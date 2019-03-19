فتح باب التقديم والقبول على وظائف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

في ضوء حالات الترقب والانتظار من قبل الشباب السعودي تجاه اي فرصة عمل ووظيفة شاغره , يزداد الطلب على الوظائف المتاحه للسعوديين بشكل خاص في مختلف الشركات سواء في القطاع العام او الخاص , وهو الامر الذي نلفت انتباهكم حوله من خلال طرح هذا المقال , وتوفر روابط التقديم على وظائف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول .

حيث تم الاعلان قبل ساعات من صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 12 رجب 1440هـ , عن فتح باب التقديم والقبول على الوظائف المتوفره والشاغره في المعهد السعودي التقني للبترول , واتاحة الشروط الواجب توفرها في المتقدمين حتى تتم عملية القبول المبدئية قبل ميعاد المقابلات الشخصيه لوظائف المعهد التقني للخدمات البتروليه .

موعد التقديم على وظائف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

بدأ التقديم من صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 12 رجب 1440هـ – 19 مارس 2019 , ومن المقرر ان ينتهي عند الساعة الثالثة من عصر يوم السبت القادم بتاريخ 16 رجب 1440 هـ – 23 مارس 2019 .

وفي نص الاعلان الذي نشرته ادارة المعهد التقني السعودي لخدمات البترول , فقد اتاحت ادارة المعهد مجموعه من الوظائف المخصصه للسعوديين بوجود مجموعه من المميزات والحوافز والمكافات لهم في حال تم القبول وبدء العمل , كما ولقد اوضحت ادارة المعهد على أن عمليات التقديم ستكون الكترونيا عبر بوابة المعهد الرسميه , ولابد من ملء جميع الخانات المطلوبه في صفحة التقديم على وظائف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول , وعن الشروط والمميزات , فاننا نطرحها لكم هنا للتسهيل على من يرغب بالتعرف عليها ..

مميزات وظائف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

توفر تأمين طبي

امكانية التسجيل في التأمينات الاجتماعية

صرف مكافأة شهرية بقيمة ثلاثة الاف ريال

توفر سكن داخلي مؤثث

توفر وسائل نقل مجانيه من قبل المعهد

استلام شهادة دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعد نهاية فترة الدراسه والعمل

كيفية تقديم طلب وظيفة في المعهد التقني السعودي للبترول :

اولا / يتم التقديم على وظائف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول من خلال ملء طلب التوظيف من الرابط الخاص به , ونوفره لكم (( هــــنا ))

ثانيا / إرسال البيانات الكترونيا من خلال استمارة تقديم الطلب

ثالثا / بعد عمليات فرز البيانات سيتم الاتصال بالمتقدمين وإبلاغهم من مدى توافق البيانات مع الشروط وهل تم اجتياز الاختبارات المطلوبة والقبول في الوظيفة الخاصة بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول ام لا .

ولكل من يستفهم عن اهم الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على وظائف المعهد التقني السعودي للبترول , فاننا نختصرها لكم هنا ..