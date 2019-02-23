كابتن نيوز – متابعات

في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات و اخر اخبار الضمان الاجتماعي المقطوعة 1440 هجرياً، ننشر لكم اليوم أسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي المقطوعة 1440 التى يتم إعلانها من خلال بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

الضمان الاجتماعي المقطوعة 1440

إذ أتاحت البوابة الرسمية لـ “العمل والتنمية” إمكانية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب وذلك من خلال الولوج إلي الرابط الرسمي لها المرفق في آخر المقال للراغبين بمعرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 هجرياً.

تجدر الإشارة هنا إلي أن وكالة الضمان الاجتماعي السعودية تعمل علي مراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين السعوديين الرغبين بـ التقديم علي مبالغ المساعدة المقطوعة عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الآن بسهولة ويسر ليتمكنوا من الحصول علي المساعدات المالية من الجهات المختصة بشكل شهري.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية أن هناك بعض الشروط والأولويات اللازمة التى يتم من خلالها اختيار المستفيدين الجدد من الضمان الاجتماعي و المساعدات المقطوعة 1440 لمساعدتهم علي الحياة الكريمة بالبلاد السعودية.

أسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي المقطوعة 1440

وتسهيلاً علي جميع مستفيدي ومستفيدات برنامج الضمان الاجتماعي 1440 والراغبين بـ الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 هجرياً ، خصصت الوزارة موقع إلكتروني رسمي لأداء هذه الخدمة للمستفيدين الراغبين بمعرفة متي الدفعات الجديدة لهم، إذ من خلاله يتمكنوا الاستفادة من خدمة استعلام اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1440 بسهولة ويسر، فقط عليهم الولوج إلي رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

ومن خلال هذا الموقع المرفق أعلاه فقط يمكن للمستفيدين الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب أو برقم السجل المدني.

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رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440