رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 برقم الطلب دفعة ربيع الأول 1440 متي مواعيد صرف المساعدات لمستفيدى الضمان الاجتماعي

الاستعلام عن المقطوعة، ضمن المتابعات الاخبارية والمستجدات المتعلقة بالمساعداة المقطوعة, أعلنت وزارة العمل والتنمية فى مساء أمس الأحد بأيداع وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة 1440 لجميع مقدمي طلبات المقطوعة فى شهر 9 و 10 من عام 1438 هجرياً. (تحديث جديد 12-11-2018).
وذلك بعد البشري لجميع منتظري صرف المساعدة المقطوعة 1440 , أوضحت الوزارة السعودية “العمل والتنمية” بأنها ستقوم بإسئناف عمليات صرف مبالغ الضمان الاجتماعي المقطوعة لدفعة شهر ربيع الأول 1440 فى خلال يومين, والمستفيدين من هذه الدفعة سيكونوا المستفيدين الذين قاموا بتقديم الحصول علي المساعدات المقطوعة فى شهر 9/1438 هجريا, سيجدوا بأن حالتهم فى موقع استعلام صرف المساعدات المقطوعة المرفق فى آخر المقال تغيرت إلي قائم.(تحديث جديد 7-11-2018).
مع قدوم صباح الأربعاء الماضي خرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالبلاد السعودية بتصريح جديد لها, أفادت فيه بأنها علي وشك إيداع دفع جديدة من مبالغ المساعدات المقطوعة 1440 وسيكون ذلك لعدد من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1440 هجرياً, ولجميع منتظري دعم مبالغ المساعدة المقطوعة نوفر لكم عبر “كابتن نيوز” رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 لشهر صفر. (تحديث)
جدير بالذكر وبالتزامن مع الإعلان الأخير لوزارة العمل ولتنمية الاجتماعية بأنها بدأت بمباشرة إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة المالية لجميع مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين تم تسجيلهم فى القوائم الخاصة بالإنتظاروالذين تمت الموافقة عليهم من قبل الضمان الاجتماعي بأن يكون موعد صرف المساعدة المقطوعة دفعة شهر رمضان 1439 اليوم, سنتابعكم بالتفاصيل.
إذ صرحت الوزارة بأنها ستقوم بصرف مبالغ المساعدات المقطوعة فى خلال الأيام القليلة القادمة وستكون هذه الدفعة لجميع المستفيدين الذين قاموا بتقديم طلبات المقطوعة بداية من التاريخ 15 رجب إلي 15 شعبان من العام الهجري 1438.
وكما عودناكم علي “كابتن نيوز” نقدم لكم آخر المستجدات الخاصة بصرف المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1439 هجرياً, إذ خرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية فى تصريح جديد لها مؤخراً, وأعلنت خلاله عن أسماء دفعة جديدة من المستفيدين والمستفيدات من برنامج المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1439 هـ, وأفادت خلال هذا التصريح بأن تلك المساعدات تم القيام بإيداعها بشكل مباشر فى حسابات البنوك الخاصة بالمواطنين المستفيدين والمنتفعين من هذه المساعدات.
موعد صرف المساعدات المقطوعة 1440
ولمن يسأل متي صرف المساعدة المقطوعة 1439 فكما أوضحت الوزارة بأن المساعدات المقطوعة سيتم صرفها للذين قاموا بالتقديم فى الشهور الآتة (2 – 3 – 4 – 5 – 6 ) لعام 1438, وتم بدأ صرف المساعدات منذ أمس وإلي اليوم يتم إيداع باقي المبالغ المالية فى حسابات المستفدين البنكية بشكل مباشر نظرا لكبر الدفعة هذه المرة.
وقد جاء ذلك وفقاً للقواعد المعنية التى قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بوضعها من قبل, والتى علي رأسها هو مدي الإحتياجية الخاصة بالفرد الذي قام بالتقدم والتسجيل فى المساعدة المقطوعة لهذه المساعدات التى تقدمها الوزارة, وبعدها يقوم برنامج الضمان الاجتماعي بتكملة الإجراءات ودراسة الحالات التى قامت بالتقدم للحصول علي المساعدات المقطوعة 1439, حتي يعمل علي تحديد الحالات الأكثر إحتياجاً بالفعل والتى سيتم صرف المساعداة المقطوعة لها, ومن ثم وضعها علي قوائم الإنتظار, وهنا علي بوابة “كابتن نيوز” نقدم لكم كافة الشروط اللازمة لكي يتم الحصول علي المساعدات المقطوعة, وإرفاق رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1439 هجريا.
الشروط اللازمة للحصول علي المساعدات المقطوعة محرم 1440 هـ وروابط الاستعلام المباشرة
وفيما يخص الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للمساعدات المقطوعة قامت وزارة العمل السعودية بوضع عدداً من الشروط اللازمة للحصول علي المساعدة المقطوعة منها.
أولا: أن يكون عمر المتقدم للمساعدات المقطوعة يزيد عن 35 عاماً ولا يقل عن هذا السن.
ثانيا: يتم منح المساعدة المقطوعة وفقاً للأولية من حيث التقديم إليها ويتم ذلك بكل شفافية ودون التحيز لأي أحد.
ثالثا: المساعدات المقطوعة يتم منحها فقط للأسر التى يثبت بأنها أكثر إحتياجاً.
رابعا: أن لا يكون راتب المتقدمين للمساعدات المقطوعة يتجاوز الحد المانع للصرف.
خامسا: يمكن الحصول علي المساعدة المقطوعة مرة أخري بعد عام من تاريخ الحصول عليها أول مرة.
سادسا: يجب الأخذ فى الاعتبار بأن أقصي حد لمبالغ المساعدات المقطوعة هو 30000 ثلاثون ألف ريال سعودي ويتم تحديد قيمة هذا المبلغ وفقاً لأعداد الاسرة التى سيتم صرف المساعدات لها, ورواتب المتقدمين للحصول عليها.
رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440
سابعا: يمكن الاستعلان عن اسماء المستفيدين والمستفيدات من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي قامت وزارة العمل السعودية بتخصيصه لهذا بشكل رسمي من هنا.
موضوعات متعلقة
موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440/1439 وايداع الضمان الاجتماعي المقطوعه لشهر محرم 1440 أخبار الضمان اليوم (محدث)
أنباء عن تقديم موعد صرف الرواتب قبل العيد
استعلام عن إعانة التأهيل الشامل عن شهر محرم 1440 بعد ايداع راتب شهر محرم 1440هـ
التعليقات
انا مقدم من قبل رمضان وتم قبولي للحصول علي المساعده حيث اني ادخل علي الرابط للاستعلام برقم الهويه الإيضاح لي بشئ ودمتم سالمين
والله حت انا لي سنه ونصف ولا جاشي. الله يجيب الخير
أنا مقدم من ٣/٣/١٤٣٩ ورقم الطلب3903287191 وفوجئت أثناء الاستعلام بأن طلبي مرفوض
انا عليى مرزوق الحربي
قدمة علي المقطوعه وجاتني رساله تم قبول طلبك ولاكن لم يصرف ليه شي الي حد الان ونا ليه سنه تقريبا واول مره اقدم .ارجومنكم الافاده شاكرا ومقدرا لكم
السلام عليكم انا قدمت على المقطوعه ١٤٣٦ وكنت اروح استفسر بالضمان وكان يقول الموضف أمورك طيبه انتضر وتنزل واكتشفت ١٤٣٨بشهر٨ ان الموضف الي رفاعلي المقطوعه مهو معتمدها وراح علي سنتين ونص من النتضار لاكن مقدر اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل عليهم انا حبيت انبهكم من المر هذا
متى موعد الصرف بالضبط للي مقدم في ٤/٨/١٤٣٨
متى موعد صرف المقطوعة استلمتها السنه التي مضت في ذي الحجة سنة ١٤٣٨
والله قد لي اربع سنوات ماجاني شيء حسبي الله ونعم الوكيل
انا مقدم ليا سنه وثلاثه أشهر وما جاني شي واول مره مقدم فيها ١١/٢٧
متي تنزل المقطوعه مقدم من رمضان ١٤٣٩ اجار بيت ولتزم الاسره ومتقاعدي
السلام عليكم..اخر موعد لي في استلام المساعده عام ١٤٣٥ متي يتنسني لي استلامها وانا والله يعلم في امس الحاجه ..ولست علي وظيفه…دخلي السكري الضمان.الذي يكفي لي انا وابني..الف ريال
السلام عليكم انا مقدمه للمقطوعه وداخله السنه 4 وم نزل لي شي وانا في أمس الحاجة افيدوني متى تنزل
قدمت في المسعده المقطوعه ما جاني شي
ان شالله تصرف شكرا الكم
اما مقدم اول مره من شهر 7 1439
ومانزلتي للان ممكن اعرف السبب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير
وأما أنا قدمت على المساعدة المقطوعة بتاريخ 1439/06/28 وأفيدوني الله يعطيكم العافيه متى انشاء الله تنزل هذه المقطوعة……
الله يجيب اللي فيه الخير كلن يرضى بنصيبه
كلنا منتظرين وعلى الله سبحانه وتعالى
متى تنزل المقطوعه
هل هي تنزل
انا مقدم على مساعدة مقطوعة
من شهر 28/8/1438 السنة الماضية ولم تنزل أي شئ فمتى موعد الصرف فافيدوني الله يجزيكم خير
انا مقدم بشهر 11 عام 1438 أول مرة وإلا الان مانزلت يعني لازم نطلبهم شحذه حسبي الله ونعم الوكيل
انا مخلد نشاط المطيري مقدم لي سنه تقريبا ولحد اليوم م نزل لي شي
أبشركم اليومين هذي بإذن الله راح يصرفون المتقدم في شهر ٨/١٤٢٨ الايام القليله القادمه
أبشركم اليومين هذي بإذن الله راح يصرفون المتقدم في شهر ٨/١٤٢٨ الايام القليله القادمه
طيب نبغى كلام واضح متى صرفها المقطوعه من غير لف ودوران انا صارلي سنه وشويه مستني ولا اجى شي
انامقدم في شهر4/1439متى تنزل
تكفون قولي لي متى ينزل لي أنا مقدمه بشهر ٥عام ١٤٣٩
انا قدمت عام 1438 شهر9 متى تجى
لاتعليق
السلام عليكم قدمت للمساعد المقطوعه
بتاريخ 1/2/1439
متى تنزل والله تعبنا من كلام متى تنزل على الله بس مافي غير الصبر
والله المقطوعه صارت تتأخر مع اني اول مره اقدم كان تنزل بعد 3شهور الحين وين تجلس شهور وسنه اوسنتين الين تجيك مقدم من شهر واحد الماضي والحين في شهر اثنين من السنه الجديده ليا سنه وشهر ولاشفت شي
النظام الجديد تنزل بعد سنه ونصف
الشهر هذا في ربيع اول راح تنزل للي مقدمين من نصف شعبان إلى نصف رمضان من عام ١٤٣٨
كل شخص يحسب سنه ونصف بالضبط من تاريخ التقديم والله ييسر لنا ولكم
انا قدمت على المقطوعه لي سنه وعليها وما جاني شي مع انه اول مره اقدم عليها
اللي مقدم شهر 9سنه 1439متى موعد نزول المقطوعه
انا قدمت بشهر 10 عام 1438 وللحين ماجاني شيء ولا اعرف كيف اتابعها من البيت ؟؟
متي تنزل
اناصارلي سنتين وشهر وللحين مافي
يارب تنزل لي سنتين وانا انتظر