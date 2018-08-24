وزارة الحج والعمرة: رابط التسجيل والتقديم لـ”وظائف الحج الموسمية 1439″ عبر رابط موقع بوابة اجير الالكترونيه الرسميه

نتابعكم علي صحيفة “كابتن نيوز” دائما بكل جديد فى أخبار المملكة العربية السعودية, إذ قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية من خلال بوابة “أجير الحج” الإلكترونية, وهي البوابة التى لاقت شهرة واسعة وإقبال كبير عليها من قبل شركات خدمات الحج والمواطنين السعوديين الراغبين بالعمل فى وظائف الحج الموسمية 1439, بالإسهام فى توفير العديد من الوظائف التى بلغ عددها 16000 ألف وظيفة موسمية للحج مقدمين من شركات حج متعددة.

مع العلم بأن بوابة أجير الحج الإلكترونية المرفق رابطها فى آخر المقال مستمرة حتي الآن بتقديم كافة الخدمات لجميع الباحثين عن عمل فى وظائف الحج بالإضافة إلي شركات الحج إلي 30 محرم للعام الهجري 1439, يأتي ذلك فى إطار المساعدة علي توفير مكان لتوفير العروض والطلبات للوظائف فى موسم الحج 1439 بشكل منظم, إذ تقوم هذه البوابة بالجمع والتوفيق ما بين أصحاب الشركات “المنشآت” المتخصصة بالعمل فى خدمات الحج وبين الباحثين عن فى خلال موسم الحج الراهن.

جدير بالذكر بأن وزارة الحج والعمرة قامت بالإعلان عن فتحها أبواب التسجيل لشغل الوظائف الموسمية فى خلال موسم الحج لهذا العام الهجري الموافق 1439 هجرياً, وهذه الوظائف ستكون متاحة فقط لجميع حملة المؤهلات الآتية (الثانوية العامة , التجارية , الصناعية) أو ما يعادلها من مؤهلات.

كما أفادت الوزارة بأن الوظائف الموسميةلموسم حج هذا العام ستكون متوفرة لجميع حاملي المؤهلات الجامعية (البكالوريوس, بالإضافة إلي جميع حاملي الدبلومات (سنتين) بالإضافة إلي الشهادة الجامعية المتوسطة).

كما قامت وزارة الحج والعمرة بأن لمن يرغب بأن يقوم بـ التقديم علي وظائف الحج الموسمية يمكنه ذلك من خلال الولوج إلي رابط الموقع الرسمي للوزارة علي الرابط التالي هنا, رابط بوابة أجير الإلكترونية .