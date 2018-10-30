استعلام صرف إعانة التأهيل الشامل لشهر صفر 1440 بعد سحب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتأديه الاعانات

كابتن نيوز – متابعة

خرجت الوزارة السعودية “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” بتصريح جديد لها اليوم ورد فى ضمن اخر المتابعات الإخبارية لمستجدات الوزارة, أفادت فيه عن إيداع اعانات مستفيدي التأهيل الشامل من ذوي الإعاقة لشهر صفر 1440 هجرياً في الحسابات الخاصة بالإشخاص المستفيدين ذوي الإعاقة.

إذ أوضحت الوزارة بأن إجمالي المبالغ المصروفة 444 مليون ريال سعودي تم إيداعهم لما يزيد عن 455 ألف مستفيد.

متي موعد صرف راتب التأهيل الشامل 1439

جدير بالذكر بأن الشهور السابقة قد قامت الوزارة بتحديد موعد إيداع وصرف اعانة مستفيدي التأهيل الشامل لشهر ذي الحجة 1439 هجرياً, إذ من المقرر بأن تم صرفها فى مساء يوم الخميس الموفق 30/8/2018 ميلادياً, 19/12/1439 هجرياً.

كما أفادت الوزارة فى تلك التصريحات بأن صرف إعانات المستفيدين من البرنامج سيكون بأثر رجعي وذلك لبعض المستفيدين منه بعد إستكمال تحديث التقارير الطبية.

هذا وقد قامت “العمل والتنمية” بالتشديد علي جميع المستفيدين من الإعانات بضرورة القيام بتحديث التقارير الطبية الخاصة بهم بإستمرار وفقاً للحالة الصحية من حيث شدة الإعاقة حتي يتم التأكد من إستحقاق المستفيد لمبالغ صرف الاعانات فعلياً.

وفي إطار التسهيل علي المستفيدين قامت الوزارة بإتاحة خدمة الإستعلام من خلال الموقع الرسمي للوزارة, إذ يمكن الآن الإستعلام عن صرف إعانات التأهيل الشامل من خلال الولوج إلي الرابط الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

مبينة طريقة الاستعلام عن صرف الاعانات بأن يقوم المستفيد بإدخال رقم الهوية الوطمية الخاصة به ومن ثم رقمه وبعد ذلك يقوم بإختيار نوع الإعانة التى يريد الاستعلام عنها, إذ هناك نوعين من الإعانات “إعانة رعاية أيتام, وإعانة إعاقة” ومن ثم يقوم بكتابة كود التحقق الظاهر أمامه, أخيراً النقر علي أيقونة “عرض”, وبعدها سيكون بإمكانه الإطلاع علي مبالغ الاعانات التي تم صرفها له بظهور قوائم سجلات المدفوعات الشهرية الخاصة به.

وتعد تلك الإعانات هي أحد البرامج التى قامت الوزارة بإنشائها لإستهداف بعض الحالات من أصحاب الإعاقات والأيتام بالإضافة إلي ذوي الرعاية الإجتماعية بالسعودية, إذ خصصت الوزارة مبالغ ماليه يتم صرفها لهم بشكل دوري وحددت موعد صرف تلك الإعانة فى اليوم الـ”20″ من كل شهر هجري.

رابط استعلام اعانة التأهيل الشامل لشهر صفر 1440

وبدورنا علي كابتن نيوز نوفر لكم رابط الاستعلام عن اعانة التأهيل الشامل لشهر ذي الحجة 1439 بالولوج إلي هذا الرابط.