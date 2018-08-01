صندوق هدف يطرح وظائف صحية 1439 جديدة في ملتقى التوظيف السعودي

متابعة من لأخر المستجدات، والأخبار التي تجري داخل المملكة العربية السعودية فقد عقد بالأمس الثلاثاء اجتماعا توظيفا في مقر صندوق تنمية الموارد البشرية بمقره بالرياض، خاص بالتوظيف في المجالات الصحية.

حيث أقيم الملتقي بحضور كلا من الدكتور “محمد بن أحمد السديري” مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والذي كشف عن طرح أكثر من 600 فرصة عمل للمواطنين السعوديين الباحثين عن عمل، وذلك بالتعاون مع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، ومستشفى الحمادي، وشركة الألفية الراقية للمجمعات والمراكز الطبية.

كما كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن توافر برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمين على الوظائف المتوفرة، والتي تسعي بدورها لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلباته، وذلك بتزويد القوي الوطنية بالمهارات اللازمة والمعارف الأساسية التي تمكنهم من سد احتياجات المجتمع ورفع الكوادر الوظيفية، يأتي توفير تلك البرامج التدريبية بالشراكة مع القطاع الخاص بالمملكة.

فيما يعد اقامة ذلك الملتقي امتدادا لعدد من البرامج التوظيفية السابقة الخاصة بالصندوق، والتي تم عقدها في مناطق ومحافظات متفرقة بالمملكة العربية السعودية، والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم توظيف القوي الوطنية العاملة، علي أن يتم توظيفها في بيئات عمل منتجة، ومحفزة، بالإضافة إلى ضمان الاستقرار في الوظيفة المقدمة، ولضمان مشاركتها في مختلف مسارات العمل والتنمية.

والجدير بالذكر ان صندوق الموارد البشرية “هدف” هو صندوق تم إنشاءه بهدف توطين الوظائف في القطاع الخاص، علاوة علي توفير الكوادر المؤهلة تدريبا، وذلك من خلال تقديمها لعدد من البرامج التدريبية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل وإجراء العديد من الدراسات التي تعالج معوقات التوظيف.

ومن ضمن البرامج التابعة لصندوق الموارد البشرية “هدف” برنامج حافز، وبرنامج طاقات، وبرنامج ماهر، وبرنامج عمل المرأة السعودية من المنزل وغيرها الكثير من برامج الصندوق.