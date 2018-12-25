رابط نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية 1440 لجميع المراحل الدراسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية

كابتن نيوز – متابعات

في إطار المستجدات التعليمية بالمملكة العربية السعودية نتابعكم اليوم عبر “كابتن نيوز” بنشر آخر التحديثات الواردة بخصوص نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية 1440 للعام الدراسي الحالي الفصل الدراسي الأول، ففي الوقت الراهن يؤدي طلال المرحلة الإبتدائية بالبلاد السعودية إختباراتهم وعندما يتم الإنتهاء من الفترة الخاصة بتلك الإمتحانات سيقوم الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بإنتظار إعلان النتائج عبر موقع نور الإلكتروني التابع لوزارة التعليم السعودية الرسمية وهو الموقع الذي وفرته الوزارة تسهيلاً علي أولياء الأمور والطلاب علي حد سواء بمعرفة النتائج, وعبر موقعنا كابتن نيوز ننشر لكم كافة التفاصيل الخاصة لراغبي إستعلام نتائج الطلاب موقع نور الرسمي.

رابط نظام نور لنتائج الطلاب والطالبات

تزامناً من إقتراب إنتهاء الفترة المخصصة للإمتحانات فى المملكة العربية السعودية لكافة المراحل الدراسة بالبلاد سيتم إعلان النتائج بشكل تدريجي عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة التعليمية “موقع نور” ، إذ سيتم الإعلان لجميع المراحل إبتداً بنتائج المرحلة الإبتدائية ومن ثم نتائج المرحلة المتوسطة ويليها إعلان نتائج المرحلة الثانوية 1440 ، وفور إعلان النتائج سيكون متاح لكافة الطلاب والطالبات بالإضافة إلي أولياء الأمور القيام بالإستعلام عنها عبر موقع نور الرسمي للنتائج كما موضح بالصورة أدناه.

نتائج نظام نور برقم الهوية فقط

ومن أبرز الخدمات التى يتم تقديمها عبر موقع نور الرسمي لمعرفة نتائج الطلاب للمراحل الثانوية والمتوسطة والابتدائية هي إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط بدون الإحتياج إلي إدخال رقم سري، وهذا ما وفرته الوزارة التعليمية بالمملكة العربية السعودية لجميع طلابها ياتي ذلك في إطار سعيها المتواصل بالتسهيل علي الطلاب وأولياء الامور بالوصول إلي النتائج الخاصة بهم بشكل سهل فقط يتطلب الأمر منهم تسجيل الدخول برقم الهوية فقط.

وسوف نتابعكم برصد النتائج فور إعلانها بعد نهاية الإمتحانات الدراسية الجارية الآن لجميع المراحل الدراسية السعودية، إذ من المقرر أن يتم إعلان النتائج مع آخر أيام الشهر الجاري في المقال الموضح رابطه أدناه.

رابط نظام نور برقم الهوية 1440 فقط