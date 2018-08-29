إعلان نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة العاشرة رابط الاستعلام عبر البوابة الرسمية للبرنامج

كابتن نيوز – متابعة

متابعة لآخر المستجدات الإخبارية بالمملكة العربية السعودية, قام البرنامج السعودي “حساب المواطن” بالإعلان عن صدور نتائج اهلية حساب المواطن الدفعة العاشرة لجميع المستفيدين منه, داعياً كافة المستفيدين والمستفيدات بالقيام بالدخول علي رابط البوابة الرسمية لبرنامج حساب المواطن علي الشبكة العنكبوتية للإستعلام عن حالة الأهلية بشكل مباشر.

كما جاوب البرنامج خلال هذا الإعلان عن الذين يرغبون بـ “معرفة حالة الأهلي لدورة الدفع الحالية (العاشرة)” موضحاً بأن علي جميع المستفيدين من حساب المواطن تسجيل الدخول إلي الحساب الخاص بهم علي البوابة الرسمية الخاصة بالبرنامج وبعد ذلك النقر علي أيقونة (دراسة الأهلية) وهي القائمة التى تضم ثلاث فئات للأهلية وهي :

فئات أهلية حساب المواطن

1- الفئة الأهلية الأولي حالة المستفيد والتابعين تكون (مؤهل).

2- الفئة الأهلية الثانية حالة المستفيد تكون (غير مؤهلون).

3- الفئة الأهلية الثالثة حالة المستفيد والتابعين تكون (لم يتم دراسة حالة الأهلية).

كما بين البرنامج بأن الحل للمستفيدين الذين ظهرت لهم (عدم الأهليه) هو الإطلاع علي السبب والعمل علي حله وذلك من خلال النقر علي الأيقونة التى تحمل العنوان (أسباب عدم الأهلية) ومن ثم القيام علي تقديم الإعتراض بعد إطلاعه علي الأسباب من خلال النقر علي أيقونة (تقديم إعتراض) علي بوابة حساب المواطن الرسمية.

كما قام البرنامج بالتأكيد علي أن النسبة الكبيرة من الدعم الذي سيتم توجيه إلي المستفيدين من البرنامج ستكون من نصيب الكهرياء, إذ تم تخصيص نسبة 35% من نسبة الدعم للكهرباء.

وفيما يخص أسباب إسقاط المستفيد من حساب المواطن, أوضح البرنامج بأن السبب وراء ذلك عدم قيام المستفيدين بذكر بيانات الدخل بشكل محدد وهو الأمر الذي يكون له تأثير مباشر علي الأهليه والإستحقاق لدعم حساب المواطن, ونشر حساب المواطن عدة تغريدات علي موقع التواصل الإلكتروني للتدوينات الصغيرة (تويتر) بأنه لحل مسأله حصول المستفيد علي “عدم اهليه” عليه القيام بتحديث البيانات التى تم اسقاط حسابه من الدعم بسببها, ومن ثم القيام بتقديم إعتراض, مشدداً بأنه يجب علي كافة المستفيدين من دعم حساب المواطن أن يقوموا بإختيار نوع ومصدر الدخل الصحيح بكل دقة, عبر موقع البرنامج الإلكتروني, والعمل علي تحديث بيانات الدخل أيضا من خلال إختيار الخانة التى تخص “الإفصاح عن الدخل”.

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الدفعة العاشرة

وبالنسبة لجميع المسجلين فى برنامج حساب الموطن وفر البرنامج رابط الاستعلام عن نتائج اهليه حساب المواطن الدفعة العاشرة من خلال الولوج إلي الموقع الرسمي للبرنامج ومن ثم تسجيل الدخول إلي الحسابات الخاصة بهم ومن ثم الولوج إلي الصفحة المخصصة لقائمة دراسة الأهلية من خلال هذا الرابط.