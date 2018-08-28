رابط الاستعلام عن صرف إعانة التأهيل الشامل لشهر ذو الحجة 1439 بعد سحب الوزارة لتأدية الإعانات

كابتن نيوز – متابعة

خرجت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتصريحات جديدة خاصة بالمستفدين من التأهيل الشامل, إذ قامت بالإعلان عن سحب تأدية الإعانات الخاصة بمستفيدي إعانة التأهيل الشامل للشهر الهجري الجاري, ذو الحجة 1439, فى إطار تهميد الوزارة إلي صرف مبالغ التأهيل الشامل بعد 48 ساعة .

موعد صرف راتب التأهيل الشامل 1439

ومن خلال التصريحات الأخيرة للوزارة تم تحديد موعد إيداع وصرف اعانة مستفيدي التأهيل الشامل لشهر ذي الحجة 1439 هجرياً, إذ من المقرر بأن يتم صرفها فى مساء يوم الخميس المقبل الموفق 30/8/2018 ميلادياً, 19/12/1439 هجرياً.

كما أفادت الوزارة فى تلك التصريحات بأن صرف إعانات المستفيدين من البرنامج سيكون بأثر رجعي وذلك لبعض المستفيدين منه بعد إستكمال تحديث التقارير الطبية.

هذا وقد قامت “العمل والتنمية” بالتشديد علي جميع المستفيدين من الإعانات بضرورة القيام بتحديث التقارير الطبية الخاصة بهم بإستمرار وفقاً للحالة الصحية من حيث شدة الإعاقة حتي يتم التأكد من إستحقاق المستفيد لمبالغ صرف الاعانات فعلياً.

وفي إطار التسهيل علي المستفيدين قامت الوزارة بإتاحة خدمة الإستعلام من خلال الموقع الرسمي للوزارة, إذ يمكن الآن الإستعلام عن صرف إعانات التأهيل الشامل من خلال الولوج إلي الرابط الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

مبينة طريقة الاستعلام عن صرف الاعانات بأن يقوم المستفيد بإدخال رقم الهوية الوطمية الخاصة به ومن ثم رقمه وبعد ذلك يقوم بإختيار نوع الإعانة التى يريد الاستعلام عنها, إذ هناك نوعين من الإعانات “إعانة رعاية أيتام, وإعانة إعاقة” ومن ثم يقوم بكتابة كود التحقق الظاهر أمامه, أخيراً النقر علي أيقونة “عرض”, وبعدها سيكون بإمكانه الإطلاع علي مبالغ الاعانات التي تم صرفها له بظهور قوائم سجلات المدفوعات الشهرية الخاصة به.

وتعد تلك الإعانات هي أحد البرامج التى قامت الوزارة بإنشائها لإستهداف بعض الحالات من أصحاب الإعاقات والأيتام بالإضافة إلي ذوي الرعاية الإجتماعية بالسعودية, إذ خصصت الوزارة مبالغ ماليه يتم صرفها لهم بشكل دوري وحددت موعد صرف تلك الإعانة فى اليوم الـ”20″ من كل شهر هجري.

رابط الاستعلام عن صرف اعانات التأهيل الشامل

وبدورنا علي كابتن نيوز نوفر لكم رابط الاستعلام عن اعانة التأهيل الشامل لشهر ذي الحجة 1439 بالولوج إلي هذا الرابط.