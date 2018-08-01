هذا آخر موعد لـ التسجيل في الدفعة العاشرة من برنامج حساب المواطن .. ورابط التسجيل بالبرنامج

ضمن متابعتنا لأخر الأخبار والمستجدات بالمملكة العربية السعودية وخاصة برنامج حساب المواطن فقد كشف البرنامج انه مازال التسجيل مفتوحا للحاق بدورة الصرف التالية والتي من المقرر أن يتم إيداعها في يوم العاشر من شهر سبتمبر القادم، فيما أكد البرنامج أن التسجيل متاح لما قبل يوم 10 أغسطس 2018 المقبل.

حيث أن يوم العاشر من شهر أغسطس 2018 هو اليوم المخصص لصرف المخصص المالي للدفعة التاسعة للمستفيدين والمستحقين للصرف الذين اكملوا طلبات التسجيل قبل يوم العاشر من شهر يوليو.

موعد التسجيل في الدفعة العاشرة لحساب المواطن

فيما أوضح برنامج حساب المواطن ألية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، والتي يمكنكم الدخول إليها عبر هذا الرابط وباتباع عدد من الخطوات البسيطة يتم التسجيل بالبوابة، وسيتم طلب إدخال عدد من البيانات الخاصة والتي من بينها رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، والتي يجب تسجيلها بصورة دقيقة.

ويذكر أن برنامج حساب المواطن قد حدد عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للأهلية من البرنامج، والتي من بينها:

أن يكون المسجل سعودي لجنسية ويتوافر لديه معاير الاقامة، حيث يجب ألا يكون مقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

يستثني من شرط الجنسية ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

فيما أن الهدف من إطلاق برنامج حساب المواطن هو رفع المعاناة عن كاهل المواطن السعودي والتي ترتبت علي زيادة أسعار مواد الطاقة “الكهرباء والوقود”، وكذلك قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي الأغذية والمشروبات والناتجة عن الحركات الاقتصادية بالمملكة.

يذكر أن برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق انه سيتم صرف المخصص المالي للدعم للمستفيدين من البرنامج يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يوافق يوم اجازة، فيتم الصرف قبله يوم الخميس إذا وافق يوم جمعة، أو يوم الأحد إذا وافق يوم سبت.