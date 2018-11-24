إعرف طريقة ورابط تحديث بيانات نظام جدارة للتوظيف 2018/1440 على موقع وزاره الخدمة المدنيه الرسميه

تزامنا مع طرح الوظائف الصحية 1440 الجديدة اليوم يجب التسجيل فى نظام جدارة الخدمة المدنية, ولذلك في ضمن المتابعات لآخر المستجدات الإخبارية المتعلقة بالمسجلين فى نظام جدارة للتوظيف, خرجت وزارة الخدمة المدنية بالبلاد السعودية وجددت دعوتها السابقة التى كانت تدعو فيها كافة المسجلين فى البوابة بأن يقوموا بتحديث بيانات نظام جدارة الخاصة بهم علي كلاً من النظامين جدارة وساعد 1440 للتوظيف الإلكتروني.
تجدر الإشارة إلي أن وزارة الخدمة المدنية السعودية كانت قد خرجت بتصريحات جديدة مساء ، الأحد، الموافق 19 اغسطس 2018, إذ قامت خلال هذا التصريح بالإعلان عن لزوم تحديث البيانات في نظام جدارة لجميع المسجلين في النظام، مبينه اهميه هذه التحديثات لكي يضمن كافه المسجلين ان يدخلوا المفاضلات الوظيفية التي سيقوم “ جدارة “ بطرحها مستقبلا.
كما اعلنت الوزارة عن آخر موعد للقيام بتحديث البيانات علي نظام جدارة، موضحه بأن الثلاثاء الموافق 28 من شهر اغسطس الجاري للعام الميلادي 2018 هو آخر موعد يمكن لمسجلي النظام تحديث بياناتهم فيه، مشددة علي كافة خريجي وخريجات الجامعات الحرص علي تحديث البيانات الخاصه في الأوقات المحددة.
رابط موقع وزارة الخدمة المدنية “نظام جدارة” الرسمي
رابط تحديث بيانات نظام جدارة 1440
كما اوضحت وزارة الخدمة المدنية شرح طريقة تحديث البيانات في جدارة 1440/2018 رداً علي الذين يسألون كيف أحدث بياناتي فى نظام جدارة كالتالي:
اولا: الولوج إلي رابط الموقع الرسمي للنظام من هنا.
ثانيا: بعد تسجيل الدخول بنجاح سوف تلاحظون ظهور استيانه بها العديد من الاسئلة التي سيقوم النظام من خلالها بالعمل علي توثيق المعلومات الشخصيه لك، امثال السؤال عن الطول والوزن للمسجل والحاله الصحية له، كما سيتم سؤاله عن المهارات التي يتمتع بها المسجل واللغات الحاصل عليها كما هو مبين بالصورة ادناه:
ثالثا: وعلي المسجل او المسجله الالتزام بالاجابات علي كافة الاسئله المطروحخ في كافة الاقسام من الاستبانه من خلال القائمة المنسدلة ومن ثم النقر علي ايقونه حفظ، وبهذا تكون قد اكتملت عمليه التحديث كامله وبشكل صحيح.
الرابط المباشر لموقع البوابة لتحديث البيانات علي “نظام جدارة”
هذا وقد قامت الوزارة بتوفير رابط تحديث البيانات في نظام جدارة للتوظيف من خلال الولوج إلي هذا الرابط.
التعليقات
كيف اعدل تحديث جداره اخترت اقبل العمل في القطاع الخاص وانا ما ابغا اعمل في القطاع الخاص
كيف اعدل في الاستبيان لو سمحتووو
كيف اعدل بياناتي ابغى اعدل على اجابات بعض الاسئله
طيب أنا متوظفه على بند الأجور وأنا أحمل بكالوريوس آداب خريطه 23 ولي 7سنوات على وضعي ما تغير شي،،
في التعليم طبعا
أي أنا بعد قبلت اعمل بالقطاع الخاص وأنا ما ابي،كيف اعدل!؟
ياجماعه ترا القطاع الخاص يشمل ارامكو وغيرها من الشركات المتوافقه مع التوظيف الحكومي يعني لاحد يخاف من القطاع الخاص لانه مابيكون توظيف جداره ع الشركات السكه تبع النظام الشخصي بيكون بشركات تخدم الميزانيه تبع الدوله , والله يوفق الجميع
متأكدة
ايش اكتب القطاع الخاص نعم اولا
كيف احدث
السلام عليكم ورحمه الله بركاته
يا اخوان كلما ابغى اسجل في جدارة في نص المشوار يطلعني من البرنامج مش عارفه ايش المشكله
كيف اعدل الاستبيان بالله ردوا ضروري 😭
هل اذا قبلت بالقطاع الخاص يرفضون مفاضلتي بجدراه الوظايف الحكوميه ؟
كيف اعدل الاستبيان
التعديل على الخيارات من ايقونة استبيان مضافة على اليمين بعد الدخول على جدارة وبعدها ينعدل عادي وحفظ
كيف اقدر اعدل على الاستبيان بعد ماانحفظ . حطيت اني لا اقبل العمل خارج المدينه الي اقيم فيها وابغى اعدل اخاف ما يدخلوني مفاضله الوظايف الاداريه 😭😭
أنا ابغا الوظيفة
كيف نعدل على الاستبيان بعد مانحفظ بليز ساعدوني
بالله ضروري ابغى اعدل كيف الطريقه مالقيت ايقونة الاستبيان
لا تخافون راح تجيكم خيارات الوظائف الي ماتبغاه لا تقدم عليه وسلامتكم مراح يجبرونك على العمل
تحديث غريب وش دخلها في الوظائف التعليمية
سلام كيف احدث بيانات جداره مع انو دخلت كلمة السر طلعني من اول وجديد مع انو ماعرف كثثير ببرنامج جداره اتمنى احد يقول وشكرا لكم
انا الي اعرفه نظام جداره وساعد هذول الي مامعهم جامعات ثانويه بس سالت بس مو متاكده بس هذا الي قالوه الي وفيه كمان تحديث جداره للجامعيين بس فيه نقاط ترى عادي لكن الي جامعي مثلي لايورط نفسه يسال قبل لايحدث ويتاكد وقلتلكم سالت وهذا الي قالوه الي حبيت انبهكم