الاستعلام عن اسماء المرشحات للوظائف النسائية 1440 في وزارة العدل علي المرتبه الثامنة

تزامناً مع انتظار نتائج الوظائف النسائية 1440 في وزارة العدل, خرجت الوزارة قبل قليل بتصريح جديد لها افادت خلاله عن اعلان أسماء المرشحات للوظائف النسائية في وزارة العدل بالمرتبه الـ (٨) للعام الهجري الجاري 1440.

والاسماء التي الاعلان عنها ضمن المسابقة الوظيفية النسائية لكلاً من الوظائف الآتية (مطورة برامج أولي، باحثة إجتماعيه، مساعدة إدارية، باحثة شرعية، مساعدة إدارية، باحثة قانونية) .

كما افادت الوزارة خلال هذا التصريح عن ضرورة دخول المرشحات البالغ عددهم (22) إلي بوابة وزارة العدل الإلكترونية للإستعلام عن نتائج الترشيح وإمكانيه القيام بطباعة بطاقة الترشيح التي يجب إرفاقها معهم أثناء مراجعتهم لفروع الوزارة بالمنطقة اللاتي تقدمن لها بالتقديم علي طلب الوظيفية.

وفيما يخص مواعيد المراجعه فقد حددتها الوزارة ابتداءً من اليوم الاربعاء الموافق 6-3-1440 هجرياً، وشددت الوزارة بأن عدم حضور المرشحات للمراجعه سيتم اعتباره عدولاً عن شغل الوظائف .

هذا وقد وفرت “وزارة العدل” رابط استعلام المرشحات للوظائف النسائيه في وزارة العدل 1440 علي المرتبه الثامنة المعلن عنها اليوم بالولوج الي هذا الرابط .