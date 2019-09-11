الضمان الاجتماعي .. توقعات صرف المساعدة المقطوعة 1441 لمقدمي طلبات 1439 في هذه المواعيد

كابتن نيوز – متابعات الضمان الاجتماعي

في إطار المتابعات المستمرة لجديد أخبار الضمان الاجتماعي بالبلاد السعودية، ننشر لكم عبر -كابتن نيوز- الإجابة عن أسئله الكثير من مستفيدي برنامج الضمان الإجتماعي وخاصة مقدمي طلبات الحصول علي مبالغ المساعدة المقطوعة التى من أبرزها متي موعد صرف المساعدات المقطوعة، متي موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، متي يتم إستئناف صرف المساعدات، يأتي ذلك بعد توقف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن صرف المقطوعة بما يزيد عن 180 يومًا.

توقع صرف المساعدة المقطوعة

ووفقًا لتوقعات عدة مصادر ستقوم وزارة العمل بإستئناف صرف المقطوعة في الخلال القليلة القادمة، كما توقعت بعض مصادر أخري أن مواعيد صرف المساعدات سيكون قبيل إنتهاء عام 2019 الميلادي الجاري.

وردت -العمل- علي هذه التساؤلات داعية جميع المستفيدين إلي الإنتظار لحين إصدار اوامر الصرف في حساباتهم البنكية ولم تقوم بتحديد أي مواعيد للصرف.

وفي نفس السياق صرح بعض مستفيدي المقطوعة عبر موقع التدوينات الصغيرة -تويتر- ملاحظتهم عن تغير الحالات الخاصة بهم عند قيامهم بالإستعلان عن صرف المساعدة المقطوعة، فرحين بهذا التغيير إذ اعتبروه أملًا جديدًا لهم بإستئناف -العمل- عمليات صرف مقطوعة الضمان.

تجدر الإشارة إلي أن آخر عملية صرف لمبالغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين قامت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جمادي الآخر، لتصل قوائم الصرف إلي مقدمي طلبات الحصول علي المسادات في شهر 2 من العام الهجري 1439.