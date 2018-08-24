موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي وصرف المساعدة المقطوعة 1439 لشهر ذو الحجة رابط الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب .. أخبار محدثه

الجميع في انتظار صرف المساعدات هذا اليوم بعدما أفادت اخر مستجدات اخبار الضمان الاجتماعي اعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصرف دفعه جديدة من المساعدات المقطوعة مع بدايه شهر ذي الحجة المقبل، وتاتي هذه المساعدات ضمن احد البرامج المقدمة من المملكة العربية السعودية، وهو برنامج مقدم من القيادة السعودية الرشيدة لجميع الأسر المحتاجة فى البلاد إذ تأتي تلك المساعدات فى إطار الضمان الإجتماعي للمواطن السعودي, وهي عبارة عن منح يتم منحها مرة للمواطنين السعوديين الذين يعانون من الإحتياج, وفى خلال هذا التقرير سنقوم بذكر كافة التفاصيل عن المساعدات المقطوعة 1439.

ويأتي إرتقاب الجميع الآن لصرف مبالغ المساعدات المقطوعة والضمان الاجتماعي تزامناً مع خروج بعض المصادر من داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بتصريحات جديدة أفادت فيها عن إعتزام الوزارة صرف دفعة جديدة من مبالغ المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي فى خلال الأيام القليلة القادمة, حيث سيتم صرف هذه الدفعة لمقدمي الطلبات من التاريخ 15 رجب 1438 هجريا وحتي 15 شعبان 1438 هجريا.

موعد صرف صرف المساعدة المقطوعة 1439 , ففى إطار متابعتنا الإخبارية لجمع مستجدات الضمان الاجتماعي فى المملكة العربية السعودية, قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, فى مساء يوم الثلاثاء, بالإعلان عن صرف المساعدات المقطوعة 1439 لشهر رمضان 1439 هجريا, بإيداع مبالغ فى دفعة جديدة لمستفيدي برنامج المساعدات المقطوعة لشهر رمضان المبارك 1439هجرياً, وذلك لعدداً من المستفيدين والمستفيدات الضمان الاجتماعي, والحالات التى تم صرف المساعدة المقطوعة لها هي التى كانت علي قوائم الإنتظار, والتى قد اتمت كافة الشروط اللازمة لكي تكون فى أهلية الاستحقاق للمساعدة المقطوعة لهذا الشهر, كما قامت الوزارة بإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة بشكل مباشر فى الحسابات البنكية الخاصة بمستفيدي ومستفيدات المساعدات المقطوعة.

إذ أوضحت المصادر من داخل وزارة العملة والتنمية الإجتماعية بأن الوزارة قد بدأت بالفعل فى إيداع المبالغ الخاصة بالمساعدات المالية المقطوعة لجميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي السعودي الذي تم تسجليهم فى ضمن قوائم الإنتظار والذين تمت الموافقة عليه من قبل الضمان الاجتماعية وهؤلاء هم الذين ستصرف لهم مبالغ المساعدات المقطوعة لشهر رمضان المبارك 1439 هجرياً.

هذا موعد صرف المساعدة المقطوعة 1439

جدير بالذكر بأنه فى وقت سابق قامت الوزارة بالإيضاح بأن صرف المساعدة المقطوعة سيتم هذه المرة لدفعة كبيرة من المستفدين والمستفيدات الذين قاموا بتقديم طلبات المقطوعة فى الأشهر (2 و 3 و 4 و 5 و 6) من العام الهجري المنصرم 1438هجرياً, إذ قد بدأت عمليات الإيداع بشكل مباشر فى الحسابات البنكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال مصرف الراجحي وباقي المصارف الأخري فى المملكة العربية السعودية.

آخر مستجدات أخبار الضمان الاجتماعي

وأوضحت مصادر من وزارة العمل بأنه نظراً لكبر الدفعة الحالية, سيتم العمل علي إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة فى حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي علي دفعات تدريجية إلي أن يتم إكتمال كافة أعداد المستفيدين والمنتفعين من الأشهر التى تمت الموافقة فيها علي الصرف لهم.

كما ورد من مستجدات اخبار ايداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي ولمن يسألوا متي موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1439 فى حالات الانتظار لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي اللذين تقدمو بطلب المساعدة المقطوعة منذ اشهر او حتى سنوات , لميعاد نزول وصرف المقطوعة لشهر رمضان 1439هـ.

تعرف متي موعد صرف المساعدات المقطوعة 1439

إذ اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه قبل ساعات من فجر اليوم الثلاثاء بتاريخ 6 رمضان 1439 – 22 مايو 2018 , بايداع وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة لجميع المتقدمين بطلب لها وسبق وتمت الموافقه عليهم باستحقاق الصرف لشهر رمضان الجاري .

آخر أخبار الضمان الاجتماعي وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة



ولقد اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه هذا اليوم عن ايداع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة الذي عادة لايكون له وقت محدد من كل شهر او كل ستة اشهر يتم فيها صرف المبالغ , الا انه سبق ونوهت الوزارة لعزمها صرف برنامج المساعدات النقديه المقطوعة خلال ايام الشهر الفضيل وذلك لعددٍ من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بدون تحديد فئات معينه منهم .

وباعتبار ان جميع الحالات التي تم صرف المساعدات المقطوعه لهم قد تمّ إيداع مبلغ الدعم المالي لها في الحسابات البنكية مباشره , وتعريفهم من خلال رسائل نصية بانهاء عملية الايداع لمبلغ المساعد والتاكيد على ذلك بالاسم الرباعي ورقم السجل المدني ورقم الطلب مع المبلغ المخصص لشهر رمضان في المساعدة المقطوعة .

وفي سياق آخر خرجت وزارة العمل والتنمية بتصريحات جديدة بإعلانها عن وضع إستراتيجية جديدة لبرنامج “الضمان الاجتماعي المقطوعة” مخصصة للكشف عن اللصوص والمحتالين فى البرنامج وملاحقتهم, وهم الأشخاص الذين يحصلون علي مبالغ المساعدات المقطوعة بدون وجه حق علي الإطلاق, كما أوضحت الوزارة بأنها ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتي يتم استعادة اي مبالغ مالية تم صرفها لهؤلاء الأشخاص المحتالين الذين لا يستحقون أن يصرف لهم أية مبالغ من الضمان الاجتماعي . (تحديث)

وفيما يخص صرف برنامج المساعدات المقطوعة، مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة , فان وزارة العمل والتنمية الاجتماعي تنوي صرف المبالغ لهم “لمن تبقى منهم” خلال شهر شوال 1439 .

وتجدر الاشاره الى ان عمليات صرف برنامج المساعدات المقطوعة يتصل مباشره بمستفيدي الضمان الاجتماعي وياتي ضمن البرامج المساندة المتوفره لدى وكالة الضمان الاجتماعي , وهو برنامج تم اطلاقه قبل سنوات للمساعدة على تحسين الظروف المعيشية لاصحاب الدخل المحدود من مستحقي الضمان الاجتماعي سواء كانوا اسرة او تابع .

هنا رابط الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة 1439 برقم السجل المدني مباشرة ورقم الطلب



ولكل من يستفسر عن موعد ظهور رقم طلبه في المساعدات المالية المقطوعة , فاننا نوفر لكم هنا رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لجميع الاشهر , من خلال الرابط ادناه , يمكنكم الان الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني ورقم الطلب بشكل مباشر عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ..

هذا رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب ( من هنا ).

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