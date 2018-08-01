وزارة الحج والعمرة: رابط التسجيل والتقديم لـ”وظائف الحج الموسمية 1439″ عبر رابط الموقع الرسمي للوزارة

فى إطار متابعة مستجدات اخبار شغل وظائف موسمية فى الحج 1439 بالمملكة العربية السعودية, قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن فتحها أبواب التسجيل لشغل الوظائف الموسمية فى خلال موسم الحج لهذا العام الهجري الموافق 1439 هجرياً, وهذه الوظائف ستكون متاحة فقط لجميع حملة المؤهلات الآتية (الثانوية العامة , التجارية , الصناعية) أو ما يعادلها من مؤهلات.

كما أفادت الوزارة بأن الوظائف الموسميةلموسم حج هذا العام ستكون متوفرة لجميع حاملي المؤهلات الجامعية (البكالوريوس, بالإضافة إلي جميع حاملي الدبلومات (سنتين) بالإضافة إلي الشهادة الجامعية المتوسطة).

كما قامت وزارة الحج والعمرة بأن لمن يرغب بأن يقوم بـ التقديم علي وظائف الحج الموسمية يمكنه ذلك من خلال الولوج إلي رابط الموقع الرسمي للوزارة علي الرابط التالي هنا.