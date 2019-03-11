استعلام عن المقطوعه : رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 برقم الطلب دفعة لشهر رجب 1440 .. متى توقع مواعيد نزول وايداع وصرف مساعدات الضمان الاجتماعي المقطوعة 1440

كابتن نيوز – آخر اخبار المساعدة المقطوعة 1440 – متابعات
أفادت “التنمية الاجتماعية” عن تصديقها لـ صرف المساعدة المقطوعة 1440 دفعة شهر رجب لجميع المستفيدين والمستفيدات الذين قاموا بالتقديم علي طلبات المساعدات في الفترة ما بين 9-2-1439 هجريا إلي 24-3-1439 هجرياً. (تحديث جديد 3-11-2019)
أعلنت وزارة الضمان الاجتماعي بياناً مؤخراً يفيد بإتمام صرف معاشات الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين بالإضافة إلي صرف بدل غلاء المعيشة لشهر جماد الأول 1440 في السابع من يناير الجاري 2019 ميلادياً. (تحديث جديد 3 يناير 2019)
بعدما صرحت وزارة العمل والتنمية مؤخراً عن ايداع وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة 1440 لجميع مستفيدي البرنامج الذين قاموا بتقديم طلباتهم فى شهر 9 و 10 من العام الهجري 1440, يبحث العديد الآن عن رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1440, وآخرين ينتظرون دورهم في صرف المبالغ لهم, وسنواليكم بجديد الأخبار بخصوص هذا الشأن. (تحديث جديد 12-11-2018).
وذلك بعد البشري لجميع منتظري صرف المساعدة المقطوعة 1440 , أوضحت الوزارة السعودية “العمل والتنمية” بأنها ستقوم بإسئناف عمليات صرف مبالغ الضمان الاجتماعي المقطوعة لدفعة شهر ربيع الأول 1440 فى خلال يومين, والمستفيدين من هذه الدفعة سيكونوا المستفيدين الذين قاموا بتقديم الحصول علي المساعدات المقطوعة فى شهر 9/1438 هجريا, سيجدوا بأن حالتهم فى موقع استعلام صرف المساعدات المقطوعة المرفق فى آخر المقال تغيرت إلي قائم.(تحديث جديد 7-11-2018).
مع قدوم صباح الأربعاء الماضي خرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالبلاد السعودية بتصريح جديد لها, أفادت فيه بأنها علي وشك إيداع دفع جديدة من مبالغ المساعدات المقطوعة 1440 وسيكون ذلك لعدد من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1440 هجرياً, ولجميع منتظري دعم مبالغ المساعدة المقطوعة نوفر لكم عبر “كابتن نيوز” رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 لشهر صفر. (تحديث)
جدير بالذكر وبالتزامن مع الإعلان الأخير لوزارة العمل ولتنمية الاجتماعية بأنها بدأت بمباشرة إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة المالية لجميع مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين تم تسجيلهم فى القوائم الخاصة بالإنتظاروالذين تمت الموافقة عليهم من قبل الضمان الاجتماعي بأن يكون موعد صرف المساعدة المقطوعة دفعة شهر رمضان 1439 اليوم, سنتابعكم بالتفاصيل.
إذ صرحت الوزارة بأنها ستقوم بصرف مبالغ المساعدات المقطوعة فى خلال الأيام القليلة القادمة وستكون هذه الدفعة لجميع المستفيدين الذين قاموا بتقديم طلبات المقطوعة بداية من التاريخ 15 رجب إلي 15 شعبان من العام الهجري 1438.
وكما عودناكم علي “كابتن نيوز” نقدم لكم آخر المستجدات الخاصة بصرف المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1439 هجرياً, إذ خرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية فى تصريح جديد لها مؤخراً, وأعلنت خلاله عن أسماء دفعة جديدة من المستفيدين والمستفيدات من برنامج المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1439 هـ, وأفادت خلال هذا التصريح بأن تلك المساعدات تم القيام بإيداعها بشكل مباشر فى حسابات البنوك الخاصة بالمواطنين المستفيدين والمنتفعين من هذه المساعدات.
متي موعد صرف المساعدات المقطوعة 1440
ولمن يسأل متي صرف المساعدة المقطوعة 1439 فكما أوضحت الوزارة بأن المساعدات المقطوعة سيتم صرفها للذين قاموا بالتقديم فى الشهور الآتة (2 – 3 – 4 – 5 – 6 ) لعام 1438, وتم بدأ صرف المساعدات منذ أمس وإلي اليوم يتم إيداع باقي المبالغ المالية فى حسابات المستفدين البنكية بشكل مباشر نظرا لكبر الدفعة هذه المرة.
وقد جاء ذلك وفقاً للقواعد المعنية التى قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بوضعها من قبل, والتى علي رأسها هو مدي الإحتياجية الخاصة بالفرد الذي قام بالتقدم والتسجيل فى المساعدة المقطوعة لهذه المساعدات التى تقدمها الوزارة, وبعدها يقوم برنامج الضمان الاجتماعي بتكملة الإجراءات ودراسة الحالات التى قامت بالتقدم للحصول علي المساعدات المقطوعة 1439, حتي يعمل علي تحديد الحالات الأكثر إحتياجاً بالفعل والتى سيتم صرف المساعداة المقطوعة لها, ومن ثم وضعها علي قوائم الإنتظار, وهنا علي بوابة “كابتن نيوز” نقدم لكم كافة الشروط اللازمة لكي يتم الحصول علي المساعدات المقطوعة, وإرفاق رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1439 هجريا.
الشروط اللازمة للحصول علي مبالغ المساعدات المقطوعة محرم 1440 هـ وروابط الاستعلام المباشرة
وفيما يخص الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للمساعدات المقطوعة قامت وزارة العمل السعودية بوضع عدداً من الشروط اللازمة للحصول علي المساعدة المقطوعة منها.
أولا: أن يكون عمر المتقدم للمساعدات المقطوعة يزيد عن 35 عاماً ولا يقل عن هذا السن.
ثانيا: يتم منح المساعدة المقطوعة وفقاً للأولية من حيث التقديم إليها ويتم ذلك بكل شفافية ودون التحيز لأي أحد.
ثالثا: المساعدات المقطوعة يتم منحها فقط للأسر التى يثبت بأنها أكثر إحتياجاً.
رابعا: أن لا يكون راتب المتقدمين للمساعدات المقطوعة يتجاوز الحد المانع للصرف.
خامسا: يمكن الحصول علي المساعدة المقطوعة مرة أخري بعد عام من تاريخ الحصول عليها أول مرة.
سادسا: يجب الأخذ فى الاعتبار بأن أقصي حد لمبالغ المساعدات المقطوعة هو 30000 ثلاثون ألف ريال سعودي ويتم تحديد قيمة هذا المبلغ وفقاً لأعداد الاسرة التى سيتم صرف المساعدات لها, ورواتب المتقدمين للحصول عليها.
رابط الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440
سابعا: يمكن الاستعلان عن اسماء المستفيدين والمستفيدات من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي قامت وزارة العمل السعودية بتخصيصه لهذا بشكل رسمي من هنا.
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التعليقات
انا مقدم من شهر 6 ع1439 والي الان لم ينزل لي شي ولا اعرف حتى رقم طلب
انا مقدم من ربيع الأول ١٤٣٩ و حسبو اني مقدم بعدها ب٣ اسهر وكملت سنة و لا جاني شي
انا مقدم على المقطوعة الي الحين سنه
انا مقدم على المقطوعة الي الحين سنه 0531089612 اول مرة تقديم على المقطوعة بعض الناس مقدمون اسبوع وتنزله بعد عشرة أيام انا مخذت مقطوعه من قبل اول مرة تقديم على المقطوعة
السلام عليكم انا مقدم في شهر ١……١٤٤٠ ومانزل شي للان وعلماً باني اول مره اقدم ع المقطوعه افيدوني جزاكم الله خير
استعلمت عن مساعدة مقطوعة برقم الطلب النتيجة غير محدد تشير إلى مراحل المساعدة أما عن حالة قائم ومسقط ومنتظر غير موجودة آخر شي ملاحظات
انا قدمت عليها بتاريخ 26/12//1439
واخر مقطوعه استلمتها بتاريخ
متى تنزل لي افيدوني 18/9/1438
السلام عليكم…أنا اخر مقطوعه استلمتها بتاريخ 18/9/1438هـ
وقدمت عليها بتاريخ
26/12/1439هـ
متى المتوقع تنزل لي ياريت تفيدوني يجزاكم خير الجزاء ارجوكم كل مره ارسل تعليق ماتجاوبوني😔😢
ان شاء الله بيكون الصرف بدايه شهر رجب
شهر 7
الصبر مفتاح الفرج
الصبر جميل
أهلي مقدمين يوم 19/12/1438 متى يتم صرفها ويتم نزولها المقطوعة حقهم افيذوني جزاكم الله خير
السلام عليكم متى يصرفون سنه ١٤٣٨ شهر ١٠ و١١ وشكرا لكم
انا قدمت في 10 3 1439 ولا جاني شي ارجو الافاده
عندكم رابط التقديم
مقدم في ١٤٣٨/١٠ لمن ينزل شي ومن مستفيدي الضمان غير قادر على العمل ولادخل غير الضمان ولاسكن الشكوىللة
لقد صرفت ليه اول ماقدمت 1438 3اشهر وهي على حسابي
والدفعه الثانية لازم اقدم من جديد ولا كيف
او فيها تحديث
ولا امر عليهم ارفع طلب جديد
افيدوني وجزاكم الله خير الجزاء
وهذا رقمي بالواس اب
ياليت تخدموني برساله واس اب
واكون لكم من الشاكرين
انا مقدمه شهر ٥ /1439 متى تنزل ألمساعده المقطوعه ظروفي صعبه جدا مطلقه ارجوا النظر في امري
انا مقدم ٢١/٢/١٤٣٩ متي تنزل رحم الله والديكم
السلام عليكم. انا مقدمه بشهر ١٠ ..عام ١٤٣٩ومتى تنزلي وربي محتاجتها
السلام عليكم
انا مقدمه على المقطوع
وانا اعيل سته اطفال وكثرت ديوني ومالي سند بعد الله غير أولادي واكبرهم تعبان بالكبد وانا أملي بالله ثم بسموكم الكريم لتعجيل لي بالمساعدة الله يعلم بحالي أو انظر في ظروفي وهذا رقمي ٠٥٥٦١٣٣٢٥٢
انا اخر استلامي للمساعده المقطوعه 1438/5/18 ولم ينزل في حسابي شي مع العلم اني مستوفي الشروط
افيدوني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا مقدم على المقطوعة من شهر ٣/١٤٣٩ حتى تاريخ اليوم لم تنزل علما بأنني بدون وظيفة وعلي ايجار شقة ومستلزمات الحياة
انا لي سنتين بدون وظيفة
يعلم الله بأنني بأمس الحاجة للمساعدة المقطوعة
ارجوا التكرم من وزير العمل النظر في موضوعي وتوجيه من يلزم بسرعة إنزال المساعدة
ولكم جزيل الشكر والعرفان
واللي مقدم في عام 1440
متى تنزل له
الله كريم
انا مقدم ولي سنتين ولاش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … أستلمت المقطوعة في شهر شعبان عام 1438 متى تنزل لي
واللي مقدم شهر رجب/١٤٣٩ متى تنزل له
انا لي سنتين انتظر م نزل لي شي متى تنزل ي جماعه؟
أتصلي على هذا الرقم يفيدونك 19911 بالتوفيق..
بسم الله الرحمن الرحيم.
استلمت تاريخ ١٤٣٦
استلمت تاريخ ١٤٣٩
فقط لاغير
وأنا الآن عاطل من ١٤٢٩ إلي ١٤٤٠
بدون دخل
رقم البطاقة ١٠٤٦٤٤٦٦٨٦
تاريخ الميلاد 4/1/1400
سسلام عليكم ورحمه الله وبركاته…
اسعد الله مساكم بالخير ..
يااخوان استفسار بسيط..
انا مقدم على المساعده المقطوعه في بدايه شهر صفر 1440 .. توقعون متى تصرف المساعده المساعده المقطوعه للناس الي قدموا في شهر صفر 1440
على الخالق كل واحد ياخذ رزقه ونصيبه ننتظر والباقي على ارحم الراحمين
تلعب ومتحدي ولدحرب
يارب تنزل لي سنتين وانا انتظر
اناصارلي سنتين وشهر وللحين مافي
متي تنزل
انا قدمت بشهر 10 عام 1438 وللحين ماجاني شيء ولا اعرف كيف اتابعها من البيت ؟؟
اتصل ع هذاالرقم اخوي19911
اللي مقدم شهر 9سنه 1439متى موعد نزول المقطوعه
انا قدمت على المقطوعه لي سنه وعليها وما جاني شي مع انه اول مره اقدم عليها
النظام الجديد تنزل بعد سنه ونصف
الشهر هذا في ربيع اول راح تنزل للي مقدمين من نصف شعبان إلى نصف رمضان من عام ١٤٣٨
كل شخص يحسب سنه ونصف بالضبط من تاريخ التقديم والله ييسر لنا ولكم
والله المقطوعه صارت تتأخر مع اني اول مره اقدم كان تنزل بعد 3شهور الحين وين تجلس شهور وسنه اوسنتين الين تجيك مقدم من شهر واحد الماضي والحين في شهر اثنين من السنه الجديده ليا سنه وشهر ولاشفت شي
متى تنزل والله تعبنا من كلام متى تنزل على الله بس مافي غير الصبر
السلام عليكم قدمت للمساعد المقطوعه
بتاريخ 1/2/1439
لاتعليق
انا قدمت عام 1438 شهر9 متى تجى
تكفون قولي لي متى ينزل لي أنا مقدمه بشهر ٥عام ١٤٣٩
تنزلك بشهر 12/1440
انامقدم في شهر4/1439متى تنزل