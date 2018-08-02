الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل رمضان 1439 بعد ايداع راتب شهر رمضان 1439 هـ

فى آخر ما ورد من مستجدت الأخبار فى البلاد السعودية فيما يخص رابط الاستعلام عن اعانة التأهيل الشامل رمضان 1439, فقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة بالإعلان عن إيداع إعانة مستفيدي التأهيل الشامل المخصصة لشهر رمضان الجاري 1439 هجريا.
هذا وقد قامت الوزارة بفتح إمكانية قيام المستفيدين من إعانة الاعاقة أو الرعاية الإجتماعية الإستعلا بشكل مباشر من خلال الدخول إلي موقع البوابة الالكتروني الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ولمن يسأل كيف يتم الاستعلام إعانات التأهيل الشامل, هنا علي “كابتن نيوز” نوضح لكم طريقة الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل, فتتخلص خطواتها بأن يقو المستفيد بإدخال الرقم الخاص به ومن ثم رقم الهوية الوطنية له وبعد ذلك يقوم بختار نوع الإعانة سواء كانت تلك الإعانة إعانة إعاقة أو إعانة رعاية أيتام, ومن ثم يقوم بإضافة كود التحقق الظاهر أمامه,وأخيراً ينقر علي ايقونة “عرض”, وبهذا الطريقة أيضاً يمكن للمستفيد أن يطلع علي الإعانات من خلال سجل المدفوعات الشهري الظاهر أمامه.
رابط الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل المالية لشهر رمضان 1439 هجريا
وبدورنا علي “كابتن نيوز” نوفر لجميع المستفيدين رابط الاستعلام عن اعانة التأهيل الشامل المالية من خلال الولوج إلي هذا الرابط هنا .
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التعليقات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تكفون الي تكفى ياملك سلمان حفضك الله ان تعطينا اعانه للعيد لذوي الإحتياجات الخاصة بالشؤؤن الاجتماعيه حفضكم الله ورعاكم حتى تقوم الساعه والي يقدر يوصل الرساله الله يجزاه الجنه
حسبنا الله ونعم الوكيل
هل المعاق يقدر ان يعمل او يتصرف مثل غيره ومع ذلك محرومون
ليه ما ادري؟؟
وش تقصدون رقم المستفيد والتاهيل الاجتماعي ماينزل راتب شوال في رمضان لكسوه العيد ومافيه زيادة وماعندنا مقطوعه حرام هيك
المعاقين هم احوج الناس للمساعده هم اولي من اهل الضمان الاجتماعي
نطلب بتسهيل اكثر واهتمام لذوي الاحتياجات الخاصة
الو
سجل المدفوعات وش صار فيه انا مكتوب عندي 30/9مانزل شي وش سالفه احد يفيدني
تحت الاجراء مكتوب
هل انا مقبول في الاعانه المقطوعه
قدمت شهر 5. 1439
الضمان الاجتماعي