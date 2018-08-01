موعد إيداع وصرف الدفعة التاسعة من حساب المواطن .. تصريحات البرنامج جديدة

فى إطار متابعتنا المستمرة علي صحيفة “كابتن نيوز” ننشر لكم آخر المستجدات فى المملكة العربية السعودية, إذ خرج برنامج حساب المواطن فى تصريح جديد أعلن خلاله موعد صرف حساب المواطن الدفعة التاسعة من الدعم لكافة المستفيدين والمستحقين لهذه الدفعة.

هذا موعد صرف حساب المواطن الدفعة التاسعة

إذ قام الحساب الرسمي لـ “حساب المواطن” علي موقع التواصل الإجتماعي للتدوينات الصغيرة “تويتر” بنشر تغريدة أعلن فيها بأن موعد صرف الدفعة التاسعة من حساب المواطن ستكون فى يوم 10-8-2018, معلناً أن هذه الدفعة ستكون شاملة لجميع المستحقين الذين قاموا بإتمام طلبات التسجيل الخاصة بهم إلي يوم 10-7-2018 للعام الجاري.

وفي نفس السياق قام العديد من المستحقين والمستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن بالتساؤل حول الأسباب التى أدت إلي تغير قيمة الدعم الخاص بالبرنامج عن الدفعات الماضية لنفس المستفيدين, وأجاب حساب المواطن موضحاً الأسباب الرئيسية التى نتج عنها تغير فى قيمة الدعم لدي عدداً من المستفيدن عن الدفعات الماضية, إذ أوضحت خدمة العملاء لبرنامج حساب المواطن رداً علي تساؤل مستفيده من البرنامج عن سبب نقص قيمة ومقدار الدعم الذي تم تطبيقه عند بعض المستحقين بالمقارنة مع دفعات حساب المواطن المنصرمة.

وكانت الإجابة التى أجابها الحساب الخاص بخدمة عملاء حساب المواطن بأن التغييرات التى حدثت علي قيمة الدعم الخاص بالبرنامج, تعود إلي قيام البرنامج بالتحقق من صحة بيانات المستفيدين وفقاً للبيانات الخاصة بدخلهم المسجلة مسبقاً فى الجهات الحكومية السعودية الأخري, وهو الأمر الذي بين وأوضح وجود إختلافات فى البيانات عن التى قام المستفيدين بتسجيلها فى البرنامج عند التسجيل فى حساب المواطن.

كما ورد فى آخر مستجدات أخبار حساب المواطن السعودي, أن البرنامج قام بصرف التعويضات عن الدفعات السابقة, يأتي ذلك تزامناً مع موعد صرف حساب المواطن لـ الدفعة التاسعة, إذ أوضح البرنامج بأن صرف الدفعة التاسعة من حساب المواطن ستكون شاملة لـتعويضات عن الدفعات السابقة وسيكون ذلك لعدد معين من مستحقي الدعم والذين قد تمت الموافقة علي طلبات الإعتراض التى قاموا بالتقدم إليها.

كما قام برنامج حساب المواطن أيضاً بالتأكيد بأنه فى حالة وجود أي أخطاء فى صرف الدفعة التاسعة من حساب المواطن يمكن للمستحقين أن يقوموا بتقديم طلبات اعتراض عبر الولوج إلي رابط موقع بوابة حساب المواطن الرسمية, ومن ثم تقديم الإعتراضات, إذ أفاد البرنامج بأنه سوف يتم التعامل مع كافة طلبات الإعتراض التى تم التقدم بها في خلال فترة السماح, أي بعد إصدار الدفعة بـ 90 يوماً لكل دورة دفع وصرف دفعة جديدة من حساب المواطن.

هذا وقد قام برنامج حساب المواطن مضيفاً فيما يخص طلبات الإعتراض, بأنه اذا تم قبول الإعتراضات المقدمة من قبل المستفيد, سيقوم البرنامج علي الفور بصرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثراً رجعياً عن الشهر الذي كان محلاً للإعتراض من المستفيد.

موعد صرف الدفعة التاسعة لبرنامج حساب المواطن

بعدما أكد البرنامج علي الصفحة الرسمية له بموقع تويتر بأن الدفعة التاسعة سيتم صرفها فى العاشر من الشهر الميلادي القادم 10-8-2018, أوضح بان هنا خدمة جديدة أطلقها البرنامج تحت اسم “صوتك مسموع في حساب المواطن”,وهي الخدمة التى تجعل المستفدين من البرنامج يمتلكون إمكانية للتواصل مع فريق الدعم والإستفسارت عن جميع يخص هذا البرنامج, حيث يمكن من خلال خدمة صوتك مسموع أن يقوم المستفيد بالدخول إلي الصفحة الخاصة بتلك الخدمة عبر الولوج إلي رابط موقع بوابة حساب المواطن الرسمي, ومن ثم القيام بتقديم كافة الأسئلة التى يرغب أن يعرف إجابتها ويرفع الطلب بشكل إلكتروني, وبعدها سيقوم فريق دعم حساب المواطن بإرسال مسج علي الجوال الخاص بالمستفيد موضح فيها رقم الطلب الذي تم إنشاءه.

رابط خدمة صوتك مسموع في برنامج حساب المواطن

وبعد ذلك يمكن للمستفيد أن يقوم بمتابعة طلبه علي الموقع الذي سيتم الرد عليه فى اقرب وقت كما أوضح فريق دعم البرنامج, ويمكن أن تقوم بإبلاغ عن المشاكل التى تواجهك عبر “خدمة صوتك مسموع” بالولوج إلي هذا الرابط.

هذا رابط الاستعلام عن أهلية صرف الدفعة التاسعة

وبدورنا هنا علي “كابتن نيوز” نوفر لكم رابط استعلام أهلية صرف الدفعة التاسعة عبر الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج من هنا.