وزارة الدفاع تفتح رابط التقديم علي وظائف قوة الامن والحماية الخاصة 1440 عبر بوابة التجنيد الموحد

كابتن نيوز – متابعة

ضمن المتابعات المستمرة لآخر مستجدات أخبار الوظائف العسكرية السعودية 1440، خرجت وزارة الدفاع السعودية منذ قليل بتصريح جديد لها، أفادت فيه عن فتح رابط بوابة التنجيد الموحد والتقديم علي وظائف قوة الامن والحماية الخاصة 1440 لجميع السعوديين حاملي شهادات الثانوية التجارية والثانوية العامة.

كما بينت إدارة القبول والتسجيل في وزارة الدفاع 1440 أن الوظائف العسكرية الجديدة والمعلنة اليوم مقسمة ما بين رتبة جندي وجندي أول.

موعد التقديم علي تجنيد قوات الأمن والحماية الخاصة 1440

أوضحت الوزارة فتح باب التقديم علي الوظائف الشاغرة في التجنيد بداية من يوم الإثنين المقبل 8 ابريل 2019 ميلادياً، الموافق 3 شعبان 1440 هجرياً.

شروط التقديم علي وظائف قوة الأمن والحماية الخاصة 1440 في وزارة الدفاع السعودي

هذا وقد أوضحت الإدارة الخاصة بالقبول والتسجيل في الوازارة أن التقديم يتم فقط عبر بواب القبول والتجنيد الموحد البوابة الرسمية لوزارة الدفاع بناءاً علي عدداً من الشروط ، وهي كالآتي:

1- علي المتقدمين أن يكونوا ذو جنسية سعودية من حيث الأصل والمنشأ ، علي أن يتم إستثناء المتقدمين الذين نشأوا مع أولياء أمورهم أثناء أداء خدمة للدولة السعودية خارج أراضيها.

2- يجب أن يترواح عمر المتقدم بين (17 إلي 26) عاماً.

3- يجب علي المتقدمين ألا يكونوا متزوجين من جنسية غير الجنسية السعودية.

4- علي المتقدمين أن تكون أطوالهم متناسقة مع أوزانهم شريطة ألا يقل الطول عن (178) سم.

5- يجب أن يكون المتقدم لائق طبياً لأداء الخدمات العسكرية السعودية.

6- علي المتقدمين أن يكونوا حاصلين علي مؤهل الثانوية العامة.

7- يجب تمتع المتقدم علي الوظائف الشاغرة في وزارة الدفاع 1440 بسيرة وسلوك حسن، وألا يكون قد تم الحكم عليه سابقاً في جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

8- علي المتقدمين ألا يكونوا موظفين في أحد الجهات الحكومية، أو تم فصله من أحد القطاعات العسكرية.

9- يجب ألا يكون المتقدم قد سبق له وأن التحق بأداء الخدمة العسكرية السعودية.

10- يجب علي الفرد الفني أن تتوافر فيه المؤهلات المحددة في اللوائح التنفيذية.

11- يجب التمكن من إجتياز اخبارات اللياقة البدنية وإختبار التخصص، بالإضافة إلي النجاح في المقابلات الشخصية، وإختبارات القبول بناءاً علي الشروط المحددة.

رابط التقديم علي قوات الأمن والحماية الخاصة 1440 عبر بوابة التجنيد الموحد

وفيما يخص عملية التقديم علي التجيند فيمكن ذلك بكل سهولة عبر الولوج إلي رابط بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع عبر هذا الرابط.