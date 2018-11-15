رابط التقديم على وظائف القوات المسلحة السعودية 1439 للتجنيد فى جميع القطاعات عبر موقع بوابة القبول والتجنيد الموحد 2018

كابتن نيوز – متابعة
وردت فى آخر مستجدات الأخبار بالمملكة العربية السعودية, وخاصة الأخبار الواردة من الادارة العامة للقبول والتجنيد فى القوات المسلحة بالمملكة العربية السعوية لوزارة الدفاع بالمملكة, تصريح جديد أعلنت الإداره فيه عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد التابعة لـ القوات المسلحة السعودية 1439 لحاملي الجنسية السعودية فقط, إذ قامت إدارة القبول والتسجيل فى وزارة الدفاع بتحديد موعد فتح باب القبول للتقديم علي وظائف القوات المسلحة بداءً من يوم الأحد الموافق 22 ذو الحجة هجرياً, 2 سبتمبر 2018 ميلادياً.
جدير بالذكر بأن تم فتح باب التقديم على تجنيد وظائف القوات المسلحة فى الاحد بتاريخ 4 رمضان 1439 – 21 مايو 2018 بجميع قطاعاتها المختلفه في البحرية والبرية والصواريخ , ومايشتمل فيها من تخصصات فنيه تاتي ضمن مجموعه من المجالات التوظيفية , منها الكهرباء والمكانيكا والحاسب الالي , وتم الاعلان عن طرح التقديم على تلك الوظائف من قبل الادارة العامة للتجنيد بالقوات المسلحة السعودية , وذلك بالتعاون مع الشكرة العامة للتدريب المهني والتقني , لخريجي الكليات التقنية للعام 1439 هـ .
وبدورها “ادارة التجنيد بالقوات المسلحة البرية والبحرية” فقد وضحت خصائص اعلان التقديم على وظائفها من خلال المتحدث بلسان الادارة “نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني” حيث صرح على أن عمليات التنسيق بين المؤسسة التقنية للتدريب وبين ادارة القوات المسلحة يأتي من خلال دعم مجموعه من البرامج التي تختص بعمليات التنسيق الوظيفي , مركزه في ذلك على التواصل المستمر مع قطاعات الأعمال والتوجه بتقديم الدعم لها فيما يختص بتوظيف الكادر التعليمي السعودي , بعد ان يتم عليه تطبيق التدريبات والاتقان والمهاره قبل التقدم على وظائف القوات المسلحة وتجنيد عناصرها .
إعلان فتح باب التقديم والتسجيل على وظائف القوات المسلحة 1439
كما وان عمليات التنسيق تتم بموافقة الخطط المبنية على مجموعه من الوظائف المتاحه من قبل القوات المسلحة في الكليات المعنيه بها وهي , تخصصات الكليات التقنية المرحب بخريجيها , سواء كانوا من كلية التقنية بالرياض، او بجدة، او بالدمام، او بخميس مشيط، او بحفر الباطن .
ومن هنا فان الادارة العامة في اعلان تقديم وظائف التجنيد بالقوات المسلحه , قامت بالتعاون مع كليات التدريب التقني والمهني بجمع كافة التخصصات وتوفير الفرص الوظيفية لها , بشروط محدده , ياتي ضمنها ان يكون المتقدم سعودي الجنسية , ووفرت في هذا فرق العمل المختصّة جاءت من قبل المؤسسة , والدعوة لكافة الخريجين وتوجيه كل واحد منهم الى مقر المقابلات الشخصية لوظائف القوات المسلحة للعام 1439 , بغرض اتمام عملية التنسيق بين أعضاء اللجان مع الإدارة العامة للتجنيد في القوات المسلحة.
وتجدر الاشارة الى ان مؤسسة التدري بالمهني والتقني سبق وأطلقت هويتها الجديدة في شهر فبراير من العام الجاري 2018 , وقد تضمنت حينها طرح فرص وظيفية تسعى بها الى مجموعه من الامور , ياتي في مجملها :
- توفير برامج تدريبية
- زيادة الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص
- التوافق فيما بينها بحيث تحقق الغرض مع رؤية المؤسسة وبرامج التحول الإستراتيجي ورؤية المملكة 2030.
وعن شروط ومؤهلات التقديم على وظائف القوات المسلحة “تجنيد” للعام الهجري الحالي 1439, اي لخريجي دفعة هذا العام , فاننا نوفرها لكم هنا مع روابط التقديم المباشر من الموقع ارسمي لادارة القوات المسلحة السعودية ..
- رابط موقع القوات المسلحة
- رابط صفحة تقديم وظائف التجنيد في القوات المسلحة
- رابط البوابة الالكترونية للقبول والتسجيل الموحد
شروط التقديم علي وظائف القوات المسلحة 1439
ولمن يريد أن يطلع علي كيفية التسجيل والتقديم علي بوابة القبول والتجنيد فى وزارة الدفاع يمكنه ذلك بالولوج إلي هذا الرابط, كما يمكن أيضا التسجيل والتقديم فى وزارة الدفاع السعودية من خلال الولوج إلي هذا الرابط.
التعليقات
سلام
السلام عليكم انا جاني وكملت اوراقي باقي المقابله ي اعيال الي يعرف عنها شيء يفيدني تكفون
متى تاريخ مقابلتك وفين مكانها
متى الدوره الجايه للقوات البريه
انا مقدم ولا جاني رد ليش
والله حت انا يجيلي شهر محد رد على
وعندي رقم تسحبين
وعندي رقم تسجيل ورقم طلب
فيش مقدم انت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أنا قدمت وجاني باللون البرتقالي سيتم الفرز الأولي قريبآ أيش يعني أنقبلت ولا يفتح الله
رسايل القبول جات ولا بعد
مين تغيرت الحاله عنده مقدم ب الدبلوم
كيف شفت ان تغيرت الحاله .؟
حقين الثانوي تم القبول واستكمال الإجراءات الجامعيين والدبلوم انتظار
جاني الرد تم قبولك مبدئياً ويجب اكمال بياناتك ولكن عندي مشكله في بيانات جدتي ماحصلت هويتها اش الحل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أنا قدمت وجاني باللون البرتقالي سيتم الفرز الأولي قريبآ أيش يعني أنقبلت ولا يفتح الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يعطيكم العافية انا جاني قبول مبدأي اليوم وش أسوي الحين وين اروح
رح لأقرب محل خدمات واعطه معلوماتك اللي في موقع التجنيد وهو يعطيك اوراق تعبيها ويسوي لك موعد مقابلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ي شباب يعطيكم العافية انا اليوم جاني قبول مبدأي وين اروح وش أسوي ماعرف علموني لا هنتو في قطاع الدفاع الجوي جاني القبول
ياشباب احد مقدم بدبلوم وجاه قبول افيدوني
ايه انا دبلوم مكانيكا
ايه نعم انا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشباب من جاه قبول بشهادة الدبلوم افيدونا لاهنتم
انا جاني احتاط اولي يش معناها
وانا زيك احتياط اولي اذا احد افادك دق علي وقلي تكفا 0532870721
يعني احتياط اولي الي يفصل من العسكريه ياخذون الي حطوه في الاحتياط الاولي وانا حتی انا جاني زيك والرازق الله
ي شباب ترى رسايل القبول جات
ي شباب اللي جاه قبول يطلع الاوراق ويخلصها من الادله والعمده والشرطه والاحوال ويحجز موعد لاقرب قطاع عنده في وزارة الدفاع ويراجعهم
عبدالطيف كيف نخلص الاوراق وهم ماتصلو ولا قابلناهم انا جاني قبول مبدي لازم نجيهم وهم يقلولنا
ياشباااب ابي اعرف ايش التخصصات الي كان فاتحها القوات المسلحه للتقديم عليها الي فيها سواق وطباخ وكاتب وكذا كيف اعرفهن كلهن لأن فيه عدة خيارات
السلام عليكم الدبلومات لسا كلهم احتياط أولي مدري وش الهدف لأكن ان شاء الله على الأسبوع الجاي ان شاء الله يصير مستجدات وبتوفيق للجميع
يشباب انا مقدم على القوات المسلحه وجاني احتياط اولي وش معناتها مقبول ولا الي يقدر يفيدني هذا رقمي يتصل علي 0532870721
وانا زيك احتياط اولي اذا احد افادك دق علي وقلي تكفا 0532870721
السلام عليكم ياشباب انا تم ترشيحي عن طريق الموقع وما جتني رساله للموعد اللي عنده علم يفيدنا جزاكم الله خير
جاتكم رسايل ولا باقي.. ولي ماجاتة وش يسووي
وشو يعني احتياط اولى حتى انا جاني احتياط
بالله اذا صار معك جديد عشان احتياط اولي بالخط البىتقالي قلي انا زيك احتياط تكفا اي جديد معلومه عن الاحتياط دق على جوالي0532870721
سلام عليكم انا مقدم دبلوم واحتياط اولي مدري ايش السالفه
السلام على الجميع
يارجال وش يعني احتياط أولي يعني بالاحتياط ولا وش
السلام عليكم ياشباب جاني احتياط اولي انا مقدم بالدبلوم تكفى يارجال اللي عنده خلفيه يفيدني 0509677819
ياشباب جاني ترشيح اوليا ولا جاني فين موعد القبول ولا مركز الي اروح لة افيدوني
انت تحدد موعد المقابله ادخل ع بياناتك يجيك تحت وتختار اليوم اللي تبيه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أفيدوني احتياط أولي الحاله 0500773487
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته انا جتني رسالة تم قبولك وستم تواصل معك قريبا متى الدوره هذا رقمي 0538612725 علي قبايل احمد الهلالي
انا دخلت الموقع وجاني احتياط أولي يعني وش والي اعرفهم جاهم قبول لأنهم مقدمين بالثانوي تقريباً ٨ الي. اعرفهم وانا عشاني قدمت بالدبلوم حطوني احتياط أولي يعني وش احتياط ،،،،،،. الله يرزقنا ويرزق الجميع
انا دخلت الموقع وجاني احتياط أولي يعني وش والي اعرفهم جاهم قبول لأنهم مقدمين بالثانوي تقريباً ٨ الي. اعرفهم وانا عشاني قدمت بالدبلوم حطوني احتياط أولي يعني وش احتياط ،،،،،،. الله يرزقنا ويرزق الجميع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير يا اخوان انا دخلت الموقع وجاني احتياط أولي يعني وش والي اعرفهم جاهم قبول لأنهم مقدمين بالثانوي تقريباً ٨ الي. اعرفهم وانا عشاني قدمت بالدبلوم حطوني احتياط أولي يعني وش احتياط ،،،،،،. الله يرزقنا ويرزق الجميع
السلام عليكم ياشباب تكفون افيدوني انا جتني رساله القبول النهائي من اول الشهر ولااعرف وش أسوي الي عنده خبر هذا رقمي
0508312807
وش يعني احتياط أولي
صباح الخير انا جاني احطايط اول وش اسوي ولا انتظر الي يعرف يتصل ٠٥٠٦٦١٦٩٤٥
انا جامعي وحالة الطلب الى الآن احتياط أولي كيف باقي يفرزون او خلاص ما حالفني الحظ
يا اخوان بالله احد يفهمنا ايش يعني احتياط اولي هل يتصلون بعد كذا ولا خلاص
٠٥٩٩٨٦٩٥٨٨
انا جاني اللنتظار الاول
نبي قروب احسن الي جاته احتياط اول
0541908159 وانا كمان احتياط أولي
حتى انا جاني إحتياط أولي 😭 وش معناها ؟؟ سحبوا علينا أو فيه أمل يقبلوننا ؟؟
0550205687
حتى انا جاني إحتياط أولي !
وش معناها ؟؟ سحبوا علينا أو فيه أمل يقبلوننا ؟؟
0550205687
سلام عليكم ي شباب انا جاني ترشيح للمقابله بالوثائق المطلوبه من ضمنها صوره من اختبار القدارات والتحصيلي والكفايات ولمن سجلت بالموقع ماكان مكتوب كذا كان مكتوب مؤهل تعليمي فقط الي يعرف يفيدنا يعطيكم العافيه
ياشباب صلوا ع النبي اول شي يبدون بثنوي بعدين دبلوم بعدين جامعة بس كل يومين شيكوا ع الموقع ترا مايرسلون الله يوفق الجميع
يعني اللي بشهادة متوسطه مايقدم؟
ع حسب ما قالي واحد ف القبول والتسجيل ف الرياض اول شي يفرزون الثنويه ويخلصونهم يقول بعد اسبوع بيبدا قبول الدبلوم والباكالوريوس وبالتوفيق للجميع
احتياط اولي يعني اذا طلع احد من الدورة او ما كمل بياناتة يستدعون الاحتياط الاولي هذا والله اعلم الدبلوم احد جاه قبول لان اكثرهم احتياط اولي
طيب انا قدمت بي الثانوية وحطوني احتياط اولي
سلام عليكم انا احتياط اولي يليت احد يفيدني وش وضعهم لين متى احتياطي اولي
ذا رقمي الي يفيدني الله يجعل ولديه لجنهه وا يوفقه 0531294614
انا مقدم بي الثانوية وجاني احتياط أولى ويش يعني تكفون افيدوني
الدعاء يحل المعجزات الله يوفقني ويوفقكم
وانا احتياط اولي محد جاه رسالة
لي 6شهور مقدم دبلوم
0506256152
السلام عليكم انا مقدم بالدبلوم وجاني احتياط أولي وش سالفتهم
الاحتياط الاولي شلوه من الصفحة وش الوضع الي عندة خبر يعلمنا