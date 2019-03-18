امطار واتربه على معظم مناطق المملكة في حالة الجو اليوم الاثنين

جاء قبل ساعات من صباح اليوم الاثنين 18 مارس 2019 -11 رجب 1440 , تنبيهات من قبل هيئة الارصاد وحماية البيئه في المملكة , بسبب حالة الجو لهذا اليوم , حيث من المتوقع ان تشهد كثير من المناطق حالة مناخية صعبه مابين رعود وامطار ورياح واتربة , وفي هذا الصدد نشرت صحيفة سبق السعودية خبرا يوافينا بتقرير حالة الجو لهذا اليوم الاثنين في كلا من العاصمه الرياض والمنطقة الغربيه “مكه والمدينة وجده” وبعض من مدن المنطقة الشرقيه .

حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة , بطقس تغلب عليه غيوم وسحب رعدية ممطرة ستكون متركزه على بعض المرتفعات في جازان وعسير والطائف والباحه , كما وسيكون هنا “بحسب التوقعات ” كثير من العوالق الترابية المثارة على بعض المناطق المتفرقه في المملكة وستكون متركزه بشكل اكبر على مدن المنطقة الشرقية وفي نجران والمدينة المنوره ومكه المكرمه , وعلى العاصمه الرياض بشكل اكبر .

كما ونشرت الهيئة تقريرها اليومي بشان حالة الجو العام في مناطق المملكة , وقالت من خلال التقرير المفصل بانه سيكون هناك حركة في الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية وستصل سرعتها بنحو 18 – 40 كم/ساعة.

ومنها فمن الطبيعي ان يكون هناك حالات ارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، فيما ستشهد منطقة البحر المتوسط ارتفاع في الموج واثارة حركة الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي وستكون فيها الرياح شمالية غربية تصل سرعتها بنحو 15 – 40 كم/ساعة , وهو الامر الذي يؤدي الى ارتفاع في حركات الموج وبلوغه بنحو متر إلى مترين .

وفي هذا الصدد , فقد نبهت هيئة الارصاد وحماية البيئه جميع المواطنين بعدد خمسة تنبيهات في فجر هذا اليوم الاثنين , صدرت من جانبها حول تقلبات مناخية وبان بعضها سياتي مبكرا , وبعضها سياتي متاخراً في مساء هذا اليوم , وضرورة اخذ الحذر من قبل السائقين والعاملين في المناطق الصحراويه وعلى السواحل على حد سواء

وفي نفس الصدد فقد اكدت “الأرصاد” حول صعوبة الطقس في مناطق محدده يجب فيها تجنب الخروج كثيرا هذا اليوم الا للضروره , ومن تلك المناطق , عسير وجازان والباحة , حيث سيكون الطقس فيها في حالة عدم استقرار مابين سحب ممطرة ورياح نشطه مثيره للاتربه , وسياتي هذا غالبا “بحسب التوقعات المناخيه” عند الساعة الواحدة ظهرا واستمراره حتى الساعه الثامنه من مساء اليوم .