شرح طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1440 ورمز التحقق رابط التسجيل فى موقع EduWave التيرم الأول

سيكون لرقم الهوية الوطنية ورقم التحقق أهمية بالغة فى غضون الأربع والعشرين الساعة القامة بالتزامن مع إقتراب الإعلان عن رصد وظهور نتائج نظام نور 1440 لجميع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية لجميع المراحل, وسيكون ذلك من خلال الموقع الرسمي Noor المخصص هذا الوقت لإستخراج نتائج الطلاب فى السعودية, يأتي ذلك مع قرب إنتهاء كافة إختبارات التيرم الثاني إذ ستنتهي مع بزوغ فجر يوم الثلوث الموافق 29 شعبان للعام الهجري الدراسي الجاري 1440 , وبالطبع يتبع إنتهاء زمن وفترة الإمتحانات الترقب من الجميع إنتظاراً لإعلان وزارة التربية السعودية نتائج الترم الاول 1440 , وفى خلال هذا المقال, سنواليكم بإرفق وتقديم رابط الاستعلام المباشر عن النتائج التى أوشكت الوزارة التعليمية علي إعلانها فى القريب العاجل, وهنا علي كابتن نيوز سنتابع معكم كل ماهو جديد من مستجدات الأخبار المتعلقة بنظام نور المركزي التعليمي فى المملكة السعودية, لكي تكونوا علي دراية كاملة بآخر التطورات لكافة الأمور حول الأمور التعليمية الجديدة فى السعودية, إذ نراقب معاكم وقت اعلان وظهور النتائج بمتابعة أية مستجدات عن أوقات إعلانها.

يؤخذ بعين الإعتبار بأن موقع نور للنتائج سيقوم بإعلان النتائج بعد إنتهاء الفترة المخصصة للإختبارات فى اخر ايام هذا الشهر.

موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق

هذا وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتوضيح الخطوات اللازم إتباعها للراغبين بالحصول علي نتائج الامتحانات بواسطة رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق إذ تتمثل تلك الخطوات بالولوج إلي رابط بوابة نظام نور المركزي الإلكترونية, ومن ثم إدخال كافة البيانات التى تم التسجيل بها مسبقاً -ونقد هنا كلمة المرور واسم المستخدم- ومن ثم النقر علي أيقونة الإشعار الخاص بنتيجة الطالب, وبعد ذلك النقر علي النظام والفصل الدراسي الخاص بالطالب أو الطالبة, وبعدها يجب إدخال الإسم الخاص بالمدرسة ومنقطة الإدارة التعليمية التى يتعبها الطالب, ويليها كتابة الصف وقسم الدراسة الخاص بالطالبة أو الطالب, ثم القيام بكتابة الإسم الخاص بالطالب, وأخيراً الضغط علي أيقونة الإستعلام عن النتيجة.

رابطالتسجيل فى بوابة نظام نور الإلكترونية

ولمن يرغب بالتسجيل فى الموقع الإلكتروني الرسمي الذي أعلنته وزارة التعليم السعودية لنظام نور من خلال هذا الرابط, ويمكن لمن فقد كلمة المرور أن يعين كلمة مرور جديدة تماماً بعد إستعادها بإتباع الخطوات الموضحة فى الصورة أدناه

وفى الصورة الموضحة أعلاه تم شرح خطوات التسجيل بشكل مفصل فى الموقع الرسمي للنظام, والذي قدمناه لكم فى أعلي هذا المقال, وبعد إتمام عملية التسجيل فى النظام بنجاح ستكون لديكم القدرة الكاملة علي الإستفادة من خدمات الموقع وأهمها الإستعلام عن النتائج فور إعلانها وظهورها من قبل الوزارة التعليمية رسمياً, تابع معنا نتائج نظام نور وترقب وقت ظهور النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة

خبر يهمك: نتائج الطلاب 1440

هذا ويمكنكم القيام بالتسجيل فى بوابة نظام نور المركزي لكي تتعرفوا علي نتائج الطلاب السعوديين, حيث أن التسجيل فى الموقع يتيح لكم إمكانية معرفة المستويات الخاصة بالطالب فى داخل الفصل وطباعة التقارير والشهادات الخاصة بكافة الطلاب والطالبات.

ومن خلال هذا الموضوع ستجدونا متابعين لآخر أخبار ومستجدات ظهور النتائج فى نظام نور الإلكتروني, فما عليكم إلا أن تقوموا بالدخول إلي رابط موقع النظام لتشاهدوا نتائج الطلاب بشكل فوري ومباشر, من خلال ادخالكم لإسم المستخدم وكلمة السر كما يوفر النظام إستعادة كلمة السر فى حاله نسيانها, وعليكم متابعة هذا المقال لتتعرفوا علي أي مستجدات خاصة بالنتائج ومعرفة أوقات ظهور النتائج.

مواعيد بدء تسجيل المستجدين فى نور

نتائج المرحلة الثانوية فى موقع نظام نور

ولا ننسي طلاب وطالبات المرحلة الثانوية السعودية حيث قامت وزارة التعليم ايضاً بتوضيح الخطوات الواجب إتباعها ليتم الحصول علي نتائج الثانوية من خلال موقع نور المركز بإتباع التعليمات أدناه:

يجب التأكد من الصحة الخاصة بالنافذة الرئيسية وعدم تواجد أي طلاب منقولين.

يجب من الطالب أو الطالبه التأكد من إرتباطه بفصل عن طريق النقر علي أيقونة الطلاب.

تحديد ملف الطلاب الغير مرتبطين بفصل عن طريق النقر علي أيقونة الإرتباط.

القيام بإدخال البيانات الخاصة بدرجات السلوك ومواظبة الطالب من خلال النقر علي أيقونة الاختبارات ومن ثم إختيار القسم والنظام والصف والفصل والمستوي, ومن ثم النقر علي أيقونة حفظ حتي يتم حفظ الصفحة الحاليه قبل الإنتقال إلي الصفحة التى تليها.

الخدمات التى يقدمها نظام نور المركزي

يتيج نور العديد من الخدمات

متابعة النتائج التى قاربت علي الظهور مع قدوم الثلوث المقبل.

توفير موقع نور التعليمية لجميع أولياء أمور الطلاب الإمكانية الكاملة لمتابعة تقارير مستويات أبنائهم داخل الفصل دورياً.

العمل علي مساعدة أولياء الأمور بخطط المتابعة لتحسين مستويات أبنائهم التعليمية.

معرفة ومتابعة جميع الانشطة التى يقوم أبنائهم بها داخل المدرسة.