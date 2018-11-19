نتائج قياس 1440: استعلام نتائج اختبار القدرات العامة 1440 الورقي للثانوية الفترة الأولي عبر رابط موقع قياس النتائج 1440

كابتن نيوز – متابعات

متابعة لمستجدات الأخبار المتعلقة بشؤون الطلاب الذين ينتظرون إعلان “نتائج اختبار القدرات الورقي 1440 ونتائج قياس 1440″ أوضح المركز الوطني للقياس والتقويم عبر تغريدة جديدة له علي الصفحة الرسمية لموقع قياس بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر” , أفاد فيها بأن خلال اليوم الإثنين 27-2-1440 هجرياً , الموافق 5 نوفمبر 2018, سيتم إعلان نتائج إختبارات القدرات العمة الورقية الخاصة بالفترة الأولي 1440.

نتائج اختبار القدرات العامة 1440

ومن هنا جميع أفراد التحرير فى صحيفة “كابتن نيوز” تتمني التوفيق لجميع طلابنا فى المملكة العربية السعودية.

نتائج قياس 1440

إذ قام مركز قياس للنتائج بنشر تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر, بين فيها إمكانية الاستعلام عن نتائج الاختبارات القدرات العامة 1440 لجميع المتقدمين الراغبين عبر الولوج إلي رابط الخدمات الإلكترونية لقياس النتائج 1440.

جدير بالذكر بأن اختبار قياس القدرات للفترة الأولي 1440 لكلاً من الذكور والإناث قد تم عقده من التاريخ 5 اكتوبر 2018 إلي 13 اكتوبر 2018 ميلادياً.

ما هو اختبار القدرات العامة الذي يقدمه مركز قياس النتائج لطلاب وطالبات الثانوية 1440

يعد اختبار القدرات العامة أحد الإختبارات التي يقوم مركز “قياس” بتقديمها لكافة الطلاب فى آخر عامين من مرحلة الشهادة الثانوية بالمملكة العربية السعودية, وهذا الإختبار يعد هو المعيار العادل والدقيق للجميع إذ يقوم بمساعدة الجهات التعليمية بالبلاد السعودية علي إختيار الطلاب والطالبات الذين تتوفر فيهم إمكانية القدرة علي متابعة وتلبية كافة طلبات الدراسة فى هذه الجهات.

إذ أن هناك أيضاً عدداً من الكليات والجامعات لا تقبل الإلتحاق بها إلا بعد أداء الطلاب والطالبات إلي هذا الاختبار, بالإضافة إلي بعض الإجراءات الأخري والتي تختلف وفقاً للمنشأة التعليمية, ولذلك فعلي جميع الذين يرغبون التقديم إلي هذه الجهات يجب عليه أن يقوم بأداء هذا الإختبار ليتمكن من الإلتحاق بها, ويشمل ذلك أيضاً خريجي الثانوية العامة بالقسمين (العملي والنظري).

ما هي درجة النجاح فى اختبار قياس القدرات العامة

كما قام “قياس” بالإيضاح فيما يسأل عن درجات النجاح فى اختبارات قياس بأن ليس هناك درجات معينة تحدد النجاح أو الرسوب فى هذا الإختبار, ولكن الطالبـ / ــة أعلي درجة من الممكن أن يحصل عليها هي 100درجة وهي لها وزن معين عند الجهات الراغب بالإلتحاق بها.

النسبة المئوية لـ موقع الطالب بين الطلبة الذين دخلوا اختبار قياس

درجة الطالب موقع الطالب

81 فأكثر ……………………… أعلى 5% من الطلبة

78 فأكثر …………………….. أعلى 10% من الطلبة

73 فأكثر …………………….. أعلى 20% من الطلبة

70 فأكثر ……………………. أعلى 30% من الطلبة

65 ………………………… الـمــتـوســـــط

60 فأقل …………………… أقل 30% من الطلبة

كما قام موقع “قياس” بالإيضاح بأن عدد الفرص الممكنة لدخول المتقدمين لإختبار القدرات العامة (5) محاولات للعمل علي تحسين درجته, ويتيح إمكانية الدخول مرة سادسة ولكن هذا بعد مرور 3 أعوام من أول اختبار قام بدخوله.

رابط نتائج قياس 1440 استعلام نتائج اختبار القدرات العامة 1440

وتسهيلاً علي جميع المتقدمين قام موقع قياس بإتاحة رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة 1440 عبر الولوج إلي رابط قياس الرسمي ومن ثم تسجيل الدخول إلي الملف الشخصي والنقر علي النتائج ومن ثم تحديد نوع هذا الإختبار ومن ثم النقر علي بحث من خلال هذا الرابط.