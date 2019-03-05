فتح تقديم وظائف وزارة الصحة 1440 عبر رابط نظام جدارة الخدمة المدنية .. فتح التقديم علي الوظائف الصحية 1440 بدءا من الاحد

خرجت “وزارة الصحة” معلنة عن عدداً من الوظائف الصحية 1440 للرجال و للنساء في إعلان جديد لها اليوم الأحد 3 مارس 2019 ميلاديا، الموافق 26 جمادي الاخره 1440 هجرياً، وعن رابط التقديم في آخر المقال. (تحديث 3-3-2019).

جدارة الخدمة المدنية أعلنت عن فتح رابط تقديم وظائف وزارة الصحة 1440 بالمملكة العربية السعودية عبر رابط بوابة نظام جدارة الخدمة المدنية التوظيف, إذ خرجت وزارة الصحة السعودية في إعلان جديد لها اليوم, أوضحت فيه عن توفر 2171 وظيفة صحية شاغرة في السعودية.

موضحة بأن الوظائف الصحية المعلنة متوفرة فى عدداً من التخصصات الطبية لكلاً من الرجال والنساء من خريجي وخريجات المملكة العربية السعودية فقط.

وفيما يخص عملية المفاضلة بين المرشحين والمرشحات علي الوظائف الصحية 1440 ستتم بناءاً علي القواعد والضوابط التى سيتم إعلانها علي رابط تقديم الوظائف الصحية عبر نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني في خلال الساعات القليلة القادمة بالإضافة إلي توافر رابط التسجيل فى جدارة الخدمة المدنية وفقاً لما نص عليه إعلان وزارة الصحة الجديد.

هذا وقد شملت وظائف وزارة الصحة 1440 علي العديد من المهام الطبية تنوعت ما بين صيدلي وأخصائي وطبيب, إذ أن عدد الوظائف الشاغرة المطروحة قد بلغ 2171 وظيفة صحية فى السعودية, وسيتم نشر توضيحات اخري خلال الساعات المقبلة مما سيتم الإعلان به من بيانات علي موقع جدارة الخدمة المدنية بوابة التوظيف الالكترونية.

موعد تقديم وظائف وزارة الصحة 1440

هذا ومن المقرر بأن تستقبل وزارة الصحة طلبات التقديم علي وظائفها الشاغرة بدءاً من يوم الغد الأحد الموافق 25/11/2018 ميلادياً, الموافق 18-3-1440هجرياً, كما أوضحت الوزارة بأن رابط تقديم جدارة الخدمة المدنية علي وظائف وزارة الصحة سيتم إغلاقه بعد إسبوع من تاريخ الفتح.

تعليمات لازمة عند تقديم وظائف وزارة الصحة 1440

هذا ومن المقرر بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية عبر بوابة التوظيف الإلكتروني بنشر بيان يكشف الضوابط اللازمة للتقديم علي الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء, موضحه فيه الفئات المستهدفة للتعلين فى الوظائف الصحية 1440بالإضافة إلي التخصصات الطبية والمؤهلات, كما سننشر لكم رابط تقديم وظائف وزارة الصحة 1440 علي بوابة جدارة الخدمة المدنية.

رابط تقديم جدارة وظائف وزارة الصحة 1440

وتسهيلاً علي المتقدمين تنشر لكم صحيفة كابتن نيوز رابط التقديم علي بوابة جدارة عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الذي يجب أن يتم تسجيل حساب فيه وفتح حساب المستخدم لتسجيل البيانات, إذ علي من لديهم حساب علي جدارة بالفعل أن يتأكدوا من تحديث بيانات جدارة لإمكانية التسجيل علي الوظائف الشاغرة فى القطاعات الحكومية السعودية عبر هذا رابط جدارة 3 .

رابط جدارة لـ تقديم وظائف وزارة الصحة 1440 الجديدة

رابط التقديم علي الوظائف الصحية 1440 المطروحة اليوم الاحد 3 مارس 2019 هجرياً يمكن التقدم إليها عبر الولوج إلي هذا الرابط.