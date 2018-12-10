رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 برقم الطلب دفعة شهر دفعة ربيع الثاني 1440 .. متي مواعيد نزول و صرف المساعدات الضمان الاجتماعي المقطوعة 1440

كابتن نيوز – متابعة

بعدما صرحت وزارة العمل والتنمية مؤخراً عن ايداع وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة 1440 لجميع مستفيدي البرنامج الذين قاموا بتقديم طلباتهم فى شهر 9 و 10 من العام الهجري 1440, يبحث العديد الآن عن رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1440, وآخرين ينتظرون دورهم في صرف المبالغ لهم, وسنواليكم بجديد الأخبار بخصوص هذا الشأن. (تحديث جديد 12-11-2018).

وذلك بعد البشري لجميع منتظري صرف المساعدة المقطوعة 1440 , أوضحت الوزارة السعودية “العمل والتنمية” بأنها ستقوم بإسئناف عمليات صرف مبالغ الضمان الاجتماعي المقطوعة لدفعة شهر ربيع الأول 1440 فى خلال يومين, والمستفيدين من هذه الدفعة سيكونوا المستفيدين الذين قاموا بتقديم الحصول علي المساعدات المقطوعة فى شهر 9/1438 هجريا, سيجدوا بأن حالتهم فى موقع استعلام صرف المساعدات المقطوعة المرفق فى آخر المقال تغيرت إلي قائم.(تحديث جديد 7-11-2018).

مع قدوم صباح الأربعاء الماضي خرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالبلاد السعودية بتصريح جديد لها, أفادت فيه بأنها علي وشك إيداع دفع جديدة من مبالغ المساعدات المقطوعة 1440 وسيكون ذلك لعدد من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1440 هجرياً, ولجميع منتظري دعم مبالغ المساعدة المقطوعة نوفر لكم عبر “كابتن نيوز” رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 لشهر صفر. (تحديث)

جدير بالذكر وبالتزامن مع الإعلان الأخير لوزارة العمل ولتنمية الاجتماعية بأنها بدأت بمباشرة إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة المالية لجميع مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين تم تسجيلهم فى القوائم الخاصة بالإنتظاروالذين تمت الموافقة عليهم من قبل الضمان الاجتماعي بأن يكون موعد صرف المساعدة المقطوعة دفعة شهر رمضان 1439 اليوم, سنتابعكم بالتفاصيل.

إذ صرحت الوزارة بأنها ستقوم بصرف مبالغ المساعدات المقطوعة فى خلال الأيام القليلة القادمة وستكون هذه الدفعة لجميع المستفيدين الذين قاموا بتقديم طلبات المقطوعة بداية من التاريخ 15 رجب إلي 15 شعبان من العام الهجري 1438.

وكما عودناكم علي “كابتن نيوز” نقدم لكم آخر المستجدات الخاصة بصرف المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1439 هجرياً, إذ خرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية فى تصريح جديد لها مؤخراً, وأعلنت خلاله عن أسماء دفعة جديدة من المستفيدين والمستفيدات من برنامج المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1439 هـ, وأفادت خلال هذا التصريح بأن تلك المساعدات تم القيام بإيداعها بشكل مباشر فى حسابات البنوك الخاصة بالمواطنين المستفيدين والمنتفعين من هذه المساعدات.

متي موعد صرف المساعدات المقطوعة 1440

ولمن يسأل متي صرف المساعدة المقطوعة 1439 فكما أوضحت الوزارة بأن المساعدات المقطوعة سيتم صرفها للذين قاموا بالتقديم فى الشهور الآتة (2 – 3 – 4 – 5 – 6 ) لعام 1438, وتم بدأ صرف المساعدات منذ أمس وإلي اليوم يتم إيداع باقي المبالغ المالية فى حسابات المستفدين البنكية بشكل مباشر نظرا لكبر الدفعة هذه المرة.

وقد جاء ذلك وفقاً للقواعد المعنية التى قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بوضعها من قبل, والتى علي رأسها هو مدي الإحتياجية الخاصة بالفرد الذي قام بالتقدم والتسجيل فى المساعدة المقطوعة لهذه المساعدات التى تقدمها الوزارة, وبعدها يقوم برنامج الضمان الاجتماعي بتكملة الإجراءات ودراسة الحالات التى قامت بالتقدم للحصول علي المساعدات المقطوعة 1439, حتي يعمل علي تحديد الحالات الأكثر إحتياجاً بالفعل والتى سيتم صرف المساعداة المقطوعة لها, ومن ثم وضعها علي قوائم الإنتظار, وهنا علي بوابة “كابتن نيوز” نقدم لكم كافة الشروط اللازمة لكي يتم الحصول علي المساعدات المقطوعة, وإرفاق رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1439 هجريا.

الشروط اللازمة للحصول علي مبالغ المساعدات المقطوعة محرم 1440 هـ وروابط الاستعلام المباشرة

وفيما يخص الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للمساعدات المقطوعة قامت وزارة العمل السعودية بوضع عدداً من الشروط اللازمة للحصول علي المساعدة المقطوعة منها.

أولا: أن يكون عمر المتقدم للمساعدات المقطوعة يزيد عن 35 عاماً ولا يقل عن هذا السن.

ثانيا: يتم منح المساعدة المقطوعة وفقاً للأولية من حيث التقديم إليها ويتم ذلك بكل شفافية ودون التحيز لأي أحد.

ثالثا: المساعدات المقطوعة يتم منحها فقط للأسر التى يثبت بأنها أكثر إحتياجاً.

رابعا: أن لا يكون راتب المتقدمين للمساعدات المقطوعة يتجاوز الحد المانع للصرف.

خامسا: يمكن الحصول علي المساعدة المقطوعة مرة أخري بعد عام من تاريخ الحصول عليها أول مرة.

سادسا: يجب الأخذ فى الاعتبار بأن أقصي حد لمبالغ المساعدات المقطوعة هو 30000 ثلاثون ألف ريال سعودي ويتم تحديد قيمة هذا المبلغ وفقاً لأعداد الاسرة التى سيتم صرف المساعدات لها, ورواتب المتقدمين للحصول عليها.

رابط الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440

سابعا: يمكن الاستعلان عن اسماء المستفيدين والمستفيدات من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي قامت وزارة العمل السعودية بتخصيصه لهذا بشكل رسمي من هنا.

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