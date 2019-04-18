هذه حقيقة تغيير موعد صرف حساب المواطن لمبالغ الدعم الشهري للمستفيدين المتداولة علي السوشيال ميديا

كابتن نيوز – متابعة

ضمن ما ورد من مستجدات أخبار حساب المواطن، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً تداول أخبار تفيد عن وجود نية لدي إدارة برنامج حساب المواطن بـ تغيير موعد صرف حساب المواطن إلي تاريخ 25 من الأشهر الميلادية.

ولكن كما تعودنا من حساب المواطن بمتابعة الجديد دائماً خرج مؤكدا في بيان جديد له أشار فيه إلي عدم صحة ما تم تداوله بشان تغيير مواعيد صرف البرنامج لدعم المستفيدين.

كما أشار الحساب إلي إنتظام وثبات مواعيد صرف حساب المواطن في المواعيد الحددة له نافياً جميع الأقاويل بعدم صحتها.

تجدر الإشارة إلي ان موعد صرف حساب المواطن الذي يصرف ويتم وإيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين المستحقين فيه هو تاريخ (10) من كل شهر ميلاديا، مع إمكانية أن يتأخر الصرف أو يتقدم بناءاً علي الأجازات الأسبوعية التى يمكن أن تصادف اليوم العاشر بالأشهر الميلادية.