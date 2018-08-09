موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي وصرف المساعدة المقطوعة 1439 لشهر ذي القعدة .. رابط الإستعلام برقم الطلب (محدث)

متابعة لآخر مستجدات الأخبار فى المملكة العربية السعودية, نواليكم بجديد الأخبار عن برنامج المساعدة المقطوعة وهو برنامج مقدم من القيادة السعودية الرشيدة لجميع الأسر المحتاجة فى البلاد إذ تأتي تلك المساعدات فى إطار الضمان الإجتماعي للمواطن السعودي, وهي عبارة عن منح يتم منحها مرة للمواطنين السعوديين الذين يعانون من الإحتياج, وفى خلال هذا التقرير سنقوم بذكر كافة التفاصيل عن المساعدات المقطوعة 1439.
ففي الوقت الحالي الجميع مرتقب الآن لصرف مبالغ المساعدات وذلك بعد التحديث الجديد لأخبار ومستجدات صرف المساعدات المقطوعة والضمان الاجتماعي, إذ خرجت بعض المصادر من داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بتصريحات جديدة أفادت فيها عن إعتزام الوزارة صرف دفعة جديدة من مبالغ المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي فى خلال الأيام القليلة القادمة, حيث سيتم صرف هذه الدفعة لمقدمي الطلبات من التاريخ 15 رجب 1438 هجريا وحتي 15 شعبان 1439 هجريا.
موعد صرف صرف المساعدة المقطوعة 1439 , فى إطار متابعتنا الإخبارية لجمع مستجدات الضمان الاجتماعي فى المملكة العربية السعودية, قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, فى مساء يوم الثلاثاء, بالإعلان عن صرف المساعدات المقطوعة 1439 لشهر رمضان 1439 هجريا, بإيداع مبالغ فى دفعة جديدة لمستفيدي برنامج المساعدات المقطوعة لشهر رمضان المبارك 1439هجرياً, وذلك لعدداً من المستفيدين والمستفيدات الضمان الاجتماعي, والحالات التى تم صرف المساعدة المقطوعة لها هي التى كانت علي قوائم الإنتظار, والتى قد اتمت كافة الشروط اللازمة لكي تكون فى أهلية الاستحقاق للمساعدة المقطوعة لهذا الشهر, كما قامت الوزارة بإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة بشكل مباشر فى الحسابات البنكية الخاصة بمستفيدي ومستفيدات المساعدات المقطوعة.
إذ أوضحت المصادر من داخل وزارة العملة والتنمية الإجتماعية بأن الوزارة قد بدأت بالفعل فى إيداع المبالغ الخاصة بالمساعدات المالية المقطوعة لجميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي السعودي الذي تم تسجليهم فى ضمن قوائم الإنتظار والذين تمت الموافقة عليه من قبل الضمان الاجتماعية وهؤلاء هم الذين ستصرف لهم مبالغ المساعدات المقطوعة لشهر رمضان المبارك 1439 هجرياً.
تعرف متي موعد صرف المساعدة المقطوعة 1439
جدير بالذكر بأنه فى وقت سابق قامت الوزارة بالإيضاح بأن صرف المساعدة المقطوعة سيتم هذه المرة لدفعة كبيرة من المستفدين والمستفيدات الذين قاموا بتقديم طلبات المقطوعة فى الأشهر (2 و 3 و 4 و 5 و 6) من العام الهجري المنصرم 1438هجرياً, إذ قد بدأت عمليات الإيداع بشكل مباشر فى الحسابات البنكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال مصرف الراجحي وباقي المصارف الأخري فى المملكة العربية السعودية.
آخر مستجدات أخبار الضمان الاجتماعي
وأوضحت مصادر من وزارة العمل بأنه نظراً لكبر الدفعة الحالية, سيتم العمل علي إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة فى حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي علي دفعات تدريجية إلي أن يتم إكتمال كافة أعداد المستفيدين والمنتفعين من الأشهر التى تمت الموافقة فيها علي الصرف لهم.
كما ورد من مستجدات اخبار ايداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي ولمن يسألوا متي موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1439 فى حالات الانتظار لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي اللذين تقدمو بطلب المساعدة المقطوعة منذ اشهر او حتى سنوات , لميعاد نزول وصرف المقطوعة لشهر رمضان 1439هـ.
متى موعد صرف المساعدات المقطوعة 1439
إذ اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه قبل ساعات من فجر اليوم الثلاثاء بتاريخ 6 رمضان 1439 – 22 مايو 2018 , بايداع وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة لجميع المتقدمين بطلب لها وسبق وتمت الموافقه عليهم باستحقاق الصرف لشهر رمضان الجاري .
آخر أخبار الضمان الاجتماعي وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة لشهر رمضان المبارك اليوم
ولقد اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه هذا اليوم عن ايداع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة الذي عادة لايكون له وقت محدد من كل شهر او كل ستة اشهر يتم فيها صرف المبالغ , الا انه سبق ونوهت الوزارة لعزمها صرف برنامج المساعدات النقديه المقطوعة خلال ايام الشهر الفضيل وذلك لعددٍ من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بدون تحديد فئات معينه منهم .
وباعتبار ان جميع الحالات التي تم صرف المساعدات المقطوعه لهم قد تمّ إيداع مبلغ الدعم المالي لها في الحسابات البنكية مباشره , وتعريفهم من خلال رسائل نصية بانهاء عملية الايداع لمبلغ المساعد والتاكيد على ذلك بالاسم الرباعي ورقم السجل المدني ورقم الطلب مع المبلغ المخصص لشهر رمضان في المساعدة المقطوعة .
وفيما يخص صرف برنامج المساعدات المقطوعة، مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة , فان وزارة العمل والتنمية الاجتماعي تنوي صرف المبالغ لهم “لمن تبقى منهم” خلال شهر شوال 1439 .
وتجدر الاشاره الى ان عمليات صرف برنامج المساعدات المقطوعة يتصل مباشره بمستفيدي الضمان الاجتماعي وياتي ضمن البرامج المساندة المتوفره لدى وكالة الضمان الاجتماعي , وهو برنامج تم اطلاقه قبل سنوات للمساعدة على تحسين الظروف المعيشية لاصحاب الدخل المحدود من مستحقي الضمان الاجتماعي سواء كانوا اسرة او تابع .
هنا رابط الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة 1439 برقم السجل المدني مباشرة
ولكل من يستفسر عن موعد ظهور رقم طلبه في المساعدات المالية المقطوعة , فاننا نوفر لكم هنا رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر رمضان ولجميع الاشهر , من خلال الرابط ادناه , يمكنكم الان الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني بشكل مباشر عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ..
هذا رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني ( من هنا ).
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رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة لشهر رمضان 1439 برقم السجل المدني
التعليقات
السلام عليكم
ياناس افيدوني مقدم اول مره لا في اتصال ولا رقم طلب
كيف العمل
رقم الاستفسار 19911 تبع الضمان
السلام عليكم ورحمه الله انا مقدم على المقطوعه 1439 شهر 3 متا تنزل الصرف بالله عليكم افيدوني
افيدوني متا تنزل الصرف
تنزل اذا مو اول مره بعد سنتين
شهر 7 1438 متى تنزل مافيه علوم زينه
نزلوا لنا المقطوعه
انشاءالله تنزل في هاذ الشهر مع الضمان
انا مقدم على مساعدة مقطوعة من شهر8 شعبان عام 1438 ولم ينزل شى بالرغم قد نزلو شهر 23456 وباقي 8و7 فمتى تنزل افيدونا
الي اول مرة مقدم علي المساعدة المقطوعة كم شهر يحتاج حتي تنزل
مساء الخير انا مقدم مساعده مقطوعه في 19/8/1438 فارجوا منكم الرد على هذا السؤال
انا ليا سنة ونص طلبت المقطوعة لسه ما جاءتني طلبت من1438لسه ما نزلت أن شاء الله ينزل على دا الشهر
ربنايفرجها عى كل مسلم ومسلمه
لنافي الله آمآل وسلوى وعندالله ماخآب الرجاء
أنا مقدم شهر محرم 1439 منزل لي شي حتى الان
الآن لي11شهر باقي منزل لي شي
مقدم اول مره شهر وحد 1439اول مره أقدم على المقطوعه باقي منزل لي شي
السلام عليك نا مقدو 6/8/1438 فيدوني متى تنزل ونا اول مره وستعلم مكتوب مراجع
ياجماعه متى تنزل المقطوعه حقي لي سنتين مقدم بس متى قدمت مدري بس متأكد اني كملت سنتين افيدونا
انا قادمة من شهر 6عام 1439 متي تجيني
والله اني محتاجه
ان شاء الله شهر7 و8 /1438 الدفعه الجايه ان شاءالله
اسئل ان يرزقني بنت الحلال الحمدلله عندي بيت ملك ولكن مقدرت اجمع تكاليف الزواج عمري 47 من سكان صامطة بجازان.. اسئل الله عزوجل من يساعدني ويتكفل بزواجي ان يرزقة من حيث لا يحتسب.. والله اني صادق والله على ما اقول شهيد.. ج/ 0501574516 ربي يسعدكم ويرزقني ويرزقكم عاجلآ غير آجل
اسئل الله العلي القدير ان يرزقني بنت الحلال الحمدلله عندي بيت ملك ولكن مقدرت اجمع تكاليف الزواج عمري 47 من سكان صامطة بجازان.. اسئل الله عزوجل من يساعدني ويتكفل بزواجي ان يرزقة من حيث لا يحتسب.. والله اني صادق والله على ما اقول شهيد.. ج/ 0501574516 ربي يسعدكم ويرزقني ويرزقكم عاجلآ غير آجل
سلام عليكم
يا اخوان انا مقدم على مساعده تاريخ 1/9/1438 لحد الان ما جتني وانا متزوج كملت سنه وشهرين ما نزلت هل في احد له خبر اول معلومه عنها يفيدني
مرحبا انا مقدم في سنة1439هـ شهر 11يوم23
متي تنزل المقطوعه
ممكن احد بفيدني المطلوب للحصول على المساعدات المقطوعة علماً باأن متزوج وعندي بنت وراتبي ٣٣٥٠
اذهب للضمان هم يبلغونك
السلام عليكم .. مساكم الله بالخير
ياشباب اظن ان الي مقدم عالمقطوعة وهو عزابي ماينزلة شي.. اما الي متزوج وعنده عائله . او امرأة ارملة وعندها اطفال .. الخ ينزل لهم … لان لما تقدم عالمقطوعة ترفع اوراقك للرياض ويدرسوا حالتك هل تستحق ولا لا .. والله يوفق الجميع .. انا مقدم من ١٤٣٩ شهر خمسه ومانزل شي لي .. الله كريم
ياليت اللي عندة خبر بالمطلوب يفيدني عشان اقدر اقدم عليها ..
متى تنزل مقطوعة الي قدم بشهر 8
ياشباب انا مقدم لكريمتي منذ 7…7 1438ولحد الآن مافي خبر عنها وكل مأستفسر يقول تحت الدراسه ولي نزلت قبل15يوم هاذي حق شهر1و2و3و4و5و6 فقط والباقي في قائمة الانتظار الله يعين الي يستنئ المقطوعه
كيف اعرف متى استلم المقطوعة سلمكم الله يا اخواني افيدنوني
والتأهيل ليه مالهم بدل غلاء المعيشة
والي مقدم في ٢٧/٦/١٤٣٨هجري وللحين مانزل شي
انا مقدم في /١٤٣٨هجري وللحين مانزل شي
انا مقدمة يوم 15 رمضان 1438 سار ليا سنة ونص وانا قاعدة استنى المقطوعة تنزل متى راح تجي الله أعلم والله يستر كمان
و انا نفس الشئ من شهر ٦/١٤٣٧ مافي شئ نزل
سللام عليكم
ياخوان انا مقدم في شهر 10/1438
متى تنزل
انت توك من سنه وفوق عندك رقم الطلب ؟
والظروف جدا جدا صعبه ولله الحمد
ياكريم تقدمت بطلب مساعدة مقطوعة جمادى الأولى عام 1437 رقم الطلب 3705227199 وحتى الآن أنتظر علما بأن آخر مساعدة 1435 جزاكم الله خيرا لحاجتنا الماسه للمساعدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان انا اخر مره استلمتها في ١٤٣٨ /٥/٤
وتخيلوه كلمت الظمان وقالولي ليش ماقدمت بعد ما استلمت المقطوعه بشهر قلت ياخي يبان عندكم في النظام متى استلمت طيب متى بتنزل قالي الحين اقدملك عليها وقدملي في ١٤٣٩ /٨ قلت طيب بتنزلي قالي انتظر سنه وتنزلك قلت طيب انا لي سنه وعليها قالي لوقدمت من اول كان يمكن تنزلك يعني سنه وشهرين راح انتظرها مره ثانيه لاحول ولاقوة إلا باالله طيب المفروض هم يعرفون متى استلمت المقطوعه يعني والله حرام اصبر سنه وشهرين واعيد الانتظار مثلها حرام وربي ليش يعقدون المساله
روح علي المدير واطلب مقطوعه استثنائي اغلب الناس ماتعرفها
انا قدمت على مساعده مقطوعة في ٦/ ٨/ ١٤٣٨ والى الان مانزل لي شي
مقدم عليها من تاريخ 5/8/1437 وللحين مانزلت
الاعلان هذا من سنة جدي يكح ويطقع
قدمت العام شهر ١١ متى تنزل لي
رقم استفسار الضمان 19911
انا مقدم علي المساعدات المقطوعه١٢/١٠/١٤٣٨
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، رحت لضمان الاجتماعي وقدمت على المقطوعه من عندهم قال الموظف تنتظر سنتين عشان تنزلك ، يقول بالسرا تنزل لناس كلها (الأولوية ) ، . ملاحظة ، إلي ما يعرف يطلع على الطلب حقه او مايعرفه يتصل على رقم الاستفسار لضمان الاجتماعي 19911 ويعطونه رقم الطلب يستفسر عن طريق قوقل ؟
والله يوفق الجميع
دعواتكم لي بالوظيفه متزوج ولدي بنت ولد 😢
متى تنزل المساعدة المقطوعة الدفعة الثانية لشهر 7و8 من عام 1438 متى موعدها
انا قدمت شهر ١٠ عام ١٤٣٨
متى برأيكم تنزل
معد فيه تاريخ معين لصرف المقطوعة الولاوية للي عنده ضروف صحية صعبه جدآجدآجدآ ويثبت ذالك بتقاريرطبية وماشابه ذالك هذا ماحصل معي وسلامتكم
الي مقدم 5/9/1439 واول مره يعني مااستفدت قبل كذا ..متى راح تنزل المقطوعة افيدوني وشكرا ..؟
3705227199 هذا رقم الطلب من عام 1437 جمادى الأولى نرجو من الله الرزق والله ليش إلى الآن مانزلت مساعدتنا المقطوعة علما بأننا محتاجين وساكنين بالايجار طاعن بالسن 62 سنه واعول أسرتي الكبيره المكونة من 6 أفراد ومتقاعد بمرتب تقاعدي 5200 الله يرحمنا برحمته
العنوان الوطني الرياض 4030 – 14923
6555 الصلاح – طويق
الجميع يتصل على هاتف الوزاره للعمل يفيدونك على طوال
حسن ناوي الشفق لاتعليق
بعد القرار 👍