تقديم وظائف حرس الحدود 1440 لحملة مؤهلات الثانوية عبر بوابة أبشر للتوظيف

كابتن نيوز – متابعات

خرجت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ببيان جديد لها مؤخراً أعلنت خلاله عن فتح باب القبول والتسجيل فى وظائف حرس الحدود 1440 هجرياً, موضحة فى تصريحها الأخير قبيل ساعات من الآن, بأن الوظائف الشاغرة لديها لعدد من الرتب وهي (رتبة جندي سائق, ورتبة جندي دوريات برية وبحرية).

هذا وقد حددت وزارة الداخلية السعودية موعد التقديم علي الوظائف الشاغرة فى حرس الحدود للعام الهجري 1440, إذ أوضحت بأن طلبات التسجيل سيتم إستقبالها إعتباراً من التاريخ 18-3-1440 هجريا وسيتم اغلاق باب التسجيل فى وظائف قوات حرس الحدود العسكرية 1440 فى التاريخ 22-3-1440 هجرياً, موضحة بأن التقديم متاح فقط عبر بوابة أبشر للتوظيف الرسمية التابعة لوزارة الداخلية.

وظائف حرس الحدود 1440 العسكرية



وتسهيلاً علي الراغبين بالتقدم إلي وظائف حرس الحدود 1440 المعلنة يمكنهم التقدم عبر رابط تقديم وظائف حرس الحدود 1440 من هنا.

وفيما يخص الشروط اللازمة التى أوضحتها وزارة الداخلية فقد لخصتها فى الآتي:

علي المتقدم أن يكون سعودي الجنسية من حيث المنشأ والأصل علي أن يستثني من ذلك من نشأء مع ولي أمره خارج اراضي السعودية, كما يجب بأن يكون المتقدم علي وظائف حرس الحدود المعلنة أن يتمتع بحسن السير والسلوك, ولم يسبق أن تعين فى أية وظائف مدنية أو حكومية خاضة للنظام العسكري السعودي, وأثناء التقديم يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم سارية, وأن يترواح عمر المتقدملشغل الوظائف المعلنة بين (17 إلي 30) عاما لا يزيد ولا ينقص عن هذا السن, علي أن يكون طول المتقدم 170 سم بالنسبة لأصحاب الكفاءات المتوسطة, و 168 سم للمتقدمين حاملي مؤهل الثانوية العامة, كما علي المتقدم أن ينجح فى إختبارات اللياقة البدنية والمقابلة الشخصية والفحوصات الطبية اللازمة.

رابط تقديم حرس الحدود 1440

تجدر الإشارة إلي أنه تم الإعلان عن مواعيد فتح باب القبول والتسجيل تقديم حرس الحدود 1440 إعتبار من يوم الإثنين الموافق 18-3-1440 إلي الجمعة المقبلة 22-3-1440.