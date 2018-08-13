رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب والسجل المدني لمستفيدي الضمان الاجتماعى لشهر ذو الحجة 1439

متابعة لاخر مستجدات المساعدات المقطوعة وبرنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خرجت تصريحات جديدة من مصادر بداخل الوزارة بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد إعتزام الوزارة صرف المساعدة المقطوعة لدفعة جديدة من مستفيدي الضمان الاجتماعي, موضحة بان صرف هذه الدفعة سيكون للمستفيدين الذين قاموا بتقديم طلبات المقطوعة من التاريه 15 رجب 1438 وحتي 15 شعبان 1438 هجرياً, بالإضافة إلي من لهم ظروف خاصة ووافقت الوزارة علي الصرف لهم.

بالتزامن مع الإعلان الأخير لوزارة العمل ولتنمية الاجتماعية بأنها بدأت بمباشرة إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة المالية لجميع مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين تم تسجيلهم فى القوائم الخاصة بالإنتظاروالذين تمت الموافقة عليهم من قبل الضمان الاجتماعي بأن يكون موعد صرف المساعدة المقطوعة دفعة شهر رمضان 1439 اليوم, سنتابعكم بالتفاصيل.

وكما عودناكم علي “كابتن نيوز” نقدم لكم آخر المستجدات الخاصة بصرف المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1439 هجرياً, إذ خرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية فى تصريح جديد لها مؤخراً, وأعلنت خلاله عن أسماء دفعة جديدة من المستفيدين والمستفيدات من برنامج المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1439 هـ, وأفادت خلال هذا التصريح بأن تلك المساعدات تم القيام بإيداعها بشكل مباشر فى حسابات البنوك الخاصة بالمواطنين المستفيدين والمنتفعين من هذه المساعدات.

هذا موعد صرف المساعدة المقطوعة 1439 هجرياً

ولمن يسأل متي صرف المساعدة المقطوعة 1439 فكما أوضحت الوزارة بأن المساعدات المقطوعة سيتم صرفها للذين قاموا بالتقديم فى الشهور الآتة (2 – 3 – 4 – 5 – 6 ) لعام 1438, وتم بدأ صرف المساعدات منذ أمس وإلي اليوم يتم إيداع باقي المبالغ المالية فى حسابات المستفدين البنكية بشكل مباشر نظرا لكبر الدفعة هذه المرة.

وقد جاء ذلك وفقاً للقواعد المعنية التى قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بوضعها من قبل, والتى علي رأسها هو مدي الإحتياجية الخاصة بالفرد الذي قام بالتقدم والتسجيل فى المساعدة المقطوعة لهذه المساعدات التى تقدمها الوزارة, وبعدها يقوم برنامج الضمان الاجتماعي بتكملة الإجراءات ودراسة الحالات التى قامت بالتقدم للحصول علي المساعدات المقطوعة 1439, حتي يعمل علي تحديد الحالات الأكثر إحتياجاً بالفعل والتى سيتم صرف المساعداة المقطوعة لها, ومن ثم وضعها علي قوائم الإنتظار, وهنا علي بوابة “كابتن نيوز” نقدم لكم كافة الشروط اللازمة لكي يتم الحصول علي المساعدات المقطوعة, وإرفاق رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1439 هجريا.

الشروط اللازمة للحصول علي المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1439 هـ وروابط الاستعلام المباشرة

وفيما يخص الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للمساعدات المقطوعة قامت وزارة العمل السعودية بوضع عدداً من الشروط اللازمة للحصول علي المساعدة المقطوعة منها.

أولا: أن يكون عمر المتقدم للمساعدات المقطوعة يزيد عن 35 عاماً ولا يقل عن هذا السن.

ثانيا: يتم منح المساعدة المقطوعة وفقاً للأولية من حيث التقديم إليها ويتم ذلك بكل شفافية ودون التحيز لأي أحد.

ثالثا: المساعدات المقطوعة يتم منحها فقط للأسر التى يثبت بأنها أكثر إحتياجاً.

رابعا: أن لا يكون راتب المتقدمين للمساعدات المقطوعة يتجاوز الحد المانع للصرف.

خامسا: يمكن الحصول علي المساعدة المقطوعة مرة أخري بعد عام من تاريخ الحصول عليها أول مرة.

سادسا: يجب الأخذ فى الاعتبار بأن أقصي حد لمبالغ المساعدات المقطوعة هو 30000 ثلاثون ألف ريال سعودي ويتم تحديد قيمة هذا المبلغ وفقاً لأعداد الاسرة التى سيتم صرف المساعدات لها, ورواتب المتقدمين للحصول عليها.

سابعا: يمكن الاستعلان عن اسماء المستفيدين والمستفيدات من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي قامت وزارة العمل السعودية بتخصيصه لهذا بشكل رسمي من هنا.

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