طلب
انا مقدم ما شفت شي ..
للأسف لم يتم صرف المساعدة المقطوعة لوالدتي من عام 1437 وقد قمنا بمراجعة الضمان الاجتماعي في حفر الباطن وعدن بعد خمسه شهور ولا ينزل لها شي
متى قدمت وحدد لي تاريخ التقديم وانا اعلمك متى تصرف لك.
انامقدم من شهر 7 1438
متى تتوقع تنزل
انا قدمت في شهر اربعه من سنه هذي متى بتنزال لي ولَم يسبق لي ان اخذتها
يبغالك سنة يالله تنزل
اخوي انا مقدم من تاريخ19 / 3 / 1439
متى تتوقع تنزل لي علما باني سبق واخذت مقطوعه 3 مرات اخره مره عام 1438 بشهر1
/ انا متزوج وعندي اكفال قدمت على المقطوعه لغير مستفيدي الضمان من شهر 10 1438 الين الحين ماجاني شي علمنا رقم الطلب 381023927 وعمري تعدا الخمسه والثلاثين
قدمت في 1439/٥/١ ولحدالأن لم ينزلي شي
انا قدمت في شهر ٦ عام ١٤٣٩
السلام عليكم… أنا قدمت في 19شهر 12عام 1438…الله يسعدك تقدر تفيدني متى تنزل… لأني ادخل رقم الطلب مكتوب مراجع باقي
الحمدالله على كل حال
انا ليه 6اشهر والين الحين ماستلمت شي مافي فايده وش الحل معاهم
والله اني استنا متى تجيني رسالة تم ايداع المساعده المقطوعه اخر مره استلمتها ١٤٣٧
أنا اول مره أقدم على المساعد المقطوعه الآن 9اشهور ما في فيده انشالله تنزل في رمضان
الحمد الله الحمد الله الحمد الله
ياليت تنزل مقطوعة رمضان ١٤٣٩
يعلم الله احتاج استاجر بيت ساكنه عند اختي
يعلم الله اننا في حاجتها الله يفرج همومنا وتنزل
يارب تزلي مقطوعه رمضان والله محتاج والله يخلينا ابوفهد
يارب تنزل المقطوعة برمضان
يسرها الله
انا مقدم في رمضان ولحين الها سنه ماجتني ياربي تعين والله محتاجينها
ابي اسأل عن المكرمه مو المقطوعه هل يوجد مكرمه ملكيه في رمضان ولا لا ؟
واذا فيه متى تنزل وكم قيمتها ؟
يا اخوان يااخوات .. بالنسبة المقطوعه ترى ماعاد صارت تنزل بعد سنه من التقديم الان لازم تنتظر من سنه إلى ثلاث سنين والله يرزق الجميع يارب
والله محتاج وما عندي اي دخل غير حساب المواطن واستنا المقطوعه من شهر ثلاثة وماعندي ضمان ولدي اسره الله ييسرها
تقدمت علي المقطوعه وكل ماجي المكتب يقول باقي انته في اسره من عام ١٤٣٠ وانا استحق المقطوعه ولا جاني شي
قدمت عام ١٤٣٦ استلمتها عام ١٤٣٨سنتين بالضبط وانت ضروري تراجع وتشوف السبب
متى ينزلو رواتب الضمان حقت رمضان وشوال ؟!
لي سنه انتضر المساعده المقطوعه قالو لي تنزل خلال شهر او شهرين بالكثير والى الان ماشفنا شي وراتب الضمان اللي تقولون نازل كذب مانزل شي لاكن الله يغيثنا
انامقدم من رايخ شهر 7 1438متى تنزل
تتأخرسنة واكثرمن ذلك
اشاعات بس ماشفنا شي**
الله يغنينا من فضله
مقدم للوالده الله يحفظها لي من عام 38
شهر 8
وباقي لسئ ماجاني اي رسالة بنها نزلت مواعيد لكن
باقي
لكن الله يسرها للوالده يارب ولكل مسلم
*ابشركم الضمان نزل والمكرمه باذن الله الايام القادمه
يا تنزل لي المقطوعه والله العظيم بحاجتها احنا
مافي خبر لم تنزلي اي شي مقدم في شهر 3/1438
السلام عليكم انا مقدمة على المساعدة بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣ متى يتم صرفها لي وحالتي قائم
طيب هذا راتب شوال اخاف نقضي للعيد ونتورط وماعد ينزل بشوال شي
اللهم لك الحمد والشكر الضمان نزل الساعه5:30 الفجر وان شاءالله المكرمه تنزل قولو يارب
السلام عليكم ورحمة الله
لا مساعدة مقطوعة ونا مقدم عليها من شهر جمادى الاولى 1437 ولاضمان
ونا اعول أسرتي من 7 أفراد وعمري 62 متقاعد بمرتب 5200 ومستأجر المنزل والله مدري وش السبب يارب ياكريم يارزاق ياعليم
لامساعدة مقطوعة ونا مقدم عليها من شهر جمادى الأولى 1437 برقم
( 3705227199 )
ولا ضمان قدمت عليه علما بأنني شايب متقاعد مرتبي 5200 واعول أسرتي من 7 أفراد والمنزل بالايجار والله مدري وش السبب الله كريم وهو الرزاق والعالم بالحال
سلام انا اسمي الحبيب وسكيت انا من عيل فقير اريد منكم المسعد جزكوم الله خيران هد رقمي الهاتف +2120659477064 انا من المغرب هد رقم الضمان الاجتمعي 110695594
اخرمقطوعه نزلت 1437 والله الحال واقف ياليت عندي وظيفة على أقل ينزلي راتب لكن شكوه الله
متى تنزل المكرمه 1439
مكرمة الملك سلمان لرمضان1439 لم تنزل للوالد لاحياه لمن تنادي
وجميع الروابط للضمان ادخل يرجع لك نفس المكتوم ونفس الرابط وش الوضع 😭
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك انا مقدم على المقطوعة من شهر شعبان 1438 ولم ينزل شيء وملكنا أطال الله في عمره أمر بالصرف لمستفيدين الضمان الاجتماعي في العشر الأواخر من رمضان والتفاؤل بخير انها بتنزل ولحد الان مانزل شيء يارب العالمين انك تعلم بحالنا فارزقنا من واسع فضلك عاجلاً غير آجل
كل مااستعلم عن المقطوعة يطلع لي فقط تاريخ اخر مساعدة متى تتغير الحالة
اتصل على الظمان الساعه 8 صباحا مع الدوامات واخذ رقم طلب وتطلع لك المقطوعه وتفاصيلها
لازم توصل صوتنا للمسؤولين حتى يتحاسب كل من يوقف حال الناس
هلا
وين صراف ؟
تم قبول الطلب 1439/9/1
والله انا مقدمة المقطوعة من شهر ٥ عام ١٤٣٩ والحين ماشفت شي انا اول مرة اقدم عليها متى تصرف لي
انا قدمت على المقطوعة شهر ١١عام ١٤٣٦ واستلمتها عااااام ١٤٣٨شهر سنتين بالتمام
انا مقدم في شهر 8 العام الماضي 1438 ووالله حتى الان مانزلي شئ افيدوني يجزاكم خير
انا مقدم شهر 3 عام 1439 وانا اول مره اقدم ماقد استلمت قالو بعد 6 شهور تنزلك ومانزلت
انالي سنه و٤شهورومانزلت لناوانابحاجتهاوالموظفات مايعطون اي اجابه عدله كانهامن جيبهم
عيدكم مبارك ..باالله متى تنزل المقطوعه انا مقدمه عام 1438شهر رمضان تكفون متى تنزل
انا مقدم من تاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٨ متى تنزل
كل مره اروح الضمان الجتماعي يقولون كبر مخدتك وكل ما اقولهم انا مسجل من شهر اربعه الي فات والدتي بالمثل وكل ما قلنا لهم متى راح تجي قالو كبر ومخدتك هل المشكله من الماليه ولا من المسؤل عن هشي ولا هذا اهمال من الموظفين يكذبون ويصرفون ناس مره رحت اسجل والدتي قالو سجلناها ويوم رجعت لهم قال لم يتم تسجيل من قالك سجلها خافو الله في الخلق مهي عيشه مذله ذي
وانا مقدمة تاريخ ٢٠ شعبان ١٤٣٨ ومانزلت
يا اخوان انا بستفسر هل نزل لكم الضمان هذا الشهر
ان الله مع الصابرين
ربي يفرحكم ان شاء الله تنزل لكم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟انا مقدم لولده في شهر سبعه ١٤٣٩ ممكن متي موعد الصرف اللي يعرف الرجاء يفيدني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مقدم على مساعدة مقطوع الضمان الاجتماعي ولم يصرف لي شيء 1437
انا لي سنه ماجتني المقطوعه وأنا اول مره تسجل
متى ينزل المعاشات يوم الخميس بكرة ولا يوم الاحد