إيضاح مسألة تقديم الرواتب قبل العيد 1439 ومتي موعد صرف رواتب لهذا الشهر أغسطس 2018 للموظفين والعاملين فى السعودية

كابتن نيوز – متابعات

لا يتبقي سوي ليال معدودة ونستقبل ايام مباركه عندما يحل علينا عيد الاضحي المبارك 1439 هجريا ويبدأ الأهالي والأصدقاء والأحباب بزيارة بعضهم البعض ويقوم الكثير من المقتدرين ماليا بذبح الاضاحي وتلبس الأطفال لبسها الجديد وتملأ الفرحة أذهان الجميع.

وبالتزامن مع هذا قام العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية بالمطالبة بأن يتم تقديم موعد صرف راتب شهر اغسطس الجاري لكي يتمكنوا من شراء الأضاحي وما تحتاجه الأسر السعودية فى عيد الاضحي 1439.

تقديم الرواتب قبل العيد الكبير 1439

وفى إطار متابعتنا المستمرة علي “كابتن نيوز” لكافة مستجدات أخبار السعودية, ورد إلينا أخبار عن إنتظار العاملين فى السعودية قراراً من القيادة السعودية الرشيدة بشأن مطالبهم بتقديم موعد الرواتب تزامناً مع إقتراب موعد عيد الاضحي, خاصة بعدما قامت القيادة السعودية الرشيدة “الملك سلمان بن عبد العزيز” خادم الحرمين الشريفين بإصدار توجيهات جديدة بتقديم موعد إجازة عيد الأضحي المبارك 1439 لموظفي الدولة السعودية.

وسبب هذه المطالب هو أن عيد الأضحي لهذا العام 1439 سيوافق يوم الثلاثاء الموافق 21 اغسطس 2018, وهذا الموعد يسبق موعد صرف رواتب شهر اغسطس للموظفين والعاملين فى السعودية بـ (6) ليالي, إذ كان من المقرر أن يتم صرفها فى السابع والعشرين من اغسطس الجاري.

تعرف علي موعد صرف راتب شهر اغسطس 2018

جدير بالذكر بأنه عادة ما يتم صرف الرواتب للعاملين والموظفين فى المملكة العربية السعودية فى 27 من كل شهر ميلادي علي أن يتم تقديم هذا الموعد أو تأجيله بيوم إذا توافق موعد الصرف مع موعد أي أجازات رسمية في البلاد.

موعد صرف الرواتب 2018/1439 فى السعودية

وعن آخر التوجيهات الصادرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, خادم الحرمين الشريفين حفظه الله, هو توحيد موعد صرف الرواتب لجميع العاملين فى البلاد السعودية لتصرف فى السابع والعشرين من كل شهر ميلادي, بالإضافة إلي إصدار توجيه بالعمل علي توحيد كافة مواعيد فواتير الخدمات لتكون فى الأسبوع التالي بعد صرف الرواتب لموظفي وعاملي السعودية.

مغردون يطالبون بـتقديم الراوتب قبل العيد الكبير

فى الوقت الذي قام فيه بعض المغردون علي موقع التواصل الإجتماعي للتدوينات الصغيرة “تويتر” بتدشين وسم #تقديم_الرواتب_قبل_العيد, وهو الهاشتاج الذي احتوي عدد كبير من التغريدات للموظفين والعاملين فى السعودية بمطالبة تقديم صرف الرواتب حتي يتمكنوا من شراء جميع استلزمات العيد قبل الاجازة, ولكن علي الجهة الأخري قابل هذه المطالب معارضين لها موضحين سبب عدم موافقتهم بأن تقديم صرف راتب شهر اغسطس قبل العيد سيكون له تأثير سلبي علي دخل الأسر السعودية بعد العيد والفترة التى سينتظرونها قبيل صرف راتب الشهر التالي.

حقيقة تقديم صرف راتب اغسطس 2018

تجدر الاشارة إلي ان بعض المواقع والصحف قامت بتداول انباء عن تقديم الرواتب قبل العيد 1439 وصرف رواتب شهر اغسطس الجاري سيكون في الخميس الموافق 5/12/2018, ولكن لم يتم تأكيد هذه الاخبار حتي الان من اي مصادر رسميه، وصرحت بعض المصادر بأن تقديم صرف الرواتب لشهر اغسطس لا يزال تحت الدراسه ، ويجب عدم الالتفات لمثل هذه الاخبار اذ انه اذا كان هناك توجيه ملكي بذلك فسوف يتم نشره علي الموقع الرسمي السعودي للاخبار (واس).

حتي الآن لم يتم إصدار أية قرارات رسمية تخص تغيير موعد صرف الرواتب فى السعودية, بالإضافة إلي عدم قيام وزارة المالية السعودية بالتعليق علي التساؤلات التى يقوم بها مواطني البلاد فيما يخص هذا الشأن والتى يتم نشرها علي مواقع التواصل الإجتماعية المختلفة, ولكن هناك متفائلين كثيرين وتوقعات بأن يتم إصدار قرار يفيد بتقديم موعد صرف الرواتب قبل العيد الكبير. (تحديث)