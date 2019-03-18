قياس يعلن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الثانية) اليوم الاثنين

ضمن الاخبار المتصله بالتعليم السعودي , نوافيكم هذا اليوم باهم الاخبار حول موعد و نتائج اختبار القدرات العامه للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسيه , والذي تقوم عليه مراكز قياس التعليمي في جميع مدارس وكليات المملكة , بجميع التخصصات , وبحسب ماذكرته مصادرنا الاخباريه فان موعد اعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي “الفتره الثانيه” سيكون بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 11 رجب 1440هـ – 18 مارس 2019 , وذلك بحسب ماصرح به المتحدث الرسمي باسم مركز قياس الوطني في صفحته الرسميه على تويتر .
ولقد تم في وقت سابق اجراء اختبار الفتره الثانيه لجميع المتقدمين من الطلاب والطالبات , لاختبار القدرات العام وتهيأة المركز الوطني “قياس” لتصحيح اختبار القدرات وتسليم واعلان النتائج في الموعد المحدد لها .
ولكل من يستفهم عن الفرق بين اختبار القدرات العامة و اختبار القدرات العامة للجامعيين , فان الفروقات متعدده ونذكرها لكم باختصار هنا ..
“اختبار القدرات العامة “
- قياس القدره التحليليه وفهم المقروء وحل المسائل الرياضيه
- مخصص لخريجي المرحلة الثانويه بدأً من الصف الثاني ثانوي
- مطلوب للخريجين عند التقدم للجامعات والكليات وبعض الكليات العسكرية
- له قسمان , قسم لفظي وقسم كمي
“اختبار القدرات العامة للجامعيين”
- يقيس القدره على القراءة بفهم عميق والاستدلال والاستنتاج وتحليل النتائج
- مخصص لكل من يتقدم للدراسات العليا بدأً من مرحلة الماجستير
- له اربعة اقسام , كمي ولفظي واستدلالي ومكاني
- مطلوب لكل من يتقدم للدراسات العليا وبرامج الدبلوم العالي
نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الثانية)
ولكل من يتسائل عن موعد ظهور نتائج اختبار القدرات العامه لطلاب الثانويه , فانه سيكون خلال ساعات هذا اليوم “الاثنين 11 رجب 1440” عبر بوابة مركز قياس التعليمي , الصفحة الرسميه , ونوفر لكم رابط مركز قياس هنا ..
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