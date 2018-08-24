وزارة الحج والعمرة: رابط التسجيل والتقديم لـ”وظائف الحج الموسمية 1439″ عبر رابط موقع بوابة اجير الالكترونيه الرسميه

نتابعكم علي صحيفة “كابتن نيوز” دائما بكل جديد فى أخبار المملكة العربية السعودية, إذ قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية من خلال بوابة “أجير الحج” الإلكترونية, وهي البوابة التى لاقت شهرة واسعة وإقبال كبير عليها من قبل شركات خدمات الحج والمواطنين السعوديين الراغبين بالعمل فى وظائف الحج الموسمية 1439, بالإسهام فى توفير العديد من الوظائف التى بلغ عددها 16000 ألف وظيفة موسمية للحج مقدمين من شركات حج متعددة.
مع العلم بأن بوابة أجير الحج الإلكترونية المرفق رابطها فى آخر المقال مستمرة حتي الآن بتقديم كافة الخدمات لجميع الباحثين عن عمل فى وظائف الحج بالإضافة إلي شركات الحج إلي 30 محرم للعام الهجري 1439, يأتي ذلك فى إطار المساعدة علي توفير مكان لتوفير العروض والطلبات للوظائف فى موسم الحج 1439 بشكل منظم, إذ تقوم هذه البوابة بالجمع والتوفيق ما بين أصحاب الشركات “المنشآت” المتخصصة بالعمل فى خدمات الحج وبين الباحثين عن فى خلال موسم الحج الراهن.
جدير بالذكر بأن وزارة الحج والعمرة قامت بالإعلان عن فتحها أبواب التسجيل لشغل الوظائف الموسمية فى خلال موسم الحج لهذا العام الهجري الموافق 1439 هجرياً, وهذه الوظائف ستكون متاحة فقط لجميع حملة المؤهلات الآتية (الثانوية العامة , التجارية , الصناعية) أو ما يعادلها من مؤهلات.
كما أفادت الوزارة بأن الوظائف الموسميةلموسم حج هذا العام ستكون متوفرة لجميع حاملي المؤهلات الجامعية (البكالوريوس, بالإضافة إلي جميع حاملي الدبلومات (سنتين) بالإضافة إلي الشهادة الجامعية المتوسطة).
كما قامت وزارة الحج والعمرة بأن لمن يرغب بأن يقوم بـ التقديم علي وظائف الحج الموسمية يمكنه ذلك من خلال الولوج إلي رابط الموقع الرسمي للوزارة علي الرابط التالي هنا, رابط بوابة أجير الإلكترونية .
التعليقات
احتاج وظايف موسميه ف الحج
هذا رقمي 0559021824
ااذا في واظايف اتصال عليا
رجل امن متقاعد اريد العمل 0538354686ا
جامعيه واحتاج وظيفه فـِـيْ موسم الحج
حلاق للعمل موسم الحج
جامعية و اتحمل ضغط العمل واحتاج وظيفة بموسم الحج
احتاج وضيفة موسمية في الحج
احتاج وظيفه موسميه في الحج
احتاج وظيف
محتاج وظيفه سائق عامل في اي مجال
اريد عمل موسم الحج في المخيمة مكتب الحج الداخليه والمشتشفي المني اوعرف
اريد عمل موسم الحج في المخيمة مكتب الحج الداخليه والمشتشفي المني اوعرف رقم الجوال0549621835
احتاج وظيفة موسمية في مخيمات الحج او اي مكان مناسب . بكالريوس لغة انجليزية. معلمة ثانوية
احتاج وظيفه موسميه في الحج
احتاج وظيفةفي الحج
احتاج وظيفة في موسم الحج
احتاج وظيفة في موسم الحج
احتاج وظيفة لموسم الحج
حاصل دبلوم الثانوية الصناعية
ابحث عن وظيفة لموسم الحج – في مكة … خريج IT لكن لا يهم اي شغل عادي… 0581808572
السلام عليكم
احتاج وظيفة في موسم الحج واتحمل ضغوطات العمل أو أي وظيفة بجده أو مكه أو المدينة أو ينبع انا بحاجة للعمل رقمي 0546347464
اريد وظيفة موسمية في الحج اي شي لا يهم 0551526384
احتاج وظيفه في موسم الحج حتي لو عامل نظافه
احتااج وظيفة ف موسم الحج شهاده ثانوي
انا والله العظيم احتاج وظيفه وانا بنت جامعيه الحمدلله ☹😭💔
ابحث عن عمل موسمي
ابغى شغل الحج والمخيمات
احتاج وظايف الحج شهادت اول ثانوي اي مجال واتحمل كل. الظغوطات
جامعي واحتاج وظيفة ف الحج
احتاج وظيفه في موسم الحج
احتاج وطيفه موسميه أرجو منكم الافاده برقم جوالي 0536409924
ثانوي ومحتاج وظيفة للحج
وين التقديم
مترجم لغة إنجليزية
وأبحث عن عمل في هذا الموسم ٠٥٦٩٦٧٣١٩٤
ابحث عن عمل في الحج
0545249198
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان وليد احتج وظائف المخيمات الحج والعمرة رقم 0577 039 154
وسيم حمود احتج وظائف الحج هاذا رقم سنابي عمري 17 osaem9
احتاج وظيفة لي موسم الحج طالب ثانوي مكة
احتاج وظيفة لي موسم الحج طالب ثانوي مكة
للتواصل : 0583965088
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , انا ممدوح وانا مترجم لغه انجليزيه ومصور فوتغرافي وابحث عن عمل في موسم الحج و وهذا رقمي 0533022543
انا جاامعيه
سلاااام
انا جامعيه و احتاج للوظيفه
اريد الحصول على وضيفه في موسم الحج وأتحمل كل الضغوطات رقم ج 57 033 7051
ارغب بوظيفه 0535744158
السلام عليكم انا خريجة جامعة هالسنة اريد وظيفة في موسم الحج
احتاج وظيفه بشده و اتحمل ضغوط العمل
حاصله على دبلوم 0503245681
ثانويه. احتاج وظيفة
ثانويه. احتاج وظيفة
٠٥٣٠٠٤٣١٣٢
0530043132
طالب ثنوي ادرس في مدرسه عالميا قسّم الدبلومه و ابغى شغل في موسم الحج
احتاج وظيفه اي شي لو عامل نظافه
0544556864
عندي متوسطة أرغب وضيفة
0597162599
احتاج وظيفة في موسم الحج 0554433674
ثانويه احتاج وظايف الحج
0535331534
احتاج وظيفه في موسم الحج لو تكرمتم / سبق لي العمل 4 سنوات في مواسم الحج ابتداءا ً من سنة 2009 . كمدخل بيانات / ومشرف مطعم / وسكرتير اعمال حره 0551349766
أحتاج وظيفة في موسم الحج، المدينة مكة
الهدف” إكتساب مهارة عالية” و ” العمل بآمانه وإتقان” ،
0583133630
انا مستعدة للعمل في موسم الحج اتحمل ضغط العمل
أتحدث اللغة الهندية بطلاقة
هدا رقمي. 0591034797
أريد أي عمل متاح
كل من ترك تعليق اسال الله ان يبلغنا واياكم مطالب الدنيا والفوز بالآخرة
وياريت الوظائف الموقته تتاح طيلة العام لمن يحتاج زيادة الدخل لتحسين الوضع مع الغلا المعيشي لجميع الفيئات الحكومية والغير حكومية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… احتاج وظيفة في موسم الحج او غير الحج.. وعندي لغة انجليزية والحمدلله.. 0552044686
0545403228
أحتاج وظيفة في موسم الحج 0502686061
احتاجوظية في موسم الحج وانا اجنبي
0546652420
احتاج وظيفة في موسم الحج وانا اجنبي
0546652420
محتاج وظيفة في اي شغلة في الحج
خريج ثانوي عمري ١٨ محاتج وظيفة في
عرفة في المخيم ولو في اي شغلة في مكة
وهاذا رقمي 0562354050
اي شغلة في مكة براتب حيز
سواء كان في عرفة او المخيمات واخرى
احتاج وظيفة موسم
0536724662
احتاج وظيفة في الحج ٠٥٦٧١٩٥٥٧٦
وظيفة موسم الحج -شهادتي جامعية -علم اجتماع0557562249
وظيفة موسم الحج – العمر 18 ساكن في الطايف الصف الثاني ثانوي رقمي للتواصل
الرقم 👈0559440836
اريد عمل حارس أمن في مخيمات
وهاذا رقمي 0566055758
أرغب بوظيفه بالحج
ام محمد
ابحث عن وظيفة لموسم الحج في مخيمات النساء
اطلب وضيفه في موسم الحج واقبل بأي وضيفه شاعره رقم جوال 0553427909
السلام عليكم . أرغب أن أشتغل معكم با مشئت الله هذه الموسم 👈0530606281
اريد اي وظيفة في موسم الحج اريد سواب الحج الله يبيض وجهكم
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اريد اي وظيفة في موسم الحج
الله يكرمك محتاج اخدم الناس في الحج
اريد اي وظيفه في موسم الحج رقم 0500074965
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اريد اي وظيفه في الحج موسم الحج رقم جولي 0500074965
احتاج وضيفه موسم الحج والرقم ٠٥٥٣٣١٤٧١٦ وتحمل الضغوطات وكل الشروط اقبل بها
ابي وضيفه في الحج وستحمل ضغطاط الناس
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احتاج لوظيفة موسميه في الحج
قادر على تحمل الضغوطات و العمل الجماعي .
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بحاجه لوظيفيه موسميه بالحج معي ديبلوم سنتين
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احتاج عمل فى مكه تطووه لله. 0566756664
احتاج وظيفية لموسم الحج وهذا 0537211517
احتاج وظيفة موسم الحج
0500900066
احتاج وضيفه خصوصن في هذا الوقت 0545321686