إطلاق قرض منتج كنف 1440 التمويلي للمطلقات والارامل باشراف بنك التنمية الاجتماعية

تناقلت الاخبار السعودية مساء اليوم الاثنين , خبر تدشين قروض منتج كنف المخصص للنساء “الارامل والمطلقات” كبادرة جديدة من قبل بنك التنمية الاجتماعيه , وتسهيل الحصول على قرض هذا المنتج بشروط متاحه لمن ترغب بالحصول على قرض منتج كنف الميسر , باستيفاء الشروط والاهليه الموضحه في حركة تدشينه , ونوافيكم عبر هذا المقال بنبذه مختصره وموضحه لمنتج كنف المخصص للمطلقات والارامل السعوديات .

من حرص الحكومه السعوديه بتوفير كل مايتطلبه المواطنون من تسهيل وتوفير كثير من المنتجات الماليه , فقد قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتشجيع مبادرة بنك التنمية الاجتماعية في حلتها الجديده المخصصه لفئات محدده من المجتمع السعودي باطلاق منتجها عبر موقع بنك التنمية الاجتماعيه , واطلاق عليه اسم “كنف” النسائي , في سعي من جانبها لا تستمر على استحداث اهم منتجاتها التمويلية الجديدة .

وياتي هذا في خطوه فريده من قبلها لخدمة الشرائح المستهدفة من المواطنات , وتقديم المساعدة لهن من خلال دعم القروض الميسره والتي تستهدف مساندة بعض الاسر السعوديه , ممن تزايدت عليها المسؤوليات اليوميه والحياتيه والتعامل مع التغيرات المتسارعة بغرض سد الفجوة التي تحدثها تلك المتغيرات على هذه الفئات المعنيه من قبل بنك التنمية الاجتماعيه .

وجاء خبر اطلاق وتدشين منتج كنف للارامل والمطلقات من قبل بنك التنمية الاجتماعية بشروط وتوضيحات , تبدأ باتاحة الحصول على قرض تمويلي يصل الى 30 ألف ريال ويتم سداده على مراحل بدون الحصول على اي فوائد أو رسوم من البنك , وهو القرض الذي يستهدف اكثر الفئات الاجتماعيه احتياجا من الأرامل والمطلقات .

وياتي هذا الامر مواكبا لفكرة منح هذه الفئات من النساء قروض تمويليه تسعى الى مساعدتهن لتحمل التكاليف والاعباء الحياتيه والماليه بشكل عام .

ومن مميزات منتج كنف التابع لبنك التنمية الاجتماعيه , فقد وضح المدير القائم على تدشين هذه القروض ببيان مراعاة جميع فئات الارامل والمطلقات في المجتمع السعودي , حيث بات من الممكن الان الحصول على التمويل من خلال منتج “كنف” بدون صعوبات او شروط كانت تعيق الكثير من هذه الفئات بالحصول على اي قروض ميسره , ومنها شرط وجود أبناء او تقديم صك إعالة , فقد الغي هذا الشرط في تدشين منتج كنف بحلته الجديده .

كما وان اتاحة الحصول على المنتج عبر الموقع المخصص للقروض الميسره في بنك التنمية الاجتماعي بشكل الكتروني مسهل , تعتبر من اهم مميزات منتج كنف 1440 , فقد بات من حق جميع السيدات التقدم بطلب استحقاق الشروط ضمن لائحة التمويل الأسريمن خلال الموقع الالكتروني لمنتج كنف , وتقديم الطلب بكل سهوله وبدون فوائد , حيث ان مبلغ القرض لمنتج كنف يصل إلى 30 ألف ريال ويمكن سداده ميسرا بأقساط شهريه , وفترة سداد تصل إلى نحو 60 شهر اي 5 سنوات .

وللحصول على معلومات اكثر حول منتج كنف 1440 للارامل والمطلقات , فـ بالامكان زيارة الصفحة المخصصه له من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعيه الرسمي , ونوفر لكم رابط الدخول المباشر له من ادناه ..

وتجدر الاشاره الى أن بنك التنمية الاجتماعية يعتبر هو بوابة التمكين الاقتصادي الاسرع والاشهر على مستوى المملكة , وقد بات الان بامكان جميع الراغبين من الاستفادة من كافة خدمات ومنتجات البنك وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني والتعرف على جميع مميزات القروض والتسهيلات البنكية والمساعدات الماليه للبنك (( من هنا ))