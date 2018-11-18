رابط أبشر للتوظيف الإلكتروني لـ التقديم علي وظائف قوات الأمن الخاصة 1440 بالسعودية

خرجت الوزارة السعودية “الداخلية” بتصريح جديد لها مؤخراً أفادت فيه عن إحتياجها لـ “وظائف قوات الأمن الخاصة 1440” , ولهذا سيتم فتح باب القبول والتسجيل أمام المتقدمين علي وظيفيتن بأدارة قوات الامن الأمن الخاصة, الوظيفة الأولي هي “جندي أول” ومتاح التقديم لها للمتقدمين الحاصلين علي شهادة الدبلوم بمدة سنتين أو أكثر بعد مؤهل الثانوية العامة, والوظيفة الثانية برتبة “جندي” ومتاح التقديم لها للمتقدمين الحاصلين علي مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادله.

رابط أبشر للتوظيف الالكتروني

هذا وقد قامت رئاسة أمن الدولة بالإيضاح بأن الوظائف العسكرية المطروحة مؤخراً تم تخصيص رابط تقديم وظائف قوات الأمن الخاصة 1440 بالسعودية بالولوج إلي رابط أبشر للتوظيف, كما نوهت إدارة قوات الأمن الخاصة بأن العمل سيكون فى داخل الواحدة بقوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة فى الأعمال الميدانية.

موعد التقديم علي وظائف قوات الأمن الخاصة بالسعودية 1440

كما قامت رئاسة أمن الدولة بتحديد موعد بدء التقديم والتسجيل علي وظائف قوات الأمن الخاصة في السعودية 1440 برتبة (جندي أول – جندي) بأن يكون إعتباراً من اليوم الأحد, الموافق 10-3-1440, الموافق18-11-2018 ميلادياً, وتستمر عمليات القبول والتسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة بالسعودية 1440 إلي يوم الخميس الموافق 14-3-1440 هجرياً فى تمام العاشرة صباحاً.

شروط التقديم علي وظائف قوات الامن الخاصة 1440 الجديدة

كما بينت الادارة الشروط اللازم توافرها فى المتقدمين للقبول والتسجيل فى الوظائف المعلن عنها كالآتي:

1- علي المتقدمين بأن تكون جنسيتهم سعودية من حيث المنشأ والأصل, علي أن يتم إستثناء من نشأ مع ولي أمره فى أثناء أداء خدمتهم خارج أراضي البلاد السعودية.

2- أن تكون أعمار المتقدمين تتراوح ما بين الـ (17) إلي (30) سنة, بحيث لا تقل ولا تزيد عن ما تم ذكره.

3- ألا يكونوا متزوجين من جنسيه غير السعودية.

4- أن تكون الأطوال للمتقدمين لا تقل عن (170) سم.

5- ألا يكون المتقدم قد أدي خدمة قبل ذلك فى احد الجهات الحكومية السعودية.

6- علي المتقدمين التمتع بحسن السيرة والسمعة والسلوك, وألا يكون قد تم الحكم عليهم بحد شرعي أو في أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

7- ألا يكون المتقدم قد تم رفده سابقاً من أحد المعاهد العسكرية أو الكليات.

8- أن يكون المتقدم حاصل علي المؤهلات الدراسية المطلوبة, وألا تقل تقديراته عن جيد, وتكون دراسته إنتظاماً.

9- علي المتقدم ألا يكون مصاب بأي أمراض نفسية أو مصاب بالصرع بحيث يكون لائق طبياً.

10- يجب إجتياز الفحوصات الطبية اللازمة والمقابلة الشخصية, وجميع المراحل الخاصة بالقبول فى الوظائف.

كما نوهت بأن الإستمارات الغير مكتملة البيانات سيتم عندم النظر إليها, كما أن الطلبات تعتبر لاغية إذ تم إثبات عدم صحة البيانات المدونه بها, ولذلك شددت رئاسة أمن الدولة بان يتم ملئ الإستمارة بكل دقة وعناية.

وتقدم صحيفة “كابتن نيوز” رابط التقديم علي قوات الأمن الخاصة للعام الجاري 1440 عبر بوابة أبشر للتوظيف بالولوج إلي هذا الرابط.