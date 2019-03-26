رابط الاستعلام عن إيداع و صرف إعانة مستفيدي التأهيل الشامل لشهر رجب 1440 بعد إيداع “العمل والتنمية” لها اليوم

كابتن نيوز – متابعات

في إطار المتابعات المستمرة ونشر آخر اخبار التأهيل الشامل 1440 في المملكة العربية السعودية، خرجت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في تصريح جديد لها منذ قليل، أفادت فيه ع صرف صرف إعانة التأهيل الشامل لشهر رجب 1440 للمستفيدين ذوي الإعاقة اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 19-7-1440 هجرياً.

موعد صرف إعانة مستفيدي التأهيل الشامل لشهر رجب 1440

إذ أوضحت الوزارة أنها قامت بإيداع وصرف مبالغ إعانات التأهيل الشامل 1440 الخاصة بشهر رجب الجاري 1440 في الحسابات الخاصة بالمستفيدين من ذوي الإعاقة اليوم الثلاثاء الموافق 26-3-2019.

كما أعلنت الوزارة عن أعداد المستفيدين من صرف رواتب التأهيل الشامل ، موضحة أن أعداد المستفيدين بلغت ما يزيد عن 455 ألف مستفيد ومستفيده، كما بينت مبالغ التاهيل الشامل التى يتم إيداعها في الحسابات الخاصة بالمستفيدين ، موضحة أن إجمالي المبالغ يصل إلي 444 مليون ريال سعودي.

تجدر الإشارة إلي أن “الوزارة” أعلنت سابقاً عن عدم قبولها للمستفيدين الذين تتجاوز رواتبهم الحد المانع وهو (4000) ريال سعودي في إعانات التأهيل الشامل 1440 .

وفي إطار تسهيل “العمل والتنمية” علي المستفيدين أعلنت عن إتاحة تقديم طلب الإعانة المالية لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل إلكتروني، وتلك الخدمة تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لجميع الأشخاص المسجلين لديها من تقديم طلبات الإعانات الشهرية عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الشبكة العنكبوتية.

كما تحرص الوزارة أيضاً علي توفير أقصي طرق الراحة والتسهيل علي المستفيدين إذ أتاحت خدمة الاستعلام عن اعانات التأهيل الشامل 1440 وأصحاب الرعاية الإجتماعية لجميعة المستفيدين فقط كل ما عليهم الولوج إلي رابط البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية الرسمية ومن ثم الإستعلام بشكل مباشر.

وعن طريقة الاستعلام عن صرف اعانات التأهيل الشامل 1440 يتم ذلك بعدما يدخل المستفيد إلي الموقع الخاص بوزارة العمل والتنمية المرفق أسفل هذا المقال ومن ثم إدخال رقمه ورقم الهوية الوطنية الخاصة به وبعد ذلك يحدد نوع الإعانة (إعانة رعاية أيتام – إعانة إعاقة)، ومن ثم يقوم بكتابة كود التحقق الظاهر أمامه وبعد ذلك ينقر علي كلمة أيقونة عرض، كما يمكن للمستفيد أيضاً أن يقوم بالإطلاع علي كافة مبالغ الاعانات الشهرية عبر مشاهدة سجل المدفوعات الشهري.

رابط الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل 1440

كما يمكن لجميع المستفيدين الإستعلام عن صرف مبالغ إعانة التأهيل الشامل عبر الولوج إلي رابط موقع وزارة العمل والتنمية الرسمي والاستعلام عن الاعانة المالية لذوي الإعاقة بالولوج إلي هذا الرابط.