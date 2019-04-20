الضمان الاجتماعي .. توقعات وموعد صرف المساعدة المقطوعة في شهر رمضان 1440 لدفعات أكبر للمستفيدين من الضمان

كابتن نيوز – متابعات

تزامناً مع إنتظار العديد من المستفيدين والمستفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي بالبلاد السعودية لإعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعتماد صرف المساعدة المقطوعة 1440 منذ بداية الشهر الهجري المنصرم رجب 1440 التى كان من المقرر صرفها لجميع مستفيدي المساعدات المقطوعة المسجلين علي القوائم الإنتظارية لدي الوزارة في شهري (صفر – ربيع الأول) من السنة 1439 هجرياً.

واستقبل الحساب الرسمي لوزارة العمل والتنمية الخاص بالعملاء علي منصة التدوينات الصغيرة “تويتر” الكثير من التعلقيات التى تتساءل متي صرف المساعدة المقطوعة لشهر رجب وشعبان ورمضان 1440.

واجابت “العمل والتنمية” علي تساؤلات المستفيدين كما تعودنا منها بالإهتمام القوي ومتابعة المستفيدين والمستفيدات أولاً بأولاً بالمستجدات، إذ أفادت الوزارة أنه لا يوجد موعد محدد لصرف مبالغ المساعدات حالياً.

كما أوضحت الوزارة رداً علي بعض الإشاعات التى تم تداولها بوقف الصرف، أنه لا يوجد أي قرار ينص علي وقف عمليات صرف المساعدة المقطوعة.

ودعت الوزارة جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للصبر والإنتظار لحين الإعلان عن إعتماد صرف المقطوعة.

وفي الوقت نفسه وتزامناً مع إقتراب موعد حلول شهر رمضان 1440، خرج العديد من متابعي شؤون الضمان الاجتماعي عن الصمت معلنين توقعاتهم عن صرف مبالغ المساعدة المقطوعة 1440 لدفعات أكبر من المعتاد لمستفيدي ومستفيدات برنامج الضمان الاجتماعي، إذ اعتمدوا في توقعاتهم تلك علي قامت به “العمل والتنمية” في العام المنصرم بشهر رمضان بصرفها المساعدة المقطوعة لأعداد أكبر من المستفيدين.

تجدر الإشارة إلي أن “العمل والتنمية” كانت قد قامت بصرف دفعتين من مبالغ المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان العام السابق في شهر رمضان المبارك 1439 هجرياً، إذ شملت هذه الدفعات المتقدمين علي المقطوعة المسجلين علي قوائم الإنتظار من شهر صفر إلي جمادي الأول 1438 هجرياً.

موضوعات متعلقة

موعد ايداع وصرف معاشات الضمان الاجتماعي رواتب شهر شعبان 1440

توقع موعد ايداع وصرف معاشات الضمان الاجتماعي ودعم المساعدة المقطوعة لشهر رجب وشعبان ورمضان 1440

توقعات موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 رواتب شهر شعبان 1440

استعلام المقطوعه : رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440