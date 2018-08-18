إيضاح مسألة تقديم الرواتب قبل العيد 1439 ومتي موعد صرف رواتب لهذا الشهر أغسطس 2018 للعاملين والموظفين فى السعوديه

كابتن نيوز – متابعات
لا يتبقي سوي ليال معدودة ونستقبل ايام مباركه عندما يحل علينا عيد الاضحي المبارك 1439 هجريا ويبدأ الأهالي والأصدقاء والأحباب بزيارة بعضهم البعض ويقوم الكثير من المقتدرين ماليا بذبح الاضاحي وتلبس الأطفال لبسها الجديد وتملأ الفرحة أذهان الجميع.
وبالتزامن مع هذا قام العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية بالمطالبة بأن يتم تقديم موعد صرف راتب شهر اغسطس الجاري لكي يتمكنوا من شراء الأضاحي وما تحتاجه الأسر السعودية فى عيد الاضحي 1439.
تقديم الرواتب قبل العيد 1439
وفى إطار متابعتنا المستمرة علي “كابتن نيوز” لكافة مستجدات أخبار السعودية, ورد إلينا أخبار عن إنتظار العاملين فى السعودية قراراً من القيادة السعودية الرشيدة بشأن مطالبهم بتقديم موعد الرواتب تزامناً مع إقتراب موعد عيد الاضحي, خاصة بعدما قامت القيادة السعودية الرشيدة “الملك سلمان بن عبد العزيز” خادم الحرمين الشريفين بإصدار توجيهات جديدة بتقديم موعد إجازة عيد الأضحي المبارك 1439 لموظفي الدولة السعودية.
وسبب هذه المطالب هو أن عيد الأضحي لهذا العام 1439 سيوافق يوم الثلاثاء الموافق 21 اغسطس 2018, وهذا الموعد يسبق موعد صرف رواتب شهر اغسطس للموظفين والعاملين فى السعودية بـ (6) ليالي, إذ كان من المقرر أن يتم صرفها فى السابع والعشرين من اغسطس الجاري.
متي موعد صرف راتب شهر اغسطس 2018
جدير بالذكر بأنه عادة ما يتم صرف الرواتب للعاملين والموظفين فى المملكة العربية السعودية فى 27 من كل شهر ميلادي علي أن يتم تقديم هذا الموعد أو تأجيله بيوم إذا توافق موعد الصرف مع موعد أي أجازات رسمية في البلاد.
موعد صرف الرواتب 2018/1439 في السعودية
وعن آخر التوجيهات الصادرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, خادم الحرمين الشريفين حفظه الله, هو توحيد موعد صرف الرواتب لجميع العاملين فى البلاد السعودية لتصرف فى السابع والعشرين من كل شهر ميلادي, بالإضافة إلي إصدار توجيه بالعمل علي توحيد كافة مواعيد فواتير الخدمات لتكون فى الأسبوع التالي بعد صرف الرواتب لموظفي وعاملي السعودية.
مغردون يطالبون بـتقديم الراوتب قبل العيد الكبير
فى الوقت الذي قام فيه بعض المغردون علي موقع التواصل الإجتماعي للتدوينات الصغيرة “تويتر” بتدشين وسم #تقديم_الرواتب_قبل_العيد, وهو الهاشتاج الذي احتوي عدد كبير من التغريدات للموظفين والعاملين فى السعودية بمطالبة تقديم صرف الرواتب حتي يتمكنوا من شراء جميع استلزمات العيد قبل الاجازة, ولكن علي الجهة الأخري قابل هذه المطالب معارضين لها موضحين سبب عدم موافقتهم بأن تقديم صرف راتب شهر اغسطس قبل العيد سيكون له تأثير سلبي علي دخل الأسر السعودية بعد العيد والفترة التى سينتظرونها قبيل صرف راتب الشهر التالي.
حقيقة تقديم صرف راتب أغسطس 2018
تجدر الاشارة إلي ان بعض المواقع والصحف قامت بتداول انباء عن تقديم الرواتب قبل العيد 1439 وصرف رواتب شهر اغسطس الجاري سيكون في الخميس الموافق 5/12/2018, ولكن لم يتم تأكيد هذه الاخبار حتي الان من اي مصادر رسميه، وصرحت بعض المصادر بأن تقديم صرف الرواتب لشهر اغسطس لا يزال تحت الدراسه ، ويجب عدم الالتفات لمثل هذه الاخبار اذ انه اذا كان هناك توجيه ملكي بذلك فسوف يتم نشره علي الموقع الرسمي السعودي للاخبار (واس).
وحتي الآن لم يتم إصدار أية قرارات رسمية تخص تغيير موعد صرف الرواتب فى السعودية, بالإضافة إلي عدم قيام وزارة المالية السعودية بالتعليق علي التساؤلات التى يقوم بها مواطني البلاد فيما يخص هذا الشأن والتى يتم نشرها علي مواقع التواصل الإجتماعية المختلفة, ولكن هناك متفائلين كثيرين وتوقعات بأن يتم إصدار قرار يفيد بتقديم موعد صرف الرواتب قبل العيد الكبير. (تحديث)
قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالإقدام علي تصريح هام لجميع المستفيدين عندما قامت بإصدار قرار بتقدير صرف الرواتب قبيل قدوم عيد الأضحي المبارك لهذا العام 1439/2018 الذي من المقرر بأن يكون أول أيامه الثلاثاء المقبل, إذ قامت يوم الخميس بإيداع مبالغ المعاشات التقاعدية الخاصة برواتب شهر اغسطس الجاري فى حسابات جميع المستفيدين من الخدمات الخاصة بها والبالغ عددهم 890000 مستفيد, إذ كان من المقرر بأن يتم الصرف لهم في الخامس والعشرين من نفس الشهر. (تحديث)
وحتي الآن لم تقوم أي من الوزارات “المالية, الخدمة المدنية, القطاعات العسكرية, بالإعلان عن أي تغيير فى مواعيد صرف رواتب شهر اغسطس للمنسوبين لها, والتى من المقرر أن يتم صرفها فى السابع والعشرين من هذا الشهر, وهو اليوم الذي سيبدأ فيه الدوام بعد إنتهاء فترة إجازة العيد الكبير. (تحديث)
يذكر بإن القيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية قامت فى العديد من المرات بتغير موعد صرف الرواتب فى عيد الفطر المبارك أو عيد الاضحي, إذ كثيراً ما صرفت الرواتب قبيل قدوم العيدين بهدف توفير السيولة اللازمة لمواطني السعودية لشراء المستلزمات المناسبة للأعياد. (تحديث)
التعليقات
مازلنا منتظرين .. هل تتوقعوا فعلا تتقدم ي جماعة ولا صعب
يارب انت الرزاق ..تكفون يااهل الخير
فيه اسرة محتاجة ويشهدالله علي ..
مكونة من 5 اطفال وام عاطلة واب عاطل…
الي يقدر يتواصل على هذا الرقم ي0581358187
والله يجزاه خير ويعطيه مايتمنى..
احد يرد علي جعله مايحتاج
شكرا كابتن نيوز دايما بنعرف الحقيقة منكم .. فعلا في مواقع كتير صرحت بكذا والآن مازال الخبر مجرد مطالب .. يارب خادم الحرمين الشريفين يصدر توجيه ونتبشر منكم
بصراحة نزوله قبل العيد شي طيب ، ولكن الاطيب والافضل قبل المدارس ….
الله كريم
نبي رواتب نبي نعيد والا مرايح نراوح لشيباناوعجايزنا
قبل العيد. أطيب ترى الاجتك دراهم عيد
الدراهم من مفاتيح السعاده يزينها لأصرت معيد بدون طفره
ان شاءالله ينزل الراتب قبل العيد
ياااارب
اذا حصل شي من المستجدات علمونا 🤧🤕
انشا اللة انهم ينزلونه قبل العيد الاضحى
يا الله يا كريم
يالله ياكريم
الحمد لله على كل حال
معندك احد
رساله الى المسئول
ارجوا تقديم الرواتب لشراء ضحايا واغراض العيد
للحين مانزل شي اليوم الخميس١٢/٥
ياحي ياقيوم ينزلونها
يارب ترزقنا من واسع فضلك
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
كل عام وانتو طيبين
عندي خبر طيب مع ذالك نسبته صحته 89في 100 انه بينزل يوم الاثنين الجاي ان شاء الله
20/08/2018 وشكرا ولا تنسوني كل واحد شاف هذه الرساله يحول لي 50ريال فقط
رساله الى المسئول
السلام عليكم
لو يرجع الراتب بالهجري مخصوم منه فرق الراتب إلى يتم توفيره كل كم سنه بس نرجع للهجرة أفضل
ياجماعه في راتب شي والله مطفر 49ريال فقط😂😂
طيب واللي مانزل لهم التقاعد يوم الخميس ليش
ان شاء الله تنزل الرواتب يارب قبل العيد..