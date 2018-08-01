انطلاق أكبر منافسة بالشرق الأوسط للتقنية “هاكاثون الحج” بجدة

شهدت المملكة العربية السعودية بالأمس انطلاق أكبر “هاكاثون” بالشرق الأوسط تحت مسمي “هاكاثون الحج”، والذي تم افتتاحه امس بمدينة جدة بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات “عبد الله السواحه” و”سعود القحطاني” معالي المستشار في الديوان الملكي رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

حيث أن الهاكثون انطلق بمشاركة أكثر من 100 دولة، والآلاف من المطورين من الجنسين للتنافس علي تقديم مبتكرات وأفكار وتطبيقات ذكية ضمن أكبر تحدٍّ تقني بالشرق الأوسط ، والذي من المقرر أن يستمر لمدة ثلاث أيام اعتبارا من الأمس بمدينة جدة.

حيث يقام التحدي للمجالات المحيطة بخدمات موسم الحج، لابتكار خدمات تخدم ضيوف الرحمن والتي منها تقديم الحلول المالية، والمواصلات، والأغذية وإدارة الحشود، والتحكم بحركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والإسكان، وحلول التواصل، وغيرها من شؤون الحج.

فيا تخصص مبلغ 2 مليون ريال سعودي كقيمة لجوائز هذه المنافسة والتي تم تقسيمها إلى ثلاث مراكز سيحصل الفائز الأول في المنافسة على مبلغ مليون ريال سعودي، كما سيحصل الفائز الثاني بالمنافسة على مبلغ 500 ألف ريال، فيما سيحصل الفائز الثالث على مبلغ 350 ألف ريال، علاوة علي جائزة قيمتها 150 ألف ريال سعودي ستذهب للأكثر تميزا في المنافسة.

كما كان من ضمن المشاركين في افتتاح “هاكثون الحج” مؤسس شركة أبل المهندس “ستيف ويزناك”، ومؤسس موقع ويكيبيديا الإلكتروني “جيمي ويلز” ، كما حضر أيضا الشيخ “صالح المغامسي” إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، ويأتي حضورهم في ضوء دعم الشباب المبرمجين والمصممين.

والجدير بالذكر أن الهدف من اطلاق الهاكثون هو استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة، لابتكار الحلول التقنية والتي بدورها تساهم في إثراء وتحسين تجربة الحجيج، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .