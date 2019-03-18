قياس يعلن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الثانية) اليوم الاثنين

ضمن الاخبار المتصله بالتعليم السعودي , نوافيكم هذا اليوم باهم الاخبار حول موعد و نتائج اختبار القدرات العامه للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسيه , والذي تقوم عليه مراكز قياس التعليمي في جميع مدارس وكليات المملكة , بجميع التخصصات , وبحسب ماذكرته مصادرنا الاخباريه فان موعد اعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي “الفتره الثانيه” سيكون بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 11 رجب 1440هـ – 18 مارس 2019 , وذلك بحسب ماصرح به المتحدث الرسمي باسم مركز قياس الوطني في صفحته الرسميه على تويتر .

ولقد تم في وقت سابق اجراء اختبار الفتره الثانيه لجميع المتقدمين من الطلاب والطالبات , لاختبار القدرات العام وتهيأة المركز الوطني “قياس” لتصحيح اختبار القدرات وتسليم واعلان النتائج في الموعد المحدد لها .

ولكل من يستفهم عن الفرق بين اختبار القدرات العامة و اختبار القدرات العامة للجامعيين , فان الفروقات متعدده ونذكرها لكم باختصار هنا ..

“اختبار القدرات العامة “

قياس القدره التحليليه وفهم المقروء وحل المسائل الرياضيه مخصص لخريجي المرحلة الثانويه بدأً من الصف الثاني ثانوي مطلوب للخريجين عند التقدم للجامعات والكليات وبعض الكليات العسكرية له قسمان , قسم لفظي وقسم كمي

“اختبار القدرات العامة للجامعيين”

يقيس القدره على القراءة بفهم عميق والاستدلال والاستنتاج وتحليل النتائج مخصص لكل من يتقدم للدراسات العليا بدأً من مرحلة الماجستير له اربعة اقسام , كمي ولفظي واستدلالي ومكاني مطلوب لكل من يتقدم للدراسات العليا وبرامج الدبلوم العالي

نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الثانية)

ولكل من يتسائل عن موعد ظهور نتائج اختبار القدرات العامه لطلاب الثانويه , فانه سيكون خلال ساعات هذا اليوم “الاثنين 11 رجب 1440” عبر بوابة مركز قياس التعليمي , الصفحة الرسميه , ونوفر لكم رابط مركز قياس هنا ..