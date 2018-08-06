رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب / السجل المدنى لمستفيدي الضمان الاجتماعى

فى تحديث جديد لآخر لأخبار الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية, صرحت بعض المصادر من داخل الوزارة بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد إعتزام الوزارة صرف المساعدة المقطوعة لدفعة جديدة من مستفيدي الضمان الاجتماعي, موضحة بان صرف هذه الدفعة سيكون للمستفيدين الذين قاموا بتقديم طلبات المقطوعة من التاريه 15 رجب 1438 وحتي 15 شعبان 1438 هجرياً, بالإضافة إلي من لهم ظروف خاصة ووافقت الوزارة علي الصرف لهم.
بالتزامن مع الإعلان الأخير لوزارة العمل ولتنمية الاجتماعية بأنها بدأت بمباشرة إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة المالية لجميع مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين تم تسجيلهم فى القوائم الخاصة بالإنتظاروالذين تمت الموافقة عليهم من قبل الضمان الاجتماعي بأن يكون موعد صرف المساعدة المقطوعة دفعة شهر رمضان 1439 اليوم, سنتابعكم بالتفاصيل.
وكما عودناكم علي “كابتن نيوز” نقدم لكم آخر المستجدات الخاصة بصرف المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1439 هجرياً, إذ خرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية فى تصريح جديد لها مؤخراً, وأعلنت خلاله عن أسماء دفعة جديدة من المستفيدين والمستفيدات من برنامج المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1439 هـ, وأفادت خلال هذا التصريح بأن تلك المساعدات تم القيام بإيداعها بشكل مباشر فى حسابات البنوك الخاصة بالمواطنين المستفيدين والمنتفعين من هذه المساعدات.
موعد صرف المساعدة المقطوعة 1439 هجرياً
ولمن يسأل متي صرف المساعدة المقطوعة 1439 فكما أوضحت الوزارة بأن المساعدات المقطوعة سيتم صرفها للذين قاموا بالتقديم فى الشهور الآتة (2 – 3 – 4 – 5 – 6 ) لعام 1438, وتم بدأ صرف المساعدات منذ أمس وإلي اليوم يتم إيداع باقي المبالغ المالية فى حسابات المستفدين البنكية بشكل مباشر نظرا لكبر الدفعة هذه المرة.
وقد جاء ذلك وفقاً للقواعد المعنية التى قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بوضعها من قبل, والتى علي رأسها هو مدي الإحتياجية الخاصة بالفرد الذي قام بالتقدم والتسجيل فى المساعدة المقطوعة لهذه المساعدات التى تقدمها الوزارة, وبعدها يقوم برنامج الضمان الاجتماعي بتكملة الإجراءات ودراسة الحالات التى قامت بالتقدم للحصول علي المساعدات المقطوعة 1439, حتي يعمل علي تحديد الحالات الأكثر إحتياجاً بالفعل والتى سيتم صرف المساعداة المقطوعة لها, ومن ثم وضعها علي قوائم الإنتظار, وهنا علي بوابة “كابتن نيوز” نقدم لكم كافة الشروط اللازمة لكي يتم الحصول علي المساعدات المقطوعة, وإرفاق رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1439 هجريا.
الشروط اللازمة للحصول علي المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1439 هـ وروابط الاستعلام المباشرة
وفيما يخص الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للمساعدات المقطوعة قامت وزارة العمل السعودية بوضع عدداً من الشروط اللازمة للحصول علي المساعدة المقطوعة منها.
أولا: أن يكون عمر المتقدم للمساعدات المقطوعة يزيد عن 35 عاماً ولا يقل عن هذا السن.
ثانيا: يتم منح المساعدة المقطوعة وفقاً للأولية من حيث التقديم إليها ويتم ذلك بكل شفافية ودون التحيز لأي أحد.
ثالثا: المساعدات المقطوعة يتم منحها فقط للأسر التى يثبت بأنها أكثر إحتياجاً.
رابعا: أن لا يكون راتب المتقدمين للمساعدات المقطوعة يتجاوز الحد المانع للصرف.
خامسا: يمكن الحصول علي المساعدة المقطوعة مرة أخري بعد عام من تاريخ الحصول عليها أول مرة.
سادسا: يجب الأخذ فى الاعتبار بأن أقصي حد لمبالغ المساعدات المقطوعة هو 30000 ثلاثون ألف ريال سعودي ويتم تحديد قيمة هذا المبلغ وفقاً لأعداد الاسرة التى سيتم صرف المساعدات لها, ورواتب المتقدمين للحصول عليها.
سابعا: يمكن الاستعلان عن اسماء المستفيدين والمستفيدات من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي قامت وزارة العمل السعودية بتخصيصه لهذا بشكل رسمي من هنا.
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التعليقات
انا لي ٨ شهور ماجتني متى تجيني
مسجله ابنائي في الضمان من ١٠ شهور متى تنزل لهم المقطوعه
تستلم المقطوعه بعد سنه ونص من تاريخ التقديم
انا قدمت من عام ١٤٣٧ وللان مانزلت اكثر من سنتين ونص …
الله يجيب الخير .
السلام عليكم ورحمة الله يااخوان انا لأول مرة اقدم في المقطوعه وحسب ماسمعت أن الي أول مره يقدم ماتتأخر أكثر من أربعة أشهر لكن انا لي تقريبا 8اشهر اتمنى احد يفيدني
سلام عليكم انامن١٤٠٣٧/٤اليومن هذا ماشفتهاالله يعلم بحولي اناواولدي في شهررمضان الحمدالله علي كل حال
سؤالي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ولأدارة الضمان لماذا يتأخر الصرف من تاريخ التقديم لسنه كاملة مع العلم ان المتقدم استوفى الشروط اللازمة ورواتبهم اقل من ٣٠٠٠ نريد ذكر أسباب حقيقة فهولاء في ذمتكم ولايستحقون هذا التاخير لانهم في أمس الحاجه أرجو عمل دراسة لهذا الموضوع والرفع للمقام السامي أو لولي عهده لأتخاذ الإجراءات اللازمة منها اعادة تنظيم لاستلام الدفعات للمستحقين
ماسبب اخفاء تحديدتاريخ موعدصرف المقطوعه للفردبالسجل المدني
انا ماجاني شي مقدم من شهر 7
ماشي جاني ااا
انا لي ستة شهور ماجاني شي ربنا يجيب الخير
كم باقي ع الراتب التقعادمد
انا ماجاني شي ولاول مرة اقدم ولي الان تقريبا سنتين
سوال ليش عندما تسال احد العاملين في الاداره الضمان الاجتماعي وتسال عن شي يخصك كمثل المقطوعه يجيبك قايل انته اسمك مسجل في الكنبيوتر طيب انا اعرف ان اسمي مسجل ليش تتهرب من اسوال انا اقول متي بيصرف ليه المقطوعه تقول ليه اسمي في الكتبيوتر مسجل اجل مسجل فين اسمي في الجدار مثل اما انه لا يعرف الدخوال علي الكنبيوتر او معنده شهاده درسيه تاهله لذلك العلم تطور وليسى للاسخاص ذو خبره بصيطه او معنده المام بي توصيل المعلومه للمواطن لذالك نامل من المسولين اخذ القرار اصارم ووضع ذوي الخبره واتطوير في الموضيع وتعامل مع المراجع بي حكمه واتقان في العمل الي مكلف به من قبل المساولين احترمي وتقديري لكل العاملين وشكري لكم علي اتاحه الفرصه لنا حتي نبدي ارئانا حتي تتوصل لحل سريع وتخطي كل العقبات الماضيه سلام عليكم ورحمه اللخ وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي محمد البلادي. انا تقدمت بطلب المقطوعه من اول العام الماضي ولي عدد زوجتي وثلاث اولاد جميعنا ستة أشخاص افادني بأنني لا استحق كون راتب التقاعد خمسة آلاف ومائتين ريال. وحسب الشروط في طلب المقطوعه ان يكون الراتب خمسة آلاف ريال فقط لعدد ستة أشخاص. أخي الكريم هل الميتين ريال تحرمني من الموافقة على طلب المقطوعه بالرغم انه لدى زوجتان فهذا يعني أنه الحالات هذهي تستثنا عن شرط عدد سته أشخاص للأسرة المكون من أب وأم وأربعة أطفال. فهنا يفوق تعدد السكن في حالت زوجتان. ارجو من الله ثم من المسئولين أن يعيد النظر في دراسة هذي الملحوظ كونها هامه وتحرم المستفيدين الأحق استفادة لهذه المعونات من قبل ولاة الأمر لمواطنيها شكرآ للعموم
الرجاء من خلال الرابط هذا إعادة النظر ودراسة بعض الأنظمة والشروط في جميع إدارات الضمان الاجتماعي بالمملكة لكي تصحح بعض البنود ويستفيد منها جميع المستحقين لما يكون في مصلحة المواطن المستحق حسب توجيهات القيادة الرشيدة في عدلها وإيمانها ورحمتها لشعبها وان شاء الله يكون الأجر والثواب لمن يتولا هذهي المهام
ياخواني انا مقدم مقطوعه الضمان لجتماعي عام ١٤٣٨/٩/١٠ رمضان السابق ولن تجيلي هذي السنه ممكن تفيدوني
هذه رقم جوالي الي يقدر يفيدني الله يسعدكم ٠٥٣٦٦٦٨١٣٥
انا مقدمه على المقطوعه من شهر واحد وقالت لي الموظفه انه لازم انتظر ست شهور وللحين مانزلت لي كملت تسع شهور الان وش السالفه واذا استعلمت عن موعد صرفها بالسجل المدني يطلع لي اخر مقطوعه استلمتها قبل ثلاث سنوات . حكومتنا ماقصرو الله يخليهم لنا لكن هذا اهمال من الموضفات حسبي الله عليهن مع هالشهر الفضيل
السلام عليكم .. طال عمركم … أنا مقدم من شهر 11 / 1438 هـ و أكتشفت أنهم يتركونك إلى الشهر اللي بعده ويسجلونك ويقولون أنك مقدم من شهر 12 / 1438 هـ المهم إلى هذا الوقت و نحن في شهر الخير 9 / 1439 هـ لم ينزل لي شيء علما أنني من مستفيدي الضمان و الله يجيب اللي فيه الخير لنا ولكم
مقدمه سنه رمضان 1483 واللين الحين 1439 مانزلت ممكن تفيدوني وظروف جدآ صعبه
انا مقدم من شهر ٢ – ١٤٣٨ وللحين مانزلت لي المقطوعه مع العلم اول مره اقدم عليها ولم استلم اي شيء
اسباب عدم نزول الظمان شهر رمضان
عندي مساعدة سنة في الظمانة ولم ينزل لي ضمان ولا مكرمة الملك
انا مقدمه من شهر٧ وخلصت سنه ومانزلي شي
ام احمد….هل هذه هي المره الأولى على تقديمك المقطوعه.ام سبق لك ذلك
انا امقدم اول مره على المقطوعه
انا اول مره قادمة بتاريخ واحد ثمانيه
طيب اذا كان الواحد اول مره يقدم على المقطوعه كم وتنزال لحسابه من تاريخ تقديمه
الله معكم
طيب
مقدم من شهر 7 ~1438,, وللحين م نزل شي استفسرت بالضمان قالوا بعد سنتين تجيك.. ليش هالمماطله وتعطيل امور الخلق.. كرهتونا فيها والله
انا قدمت تاريخ 5/7/1439 أول مره أقدم عليها المقطوعة كم تأخذ وتنزل لي
قدمت المقطوعه برمضان اول مره اقدم متى تنزل
قدمت علي المساعده المقطوعه قبل سنه وثلاثه اشهر
الي الاان لم تصرف
انا مقدم على المقطوعة من نهاية شهر 8 لهذي السنة1439وسويت استعلام ماظهر لي شي.. اسئل ان يرزقني بنت الحلال الحمدلله عندي بيت ملك ولكن مقدرت اجمع تكاليف الزواج عمري 47 من سكان صامطة بجازان.. اسئل الله عزوجل من يساعدني ويتكفل بزواجي ان يرزقة من حيث لا يحتسب.. والله اني صادق والله على ما اقول شهيد.. ج/ 0501574516 ربي يسعدكم ويرزقني ويرزقكم عاجلآ غير آجل