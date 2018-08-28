طريقة ورابط تحديث بيانات نظام جدارة للتوظيف 2018/1439 على موقع وزاره الخدمه المدنيه الرسميه

متابعة لاخر المستجدات الاخبارية بالمملكة العربية السعودية، خرجت وزارة الخدمة المدنية السعودية بتصريحات جديدة مساء اليوم، الأحد، الموافق 19 اغسطس 2018, إذ قامت خلال هذا التصريح بالإعلان عن لزوم تحديث البيانات في نظام جدارة لجميع المسجلين في النظام، مبينه اهميه هذه التحديثات لكي يضمن كافه المسجلين ان يدخلوا المفاضلات الوظيفية التي سيقوم “ جدارة “ بطرحها مستقبلا.

كما اعلنت الوزارة عن آخر موعد للقيام بتحديث البيانات علي نظام جدارة، موضحه بأن الثلاثاء الموافق 28 من شهر اغسطس الجاري للعام الميلادي 2018 هو آخر موعد يمكن لمسجلي النظام تحديث بياناتهم فيه، مشددة علي كافة خريجي وخريجات الجامعات الحرص علي تحديث البيانات الخاصه في الأوقات المحددة.

رابط موقع وزارة الخدمة المدنية “نظام جدارة” الرسمي

شرح طريقة التحديث للبيانات عبر نظام جدارة 1439

كما اوضحت وزارة الخدمة المدنية شرح طريقة تحديث البيانات في جدارة 1439/2018 رداً علي الذين يسألون كيف أحدث بياناتي فى نظام جدارة كالتالي:

اولا: الولوج إلي رابط الموقع الرسمي للنظام من هنا.

ثانيا: بعد تسجيل الدخول بنجاح سوف تلاحظون ظهور استيانه بها العديد من الاسئلة التي سيقوم النظام من خلالها بالعمل علي توثيق المعلومات الشخصيه لك، امثال السؤال عن الطول والوزن للمسجل والحاله الصحية له، كما سيتم سؤاله عن المهارات التي يتمتع بها المسجل واللغات الحاصل عليها كما هو مبين بالصورة ادناه:

ثالثا: وعلي المسجل او المسجله الالتزام بالاجابات علي كافة الاسئله المطروحخ في كافة الاقسام من الاستبانه من خلال القائمة المنسدلة ومن ثم النقر علي ايقونه حفظ، وبهذا تكون قد اكتملت عمليه التحديث كامله وبشكل صحيح.

رابط موقع البوابة لتحديث البيانات علي “بوابة نظام جدارة”

هذا وقد قامت الوزارة بتوفير رابط تحديث البيانات في نظام جدارة للتوظيف من خلال الولوج إلي هذا الرابط.