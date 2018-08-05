رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1439 يفتح باب التسجيل والحجز اليوم على الموقع الإلكترونى الرسمي للوزارة

فى آخر ما ورد من متابعات أخبار المملكة العربية السعودية قامت وزارة الحج والعمرة اليوم بالإعلان عن فتح باب التسجيل فى المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1439, السبت, الموافق 14-7-2018, إذ أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل والتقديم علي حج الداخل للعام الهجري الجاري 1439 هجريا لجميع شركات ومؤسسات حجاج الداخل حتي يتم توافر الفرص لمن يرغب أن يؤدي الحج هذه السنة الهجرية 1439, وسيكون ذلك من خلال الولوج إلي رابط موقع بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل لوزارة الحج والعمرة.

اي ان التسجيل سيكون الكترونيا ومنها يمكن تقديم اوراق ومبالغ التقديم لحج الداخل هذا العام بعدها من خلال المكاتب الرسميه لحجاج الداخل عبر الشركات المصرح لها باستقبال طلبات الحج والعمرة من وزارة الحج والعمرة .

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يعلن عن فتح باب التسجيل

وكانت الوزارة قد اطلقت اعلانها لجميع المواطنين داخل المملكة او الغير متجنسين في داخل المملكة , لكل من يريد اقامة فريضة الحج الى بيت الله الحرام بمكة المكرمة هذا العام ان يقوم بالدخول عبر بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل فور فتح باب التقديم على الحج والعمرة بدء من هذا اليوم وحتى اخر موعد للتسجيل في شهر شوال .

والاختيار من خلال المسار الالكتروني لحجاج الداخل من البرامج المتاحه لجميع الحجاج لعمليات الحجز والدفع , سواء كان من خلال , اختيار المدينة , او برنامج الحج , او نوع النفره وتاريخها , ومن ثم ارسال النموذج الكترونيا بعد تعبئة بقية الطلبات الموجوده بالتحديد عبر موقع بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل .

وتجدر الاشاره الى ان في المسار الالكتروني لحجاج الداخل او الخارج مجموعه من المراحل التي تم توفيرها لتتيح فرصة التسجيل للحج لاكثر من شريحة , والتي تتلخص ضمن ..

اولا / البحث عن البرامج وتندرج فيها خيارات وهي :

مدينة القدوم , البرنامج , النفرة ( متعجل – متاخر )

ثانيا / تكوين المفضلة وتندرج لها عملية ادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد .

ثالثا / حفظ القائمة وتندرج فيها خيارات وهي :

اضافة البرنامج الى المفضلة , اضافة المرافقين اختياريا

موعد فتح التسجيل في رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1439

وللتنوية : فان مرحلة التعريف بالبرامج وتكوين المفضلة لها موعد محدد يبدا من تاريخ 10 رمضان وينتهي في تاريخ 30 شوال 1439 هـ , فيما تبدأ مرحلة اتمام الحجز في موعد لاحق ياتي من تاريخ 1 ذي القعدة وينتهي في تاريخ 7 ذو الحجة 1439 هـ .

وعن طبيعة المسار الالكتروني لحجاج الداخل واعلان الوزارة عنه سنويا , فانه برنامج الكتروني مخصص لحجز مقاعد للحج والعمرة كل عام سواء من داخل المملكة او خارجها , ويتم فيه الحجز بفترات محدده وتواريخ يتم الاعلان عنها من قبل وزارة الحج والعمرة للتسهيل على الحجاج والمعتمرين .

وكانت وزارة الحج والعمرة قد اطلقت الاعلان المبدئي هذا اليوم 14 رمضان , والذي يفيد يفتح باب التسجيل لحج الداخل بدءً من يوم غد الخميس 15 رمضان وحتى تاريخ 30 شوال 1439 , وامكانية الدخول خلال هذه الفتره على موقع ورابط بوابة المسار الإلكتروني والحجز في شركات ومؤسسات حجاج الداخل للعام الحالي .

واليكم هنا فيديو تعريفي بطريقة التسجيل في برامج الحج والعمرة لكل من يريد التسجيل في حج الداخل للعام الهجري 1439 عبر موقع المسار الالكتروني لحجاج الداخل , مع الخطوات بالتفصيل , مبينه من وزارة الحج والعمرة ..

ومن الجدير بالذكر ان المسار الالكتروني للحج تتوفر فيه عدة شرائح وبرامج مختلفة يمكن لـ الحاج من خلالها الاختيار باريحيه وبما يوافق طلبه , كما وان موقع المسار الإلكتروني سيكون مفتوحا طيلة 24 ساعه من تاريخ 15 رمضان وحتى 30 شوال لكل من يرغب بالتسجيل في حج الداخل حيث ان المسار الالكتروني للحج يعتبر هو الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام واي طريقة اخرى تعتبر مخالفه لانظمة وزارة الحج والعمرة ولا يتم تثبيتها .

وفى توضيح جديد صرحت وزارة الحج والعمرة بانه يمكن لجميع من لم يتمكن من القيام بالتسجيل فى المرحلة الأولي من برنامج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للعام الهجري الحالي 1439 بأنه يمكن أن يقوم بالتسجيل فى المرحلة الثانية, موضحة عبر تغريدة بالحساب الرسمي لها عي موقع التواصل الإجتماعي للتدوينات الصغيرة “تويتر” بأنه يمكن لجميع من فاته عمليه التسجيل فى المرحلة الأولي القيام بالتسجيل بشكل مباشر فى المرحلة التانية من خلال الولوج إلي رابط البوابة الإلكترونية الرسمية, وأن يقوم بإختيار المسار المناسب له ومن ثم استكمال عملية الحجز والسديد ومن ثم طباعة التصريح عبر موقع أبشر.

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رابط التسجيل فى بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1439