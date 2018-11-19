تقديم وظائف قوات الأمن الخاصة 1440 فى رئاسة أمن الدولة عبر موقع أبشر للتوظيف JOBS.SA

كابتن نيوز – متابعة

متابعة لمستجدات اخبار وظائف قوات الأمن الخاصة 1440 بالمملكة العربية السعودية, أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتحها باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية بالرتب (جندي أول , جندي).

وظيفة جندي أول أمن متاحة لحملة الدبلومات التى مدتها عامين أو أكثر بعد مؤهل الثانوية العامة.

وظيفة جندي أمن متاحة لحملة مؤهل الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها.

موضحة بأن العمل سيكون فى الأعمال الميدانية داخل وحدات قوات الأمن الخاصة, وحددت مواعيد فتح القبول والتسجيل لوظائف قوات الأمن الخاصة علي موقع أبشر توظيف WWW.JOBS.SA فى الفترة من 10-3-1440 إلي 14-3-1440 هجريا.

موعد التقديم علي الوظائف الشاغرة فى قوات الأمن الخاصة 1440

هذا ومن جهتها أوضحت إدارة القبول والتسجيل مواعيد التقديم علي وظائف قوات الامن الخاصة, علي يتم البدء فى قبول طلبات التقديم ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 10 ربيع الأول 1440 هجرياً لتستمر عمليات التقديم علي الوظائف بقوات الامن لمدة أربعة أيام إذ سيتم إغلاق باب القبول والتسجيل علي الوظائف فى الخميس الموافق 14 ربيع الأول 1440 هجرياً.

شروط التقديم علي وظائف قوات الامن الخاصة 1440 الجديدة

كما بينت الادارة الشروط اللازم توافرها فى المتقدمين للقبول والتسجيل فى الوظائف المعلن عنها كالآتي:

1- علي المتقدمين بأن تكون جنسيتهم سعودية من حيث المنشأ والأصل, علي أن يتم إستثناء من نشأ مع ولي أمره فى أثناء أداء خدمتهم خارج أراضي البلاد السعودية.

2- أن تكون أعمار المتقدمين تتراوح ما بين الـ (17) إلي (30) سنة, بحيث لا تقل ولا تزيد عن ما تم ذكره.

3- ألا يكونوا متزوجين من جنسيه غير السعودية.

4- أن تكون الأطوال للمتقدمين لا تقل عن (170) سم.

5- ألا يكون المتقدم قد أدي خدمة قبل ذلك فى احد الجهات الحكومية السعودية.

6- علي المتقدمين التمتع بحسن السيرة والسمعة والسلوك, وألا يكون قد تم الحكم عليهم بحد شرعي أو في أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

7- ألا يكون المتقدم قد تم رفده سابقاً من أحد المعاهد العسكرية أو الكليات.

8- أن يكون المتقدم حاصل علي المؤهلات الدراسية المطلوبة, وألا تقل تقديراته عن جيد, وتكون دراسته إنتظاماً.

9- علي المتقدم ألا يكون مصاب بأي أمراض نفسية أو مصاب بالصرع بحيث يكون لائق طبياً.

10- يجب إجتياز الفحوصات الطبية اللازمة والمقابلة الشخصية, وجميع المراحل الخاصة بالقبول فى الوظائف.

رابط تقديم وظائف قوات الامن الخاصة 1440 هـ

وتسهيلا علي المتقدمين والراغبين بالتسجيل فى قوات الأمن الخاصة وفرت الادارة رابط نظام أبشر للتوظيف لوزارة الداخلية موضحة بأن هذا هو الرابط الوحيد الذي يمكن من خلاله القبول والتسجيل فى الوظائف, كما شددت الإدارة أيضاً بوجوب تحري الدقة اللازمة فى البيانات والمعلومات المدخلة من حيث صحتها أثناء عملية التسجيل, مع العلم بأن الإدارة ستقوم بإستبعاد اي طلبات تخالف ذلك.

وتقدم صحيفة “كابتن نيوز” رابط التقديم علي قوات الأمن الخاصة للعام الجاري 1440 عبر بوابة أبشر للتوظيف بالولوج إلي هذا الرابط.